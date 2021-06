Estudiantes panameños ganan premio especial en feria científica internacional

Los jóvenes científicos Isabella Rodríguez y Franklin López, ganadores del primer lugar de la Feria Nacional del Ingenio Juvenil 2020, merecieron un 'Special Award' tras presentar su proyecto innovador 'Osiris' en la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2021.

Isabella Rodríguez y Franklin López participaron en el certamen con el proyecto “Osiris: La evaluación y estudio del efecto piezoeléctrico como fuente de energía sustentable y limpia a través de la construcción de una plataforma potenciada por pisadas”. Cedida

Isabella Rodríguez y Franklin López son dos panameños que han merecido una distinción internacional tras presentar en una feria de jóvenes científicos un proyecto innovador que propone el uso de alternativas de producción de energía menos contaminantes.

Del 16 al 21 de mayo de 2021, estos estudiantes del undécimo grado de la Academia Interamericana de Panamá (sede Cerro Viento) participaron virtualmente en la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2021, compitiendo con más de mil 800 estudiantes que representaron a cerca de 60 países. Esta feria ofrece sus premios (“Grand Award”) y los de sus patrocinadores (“Special Award”).

Isabella y Franklin obtuvieron un “Special Award”, el cual fue otorgado por King Abdul-Aziz & his Companions Foundation for Giftedness & Creativity (Mawhiba), patrocinador de su categoría (Energy: sustainable materials and design). La fundación Mawhiba es una organización que apoya el establecimiento y desarrollo de un entorno integral para científicos y la creatividad innovadora en el reino de Arabia Saudita. En total se entregaron 12 reconocimientos de “Special Award” a 17 estudiantes sobresalientes del certamen.

Generadores piezoeléctricos, cuyos centros de cerámica piezoeléctrica, al ser presionados, originan un estrés (o polarización) entre las cargas positivas y negativas, que en consecuencia generan electricidad. Cedida

Como premio, cada joven obtuvo $500, y han sido invitados a participar de un programa virtual de enriquecimiento y capacitación de la fundación Mawhiba, que se llevará a cabo del 1 al 19 de agosto de 2021 en un horario de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., (hora de Panamá). Este programa contará con tutores de universidades de prestigio como Harvard, Yale, Cambridge y Oxford; y los cursos varían entre temas de tecnología, biología, química y astronomía, y cada participante elige el que desea.

Isabella, de 16 años, afirma que competir en este certamen internacional ha hecho que su vida tome un giro de 180 grados. “Me ha abierto los ojos ante todas las oportunidades y caminos disponibles. Definitivamente el hecho de participar en este concurso no solo nos beneficiará la búsqueda de una beca para estudios en el extranjero, sino que también ha sido una experiencia que quedará plasmada para el resto de nuestras vidas y que, gracias a ella, podremos discernir nuestro futuro. Por ahora mi visión está en estudiar un major en ingeniería en tecnología eléctrica y computacional con un enfoque hacia inteligencia artificial, sumado de un minor en administración de empresas”, afirma.

Franklin, de 17, señala que participar en la ISEF 2021 ha sido una experiencia enriquecedora. “Nos permitió llegar a un concursar internacionalmente y conocer a jóvenes científicos de nuestra edad; aprendimos de sus proyectos, ideas y propuestas, y nosotros pudimos enseñarles sobre el nuestro. En lo personal, esto ha hecho que mi interés por las ciencias aumente, a tal punto de que hoy puedo afirmar que esto es a lo que me quiero dedicar cuando trabaje, y espero posiblemente llegar a descubrir algo que revolucione al mundo entero. Por eso, me parece muy bien que nuestro país siga fomentando estas actividades e iniciativas como las ferias científicas y que los jóvenes se animen a participar en ellas. Por mi parte, pienso estudiar microbiología, ya que me inclino más por las áreas de biología y ciencias en general”.

Energía sustentable

Su proyecto propone el uso de alternativas de producción de energía menos contaminantes. Cedida

Isabella y Franklin tuvieron la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos científicos en la ISEF 2021 tras resultar ganadores del primer lugar de la Feria Nacional del Ingenio Juvenil 2020, organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Tanto en el certamen internacional como en el local, este equipo expuso su proyecto de investigación titulado “Osiris: La evaluación y estudio del efecto piezoeléctrico como fuente de energía sustentable y limpia a través de la construcción de una plataforma potenciada por pisadas”.

La piezoelectricidad es un fenómeno que produce una carga eléctrica cuando ciertos cristales, como el cuarzo, son sometidos a presión mecánica. “Para utilizarlo adecuadamente, realizamos el desarrollo de una plataforma de dos niveles con generadores piezoeléctricos como elemento principal, en la cual ejercimos toques y pisadas en su nivel superior como una forma de cosecha de energía limpia. Una vez producida la energía mecánica de las pisadas, esta pasaría al nivel inferior donde un circuito la convertiría a energía eléctrica, para luego ser almacenada en tres capacitores y utilizarla posteriormente”, explica Franklin.

A través de esto, el equipo buscó demostrar que la piezoelectricidad es una fuente de energía confiable, productiva y efectiva en comparación con otras fuentes no convencionales como la energía solar e hidroeléctrica.

Una vez que concluyeron los experimentos, los estudiantes encontraron que un conjunto de 36 generadores piezoeléctricos es capaz de producir tres voltios de energía con un estimado de 9 mil pisadas. “Con esto pudimos confirmar que la piezoelectricidad es un valioso campo de estudio que necesita más atención y compromiso, por todos los beneficios que puede brindar al ser humano”, reflexiona Franklin.

“Con esto pudimos confirmar que la piezoelectricidad es un valioso campo de estudio que necesita más atención y compromiso, por todos los beneficios que puede brindar al ser humano”

FRANKLIN LÓPEZ,

ESTUDIANTE GALARDONADO

El mentor de estos jóvenes fue el Dr. Carlos Boya, exbecario y miembro del Sistema Nacional de Investigación de la Senacyt. El adulto coordinador del equipo fue Anela Gough, profesora de biología de su colegio.