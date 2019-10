Universitarios de EEUU aprenden sobre peces del Pacífico panameño

Un grupo de estudiantes de tercero y cuarto año de las licenciatura en Ciencias Marinas, Ciencias Ambientales y Ciencias Biológicas de universidades estadounidenses estuvo en Panamá para aprender sobre los peces del Pacífico panameño.

Los universitarios estuvieron en la Estación Científica de Coiba-AIP, en el Archipielago de Las Perlas de 23 al 27 de octubre, en el marco del Programa de Educación, Divulgación y Acciones de Conservación Recreativas.

La jornada organizada por School of International Training, (SIT) convocó a representantes de Georgetown University en Washington DC, Tulane University, University of San Francisco, University of Southern California y, Saint Benedict University.

Realizaron censos poblacionales de peces de arrecifes de las islas Pachecha, Perico, Bartolomé y Chapera. Cortesía

El curso consistió en sesiones teóricas y buceos, en los que se realizaron censos visuales y conteos de las familias más comunes y determinación de la diversidad, abundancia y distribución de las especies de peces en las comunidades de arrecifes de coral.

La capacitación se centró en isla Contandora, también abarcó los censos poblacionales de peces de arrecifes de las islas Pachecha, Perico, Bartolomé y Chapera.

Edgardo Díaz-Ferguson, director ejecutivo y coordinador Científico de la Estación de Coiba-AIP del Con la actividad se consolida nuestra alianza con SIT y brindamos educación sobre nuestros recursos naturales marinos, contribuyendo y concienciando, a nivel mundial, sobre la importancia y conservación de este diverso grupo de vertebrados: 'Los peces tropicales marinos'.