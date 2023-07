Un mes oscuro para el cine

'Elementos', de Pixar Redes sociales

Quedan lejos los días en los que las cintas de superhéroes eran capaces de generar $2.700 millones en taquilla y posicionarse a la cabeza de las películas con mayor recaudación en la historia, como lo hizo Avengers Endgame en el año 2019.

El más reciente título de este subgénero, The Flash se perfila como uno de los más grandes fracasos económicos de Warner Bros, pues solo ha recaudado $245.350.938 a nivel mundial, según datos del portal especializado Box Office Mojo.

El filme del corredor escarlata tuvo un costo de producción de $220 millones, sin contar gastos de publicidad, reveló Variety y se esperaba que obtuviera $70 millones durante su primer fin de semana de estreno, en Estados Unidos, pero terminó por producir $55,1 millones. A esto hay que sumarle que la película tuvo una caída en ingresos del 73% en su segunda semana de estreno.

Estos datos llevaron al medio Colider a estimar que la cinta terminará por producir pérdidas cercanas a los $158 millones, cuando termine su paso por los cines, los cuales ya están preparándose para recibir los estrenos de Misión Imposible 7, Barbie y Oppenheimer, en julio.

Una tendencia al alza

Lo que sucedió con The Flash se repitió con la más reciente película de Pixar, Elementos, que registró el peor debut en el cine de la historia del estudio ($17 millones), según datos de Variety. Para darnos una idea, Toy Story 1 (1995) debutó con $29,1 millones.

Esta situación es similar en el caso de La sirenita, Transformers y Rápidos y furiosos 10. Algo que parece no terminar en un corto plazo, porque las recién estrenadas cintas Indiana Jones y el dial del destino y Krakens y sirenas, también debutaron con baja taquilla.

¿Qué está pasando?

El primer factor a considerar es la elevada competencia de producciones que se está gestando en las salas de cine, en poco tiempo. En solo 30 días tuvimos seis producciones de gran presupuesto ocupando la gran pantalla, algo que solía evitarse, para darle a la audiencia la oportunidad de respaldar el estreno de una película, dentro de un entretenimiento que cada vez se torna más costoso, y que no es prioridad.

En el caso de The Flash, hay quienes sugieren que puede deberse a una saturación del subgénero de superhéroes, tanto en cine, como en la pantalla chica, porque se suelen estrenar cerca de cinco películas y seis series por año. Un planteamiento que, pese a que puede tener algo de verdad, no afectó estrenos como el de Spiderman: Across The Spiderverse, que llegó a las salas de cine el 2 de junio y terminó por consolidarse como la película más taquillera de Sony Pictures Animation, con $607.271.821, a nivel mundial.

También es necesario mencionar el auge de los servicios de streaming, que le garantizan al espectador tener una película solo dos meses después de haber pasado por salas de cine, sin tener que salir de sus hogares.

Otro factor a considerar es la calidad de las cintas que están llegando a los cines pues, a excepción de la reciente cinta de Spiderman, la mayoría de las películas tiene un recibimiento mixto entre el público y la crítica especializada. Uno de los casos más evidentes es el de Transformers, Rise of the beast, que obtuvo un 54% de la crítica y un 91% del público, en Rotten Tomatoes.

Aunque se desconoce cuándo finalizará la baja recaudación en las películas de mayor costo, el continuo estreno de cintas no facilitará que se estabilicen las cifras, pues julio ya abrió con dos filmes de gran costo y poca recaudación, y se tiene previsto que haya tres nuevos estrenos en el mes.