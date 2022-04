El camino de Doctor Strange hacia el Multiverso de la Locura

El próximo 5 de mayo estará disponible en las salas de cine la nueva cinta de Marvel, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Esta cinta será la segunda entrega en solitario del hechicero más famoso del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En esta nueva película, Stephen Strange emprenderá un viaje hacia lo desconocido, en busca de respuestas sobre el multiverso acudirá a una vengadora (Wanda Maximoff) y otros aliados para descubrir los secretos de esta nueva aventura mágica que abrirá las puertas del multiverso.

Para encaminar esta nueva aventura, destacaremos algunos momentos claves de la vida del personaje hasta el momento actual dentro del UCM.

Un accidente que lo cambió todo

Antes de convertirse en el Hechicero Supremo, Strange era neurocirujano engreído y cegado por su ego. Luego de un accidente automovilístico, en su desespero de poder sanar sus heridas rápidamente, agota todos sus medios y acude a Nepal para conseguir una última ayuda gracias a una información proporcionada por Jonathan Pangborn, un parapléjico quien misteriosamente volvió a caminar.

Ya en Nepal, conoce a The Ancient One, quien le revela a Strange la existencia de los poderes místicos. Ella le ofrece su ayuda a Strange, pero este la rechaza alegando la ausencia de la ciencia y no le cree posible sus métodos de curación.

Después de meditar, finalmente Strange acepta la ayuda por parte de The Ancient One y emprende su camino para conocer las artes místicas.

Enfrentamiento contra Dormammu

Durante su entrenamiento en Kamar-Taj, Strange conoce a su primer enemigo, el hechicero Kaecilius, quien busca invocar a Dormammu de la dimensión oscura para sus fines destructivos.

Sin embargo, al momento de que Kaecilius invoca a Dormammu, Strange -utilizando ya la Gema de Infinito del tiempo- decide enfrentar a Dormammu. Este último se presenta como un ser ancestral, por lo que es casi indestructible, así que Strange decide sacrificarse y encerrarse junto a Dormammu dentro de un bucle del tiempo gracias a la gema del tiempo.

Al darse cuenta de que está dentro de un bucle de tiempo, negocia con Strange para que este lo libere.

Strange le exigía que no atacara a la tierra y desterrase a los que lo invocaron, por lo que accedió y se marchó.

La búsqueda de Odín

Ya consagrado como el Hechicero Supremo (tras la muerte de The Ancient One), Strange se encuentra con Thor Odinson. Strange le cuestiona el hecho de que haya regresado junto con su hermanastro Loki a la tierra luego de que este último haya atacado la ciudad de Nueva York hace algunos años.

Thor le menciona que están en busca de su padre Odín. En ese instante, Strange le indica que sabe dónde está y que puede guiarlo con él, sin embargo le exige que se retire inmediatamente junto con Loki fuera del planeta después de encontrar a Odín.

El dios del trueno accede y Strange los conduce a su padre, que se encontraba en una isla de Noruega.

Gracias a esto, se da el primer encuentro del hechicero con un vengador.

La batalla versus Thanos en Titán

Con la llegada de Thanos en busca de las Gemas del Infinito; Strange, Iron Man/Tony Stark, Hombre Araña/Peter Parker, junto con los Guardianes de la Galaxia, se enfrentaron a Thanos para evitar que este se hiciera con la gema del tiempo que tenía Strange en su poder.

La batalla se libró en el planeta Titán, luego de que los secuaces de Thanos capturaran en la tierra al hechicero. Iron Man y el Hombre Araña acudieron a su rescate en el espacio para posteriormente encontrarse a los Guardianes de la Galaxia.

Después de una batalla intensa, finalmente Strange le entrega la gema a Thanos, aludiendo que esa era la única manera de ganar la batalla final. Thanos se haría con todas las Gemas del Infinito, haciendo desaparecer el 50% de los seres vivientes en todo el universo, incluyendo a Strange.

Durante los acontecimientos de Endgame, gracias a los esfuerzos de los Vengadores, los caídos volvieron y vencieron a Thanos en la última batalla.

La entrada del multiverso

En la última cinta del UCM, Strange haría dúo con el Hombre Araña, esta vez desatando el multiverso. Luego de que saliera a la luz la identidad secreta del arácnido, este acude a Strange para saber si había un modo de que el mundo olvidara que el Hombre Araña es Peter Parker.

En un principio se rehúsa a aceptar la ayuda de Peter. Solo luego de una intensa conversación termina accediendo, sin embargo, hizo mucho énfasis en que el multiverso es un campo del que se tiene poco conocimiento y deben manejarlo con mucho cuidado.

Al momento de realizar el hechizo, Peter altera el conjuro elaborado por Strange y hace que villanos de otras realidades llegaran a su universo, teniendo que enfrentarse a ellos.

Strange logra enviar a los villanos a sus respectivos universos, pero la existencia de otras realidades semejantes a la de ellos y el poco conocimiento que se tiene de este campo, hará que el Hechicero Supremo emprenda esta nueva aventura en busca de respuestas.

Con información de: Disney.