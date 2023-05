La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre el uso de endulzantes artificiales para controlar el peso corporal o reducir las posibilidades de adquirir enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.

En un nuevo reporte, la organización señaló que es posible que los edulcorantes, como también son conocidas estas sustancias, causen efectos indeseados a largo plazo, ya que se tiene el mismo riesgo de padecer patologías asociadas a la gran ingesta de azúcares.

"La sustitución de azúcares libres por edulcorantes no azucarados no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta o alimentos y bebidas no azucarados", destacó en cuanto al tema, el director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la Organización, Francesco Branca.

La OMS también realizó estudios en niños, adultos y mujeres embarazadas para medir el efecto de los endulzantes artificiales y conocer la prevalencia de enfermedades no transmisibles, obesidad, altos niveles de insulina y el nivel de presión arterial de personas con edulcorantes y sin ellos.

En los adultos los estudios realizados encontraron que hay un aumento del 23% en el riesgo de padecer diabetes tipo 2 al consumir bebidas con endulzantes artificiales así como un 21% de aumento de la glucosa en el ayuno.

En el reporte también se especifica que el uso de edulcorantes en grandes cantidades está asociado al padecimiento de enfermedades cardiovasculares y aumenta su riesgo en un 32%.

También se llegó a la conclusión de que el consumo de endulzantes artificiales aumenta las posibilidades de que las mujeres embarazadas sufran un parto prematuro en un 25% mientras que en el caso de los niños no se encontraron consecuencias graves por el consumo de edulcorantes.