Perder el control es fácil

cuando campea la inseguridad

porque a primera vista

todo parece tan sin remedio

y el ánimo de buenas a

primeras se hace trizas.

Es cuando poder vislumbrar

la luz al final del túnel

podría no ser siquiera

una remota fantasía

digna de ser tomada en cuenta.

Pero hoy he constatado

que en las cosas más nimias

o remotas

o acaso improbables

a menudo flota una gota de

esperanza

-algo o alguien providencial

tan cercano que no lo vemos-

capaz de redimir el trance

más absurdo

iluminándonos de pronto

la vida.