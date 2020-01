Perple heart

¡El aire

no duele al respirarse,

pero este aire sí,

aire que duele y quema,

humo de Patria herida,

este aire panameño

de callados difuntos,

aire de mortandad,

aire de niños y ancianos

cremados hasta el hueso,

aire de hombres y mujeres

fusilados hasta el alma,

aire de Panamá

bombardeada al filo

de la medianoche,

aire de Panamá agonizante

pero viva en el recuerdo,

aire sin caracoles de Ricardo Miró,

aire anónimo

como los cuerpos

de los que creyeron ser patriotas

y lo fueron ciertamente,

porque una cosa es

morir por la Patria

en diciembre de 1989

y otra cosa fue

ser traicionados

por los que huyeron o se ocultaron

porque sus patrias eran

sólo asuntos de bolsillo,

Tabasarás de mentira,

Chagres de lágrimas falsas,

himnos sin afinar

mecánicamente entonadas

y soldados de pelusa,

bajo un sol aburrido

y un temblor de faroles macabros

de luz enferma

y árboles castrados

como sus propias conciencias.

El aire

no duele al respirarse,

pero este aire sí:

aire insultado de helicópteros,

aire que huele a ceniza permanente,

aire que es

madreselva de sangre

que se enreda en las estrellas,

aire para no olvidarse

en el olfato maligno

del gringo condecorado

con púrpuras corazones

de istmeños descuartizados,

aire de huérfanos grandes

viviendo en carpas prestadas

por los mismos carniceros

que las justificaron,

aire de inmensa derrota

(hoy pero no mañana)

así de simple, señores,

aire que se levanta

hostigando la nariz

de la noche decembrina,

aire para recordarse,

aire de Patria sin nombre,

aire de los desaparecidos,

aire que huele de cerca

lo mismo que de lejos,

aire para recordarse

entre llamas del Chorrillo

e incinerados cadáveres

del triste San Miguelito,

aire de Panamá

despedazada en angustia,

aire cuya augusta

pestilencia redentora

oxigena los versos

de este poeta que nace

de su imborrable escombro

y dice de nuevo: ¡presente!

en la saga de otra aurora.