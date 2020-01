Tercera versión del Barro Fest inicia el  7 de febrero en Pedasí

La península de Azuero, ubicada en el Pacífico panameño, es conocida como la cuna del folklore de Panamá. Es una región donde las tradiciones populares tienen grandes raíces, y una de ellas es la llamada Junta de Embarra.

A este festival asisten lugareños, habitantes de la ciudad, turistas y expatriados de todas las edades. El Barro Fest se ha caracterizado por crear contrastes entre el folklore y lo moderno; Por ejemplo, en la edición anterior, un conjunto de baile típico realizaba entre las multitudes el baile del 'toro guapo' al ritmo de la canción 'The Magnificent Seven' de The Clash.

El Barro Fest 2020 promete mucho más, con una experiencia única, llena de cultura, tradición y rock.

Esta próxima edición comienza el viernes 7 de febrero en el parque central de la ciudad de Pedasí, a partir de las 3:00 p.m., con un mini parque de patinaje, puestos de comida y bebida, y se presentarán en el escenario bandas que representan la escena musical independiente de Panamá.

Esta vez son 12 bandas de Rock en vez de 4. Novadicción, Playa, Turbo, Random Brando, Fulmonti, AP y Los Guayas. Después de los conciertos en el parque, actuarán en The Corner Art Center, ubicado a una cuadra de distancia, las bandas Lemmiwinks y Diafragma.

Al día siguiente, sábado 8 de febrero, en la Hacienda Los Gavilanes (a 8 minutos del centro de Pedasí), la fiesta de la Junta de Embarra comienza a las 2:00 p.m., donde los lugareños, turistas y extranjeros que viven en Panamá, amasan el barro y la hierba seca con los pies, dando un paso con el sonido de la música folklorica en vivo, abrazados, disfrutando de la bebida alcohólica tradicional panameña: el Seco, y repellando las paredes de la estructura de la casa de quincha, aprendiendo de los agricultores que han mantenido viva su tradición por más de 100 años.

Al anochecer, las bandas Pepe Bahía (Panamá), White Denim (EE. UU.) Y Señor Loop (Panamá) se presentarán en un escenario único: en un establo semi abierto, con una gran bola de luces en el medio, pantalla led en la parte inferior de El escenario, juego de luces de primer nivel y mucho volumen.

Esta transición de lo tradicional a lo moderno, y el enfoque de lo moderno a lo tradicional, es la esencia del Barro Fest, que busca con esta fusión dar valor a lo viejo y lo nuevo en un contexto que va más allá del tiempo.