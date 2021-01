La era del 'streaming' avanza con paso firme en 2021

'Raya y el último dragón' llegará a Disney Plus en marzo de 2021.

En el mundo del streaming el contenido es el rey y las plataformas las reinas, siendo una relación que busca el éxito en todo sentido. Luego de un 2020 donde los catálogos de cine on demand se expandieron hasta rincones inesperados alrededor del mundo, en 2021 las rivales Netflix, Disney Plus y HBO Max se enfrentan en una batalla de contenidos llamativos y ofertas especiales.

El más joven de los gigantes en el streaming, Disney Plus, dio un paso adelante en 2020, adelantándose a las expectativas y mostrando sus nuevos proyectos para la plataforma en 2021 hasta 2024. En el Día del Inversor de Disney, celebrado el pasado 10 de diciembre de forma virtual, la compañía anunció más de 100 nuevas series, documentales y películas, de las cuales el 80% pasará directamente a la plataforma de Disney Plus. Entre las estadísticas de la compañía se resaltó la llegada de 86,8 millones de suscriptores a la plataforma, lo que los directores esperan que aumente a 260 millones para 2024.

En el catálogo de novedades destacables se encuentran las nuevas producciones bajo el sello de Lucasfilm dentro de Disney Plus, las cuales recrearán nuevas locaciones en una galaxia muy, muy lejana con spin-offs como Rangers of the New Republic y Ahsoka, esta última contará con el protagonismo de Rosario Dawson como la Jedi Ahsoka Tano. Así mismo, el actor mexicano Diego Luna volverá al universo de Star Wars con la serie derivada de la cinta Rogue One (2016), Andor; junto a esto, otro actor que regresará al set de grabación es Hayden Christensen, mejor conocido por interpretar al joven Anakin –que luego se convertiría en el villano Darth Vader– en las precuelas de Star Wars.

Christensen regresará como Darth Vader junto a Ewan McGregor en el papel de Obi-Wan Kenobi en la nueva serie Obi-Wan Kenobi que se estrenará en 2021 dentro de la plataforma de Disney Plus y tomará lugar 10 años después de los eventos en la cinta La venganza de los Sith (2005). Fuera del domo de Star Wars, Lucasfilm anunció que junto con 20th Century Studios desarrollará la película Hijos de sangre y hueso, adaptación del libro homónimo escrito por Tomi Adeyemi y que será lanzada también para la plataforma de streaming.

Sobre las nuevas series de Walt Disney Studios, la productora anunció la llegada de Percy Jackson y los héroes del Olimpo (que buscará dar una nueva perspectiva a los libros escritos por Rick Riordan), Mighty Ducks (derivada de la película de 1992), Big Shot (una serie sobre el básquetbol femenino escolar que protagonizará John Stamos como entrenador). En las series animadas, Disney Animation anunció las nuevas series de Zootopia + (de la película Zootopia), Baymax! (de la película Big Hero 6), Moana (de la película homónima) y Tiana (de la película La princesa y el sapo), donde los personajes tomarán nuevos caminos y aventuras en sus respectivos mundos.

'Fuimos canciones', la cinta española adaptada de la novela homónima. IBDM

Así mismo, en cuanto a cintas animadas y de live-action, Disney anunció la precuela de La Bella y la Bestia, titulada Gastón y que seguirá la narrativa de Gastón (interpretado por Luke Evans) y su compañero LeFou (interpretado por Josh Gad); de igual forma, la cinta Iwájú llegará a la plataforma como la primera colaboración del estudio de Walt Disney con la productora pan-africana Kugali, en una experiencia de animación futurista con cultura africana nunca antes vista bajo el sello de Disney y que se lanzará en 2022.

En cuanto a la cultura latinoamericana, la productora tocará las costas de Colombia con la cinta Encanto, dirigida por Byron Howard y Jared Bush, codirigida y coescrita por Charise Castro Smith, y con música compuesta por Lin-Manuel Miranda; junto a esto, el estreno de la nueva cinta Raya y el último dragón dirigida por Carlos López Estrada y Don Hall, y escrita por Adele Lim y Qui Nguyen, será lanzada en marzo de este año en la plataforma Disney Plus por un precio sin especificar.

En cuanto a la productora de animación Pixar, este año presentará la cinta Luca del director Enrico Casarosa, acerca de dos amigos que disfrutan un último verano en Italia, lleno de magia, aventura y la importancia de la amistad; llegará a teatros en junio de 2021, según proyecciones de la productora. En tanto, sobre la compañía creadora de superhéroes Marvel, los títulos que vendrán –y están anticipados– son WandaVision, una serie sobre los amantes del MCU que se estrenará en marzo de 2021.

'WandaVision' se estrenará en marzo de 2021 en Disney Plus. Disney Plus

La serie del legado de Capitán América, The Falcon and the Winter Soldier llegará en marzo de este año a la plataforma, seguida por la serie del dios mitológico Loki que se estrenará en mayo y la serie What if…? llena de realidades alternas de los personajes del multiverso de Marvel, que será estrenada en junio de 2021.

Sin embargo, las cintas de Black Widow y 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se mantendrán en el calendario de estrenos teatrales presenciales para el 27 de mayo y el 19 de julio, respectivamente.

Más estrenos

En cuanto a Netflix, su calendario de estrenos estará ocupado todo el año; ya el pasado 12 de enero anunció que lanzará más de 70 nuevas películas en 2021, de las cuales la mitad será en idiomas diferentes al inglés.

Su cartelera se expande de forma orgánica, adquiriendo las cintas a través de convenios con otros estudios cinematográficos y produciendo sus propias cintas de estudio, por lo que podrán dar al público películas con estrellas de Hollywood como Dwayne Johnson, Leonardo Di Caprio, Sandra Bullock, Lin-Manuel Miranda, Ryan Reynolds o Meryl Streep.

El plan de Netflix prevé un éxito casi rotundo en comparación con los planes de estrenos de su competencia, con compañías como Disney, Sony, Warner Media, Amazon, Paramount, entre otras, ya que su producción consiste en la diversificación de géneros y países.

Algunas de las cintas que llegarán al catálogo de Netflix son: Fuimos canciones, la adaptación española de la novela homónima de Elísabet Benavent, Tick, tick…Boom! el musical y debut directorial de Lin-Manuel Miranda, Red Notice, protagonizado por Gal Gadot, Johnson, and Reynolds; el Western The Harder They Fall con Regina King e Idris Elba y el debut de Jonathan Majors, Lovecraft County; Zach Snyder llega con Army of the Dead; y la cinta llena de estrellas, Don't Look Up, protagonizada por Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Timothee Chalamet, Kid Cudi y Meryl Streep.

'Luca' será la primera película de Pixar en la Riviera italiana. Pixar

Con el estreno de la esperada cinta de Dune en la plataforma de HBO Max, en la cual hay que pagar $14.99 mensuales, se profundiza el esfuerzo de las productoras en ampliar sus oportunidades, sin embargo, 2021 acaba de empezar y quedan muchos terrenos por cubrir para hablar de ganancias.