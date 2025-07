Descentralización paralela: 27 auditorías con daño patrimonial y ocho detenciones, confirma el procurador Gómez

Detenciones y medidas cautelares

Junta Comunal de Barrio Norte: caso en desarrollo

Una de las investigaciones más mencionadas públicamente es la que involucra a la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón, en la que supuestamente está involucrado el diputado perredista Jairo Bolota Salazar.

Según datos preliminares, la Contraloría habría detectado el uso sin sustento de al menos 3 millones de dólares de un total de 14 millones asignados a la junta.

No obstante, Gómez aclaró que el informe oficial sobre este caso no ha sido entregado al Ministerio Público. “Lo he escuchado, pero no lo he visto en papel. Aún no ha llegado a manos de los fiscales”, aseguró.

Reiteró que, por tratarse de un diputado, la competencia de investigación corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que deberá designar un magistrado fiscal si se encuentran elementos que ameriten una causa formal.