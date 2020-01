Una mirada a las premiaciones de los Globos de Oro

Si hay algo sorpresivo que nos dejó la pasada entrega de los Globos de Oro ha sido el hecho de que un drama bélico basado en las anécdotas del abuelo del director Sam Mendes se alzó con los premios más importantes de la noche: mejor director y mejor película en la categoría drama. Lo cierto es que “1917” se ha convertido es un fenómeno interesante, pues se estrena esta semana en los Estados Unidos. La historia sigue a dos jóvenes soldados británicos que tienen como misión la entrega de un mensaje en mano al 2º Batallón del Regimiento de Devonshire, cancelando su ataque planeado contra las fuerzas alemanas que han fingido retirada, pero preparados para emboscar un batallón de 1,600 soldados, incluyendo al hermano de uno de los protagonistas.

Brian Cox logró convertirse en lo más sobresaliente de la noche que le valió el Globo de Oro a Mejor Actor EFE

En cuanto a la crítica especializada, Peter Bradshaw, de The Guardian, explica que se trata de una “obra maestra (...) Una película sorprendentemente audaz; tan estimulante como una película de atracos y tan perturbadora como una pesadilla de ciencia ficción”. Kevin Maer, de The Times opina que es “la mejor película de la carrera de Sam Mendes (...) Un espectáculo de acción vibrante, potente, agitado, inmersivo y en constante movimiento (...) Mientras que Johnny Oleksinski, del New York Times, considera que es “un nuevo clásico del cine bélico (...)”. Gran parte del reconocimiento va para Mendes por saber equilibrar el apartado técnico con las interpretaciones. Estas consideraciones tomaron por sorpresa a muchos durante la entrega de los premios el domingo pasado, en lo que se esperaba que El Irlandés, drama gangsteril de Martin Scorsese reinara en toda la noche; sin embargo, se fue con las manos vacías en una gala que premió a Brad Pitt por su actuación en Érase una vez en Hollywwod, de Quentin Tarantino, quien a su vez, ganó el Globo de Oro al mejor guion, mientras que Joaquín Phoenix fue el amplio galardonado por su actuación de Guasón en la película de Todd Phillips.

Patricia Arquette, premiada por su trabajo en The Act. EFE

En cuanto a las actrices, Renee Zellweger regresó al podio de los triunfadores luego de 17 años de ganar el premio (lo hizo antes con el Diario de Bridget Jones), ahora con una poderosa caracterización de la afamada Judy Garland. “Hola a todo el mundo, es un placer volver a veros. Se les ve genial 17 años después”, dijo al recoger el premio. El golpecillo de ironía viene por el hecho de que se percibe que la industria se olvida de las actrices que superan la barrera de los cuarenta y las relega a papeles de madres o abuelas y las llevan eventualmente al olvido. De la misma manera, en la categoría actriz de reparto, Awkwafina ha sido la revelación. Su actuación en The Farewell pone en el tapete a una nueva generación de actrices que representan además a las comunidades asiáticas que se abren camino en el cine. En cuanto a la televisión, dos títulos lograron captar la mayor simpatía de la prensa extranjera. Se trata de Succession, la mejor serie de televisión que le ha apostado a los contenidos de emisión semanal televisiva. Brian Cox, como actor, logró convertirse en lo más sobresaliente de la noche que le valió el Globo de Oro a mejor actor. También el actor Ramy Youssef ganó por su trabajo en la serie Ramy y Russell Crowe, por sus aportes en el drama La voz más alta. En cuanto a las actrices, Olivia Colman fue literalmente la reina por su papel en The Crown; sin embargo, Fleabag fue la gran ganadora por el éxito de Phoebe Waller-Bridge, su creadora, que además se impuso como mejor actriz de comedia. Otros actores triunfaron esa noche, entre ellos: Patricia Arquette, por su trabajo en The Act, así como la gran Michelle Williams, por su caracterización en Fosse/Verdon. Fleabag Serie de TV de 2 temporadas con 12 episodios cada una, que narra la vida de Fleabag, una joven londinense de 30 años, directa y descarada, que pasa por una crisis vital tras perder a su mejor amiga. Su actitud es inconformista, se acuesta con todo el que se acerca a ella, pide dinero a todos sus parientes y se niega a llevar de una vez una vida independiente. Sin reparos, la protagonista desafía al espectador que quiera plantearse realizar un juicio moral sobre sus acciones.

Renee Zellweger regresó al podio de los triunfadores. EFE

Ahora, la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, Parásitos, de Bong Joon-Ho triunfó como mejor cinta de habla no inglesa y la animación Missing Link sorprendió a Disney, que le apostaba con Frozen 2, El Rey León y Toy Story 4, como los mejores filmes animados en los Globos de Oro.

The Farewell

Tras descubrir que su querida matriarca padece un cáncer de pulmón terminal, su familia decide que ella no lo sepa, y convocan una reunión familiar en China a la que se espera que acudan todos los miembros que la han conocido a lo largo de su vida. Aunque los padres de Billi, que viven en Nueva York, se niegan a participar en lo que para ellos es una farsa, su joven y tozuda hija pone rumbo a China para poder despedirse de su abuela y, de paso, volver a forjar los vínculos perdidos con su familia a causa de la distancia.

Chernobyl

Miniserie de TV (2019). 5 episodios. El 26 de abril de 1986, la Central Nuclear de Chernóbil, en Ucrania (por entonces perteneciente a la Unión Soviética), sufrió una explosión masiva que liberó material radiactivo en Ucrania, Bielorrusia, Rusia, así como en zonas de Escandinavia y Europa Central. La serie relata, desde múltiples puntos de vista, lo que aconteció en torno a una de las mayores tragedias en la historia reciente, así como los sacrificios realizados para salvar al continente de un desastre sin precedentes.

Los dos papas

Delicado y bien logrado relato de Fernando Meirelles que explora la relación que mantuvieron el papa Benedicto XVI y su sucesor, el papa Francisco, dos de los líderes más poderosos de la Iglesia católica, que abordan sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para que la institución avance. Sobre el filme, Miguel Ángel Palomo, de Filmaffinitty, comenta: Pryce y Hopkins entregan un compendio de sabiduría interpretativa y se transmutan en sus personajes (…) Titubea con creces y escapa a todo correr cuando se abordan asuntos como la homosexualidad o los abusos sexuales en la Iglesia católica (…) una oportunidad perdida para ahondar en las profundidades del poder eclesiástico (...) Aunque también es una ocasión para gozar de dos actuaciones majestuosas.

Succession

Serie de TV de 2 temporadas con 20 episodios que sigue a la disfuncional familia de Logan Roy y sus cuatro hijos, que controlan una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes del mundo. Los problemas llegan cuando se plantea quién será el sucesor del patriarca. Considerada por la crítica como una mirada mordaz, entretenida y auténtica al poder y a las familias adineradas.