Noticias ominosas

Uno amanece vivo y da gracias

a Dios o al inconmensurable

Universo porque hoy, por ejemplo,

yo podría no estar escribiendo

este poema, podría no estar.

Y sin embargo, las noticias

del mundo son cada vez

más ominosas: la pandemia

que nos azota se recrudece

a pesar de los ingentes

esfuerzos de la ciencia.

En Panamá, tras meses de

obligada cuarentena

para evitar lo más posible

todo contacto con el virus,

sometido a gran presión el

gobierno hoy autoriza

salir finalmente a la calle:

los médicos y demás trabajadores

de la salud

lo consideran un grave error de

cálculo y conveniencia sanitaria,

lo cual critican duramente en un

comunicado de su gremio.

En Estados Unidos la policía racista

asesina cobardemente a un

joven negro inocente

y la gente se enfurece en las calles;

unos protestan masiva

pero pacíficamente,

otros se vuelven locos:

queman, saquean, agreden

todo lo que se les ponga por delante;

en cientos de ciudades pagan

justos por pecadores.

Al mismo tiempo, en

Venezuela y Nicaragua,

Maduro y Ortega,

consecuentes con las más

rancias costumbres

de las dictaduras de antaño

continúan sometiendo a indefensos

ciudadanos a vejámenes diarios,

¿No hay una sola buena

noticia internacional

que redima un poco al mundo

de su ya crónica tristeza?

Debe haberla: pero la gente

digna no es noticia.

Mientras tanto yo sigo creando

-acaso inútilmente-

para lidiar a mi modo

con tanto desamparo.