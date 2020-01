El compositor argentino suma en la actualidad 45 años de edad. Larish Julio|La Estrella de Panamá

Familia, amor y solidaridad son pilares fundamentales en la vida del cantautor Noel Schajris (Buenos Aires, 19 de julio de 1974) que durante una breve visita al Istmo nos compartió su fascinación por las melodías, sus vivencias, perspectiva de temas sociales y la transformación que atraviesa la industria musical.

El tenor argentino destaca entre sus composiciones como solista: 'No veo la hora' (dedicada a su esposa), 'Momentos', 'Más que suerte'.

En noviembre de 2019 presentó su sencillo 'Lo mejor de mí'. “Es una canción muy especial porque tiene que ver con mi familia y mis hijos. Lo mejor de mí son ellos. La compuse hace un año y medio. Estaba esperando la ocasión precisa para lanzarla”, cuenta.

Sentado desde el sillón del Hard Rock Café, Schajris entonó una estrofa de su canción mirando con ternura a su hija Emma que se encontraba en la entrevista. Aunque él solo mide 1.67 metros de altura, hizo sentir su voz en cada rincón del lugar. Esta pieza ahora cuenta con una versión acústica de piano.

Entre sonrisas y comentarios jocosos, el argentino detalló su proceso creativo y su apreciación por la música. “En mi experiencia todo surge con una guitarra y un piano. Mi inspiración para componer es el amor”. Admite que le fascina la balada por su versatilidad “se puede llevar a cualquier género como cumbia, mariachi, reggaetón”.

Para Schajris, reinventarse es importante y “hay que salir de la zona de confort. En lo personal si estoy haciendo lo mismo por 7 años años, llega el momento en que me ahogo”.

Sin Bandera lanzará un nuevo disco el próximo mes. Redes sociales

Agrega que ya nada es igual y la transformación forma parte de todos los sectores. “La música evoluciona. La manera de vivir cambió. El mundo hoy está despertando en muchas cosas. La música debe mostrar el despertar que hay en la sociedad. La mezcla de melodías se ve reflejada en la combinación multirracial y cultural. Por ejemplo, mi familia lo es y eso me encanta”.

Con respecto a los episodios que se viven en el continente, Noel se muestra preocupado y menciona que “estos momentos son muy importantes para los países Latinoamericanos. Están despertando. Fuí recientemente a Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia que son naciones que están atravesando por situaciones que demandan un cambio necesario. Estoy seguro de que es cuestión de tiempo para que todos tomen esos ejemplos de lucha. Hoy hay mucha desigualdad. Hay mucha gente sufriendo innecesariamente. Este planeta es muy rico y considero que es injusto que el 1% de la humanidad viva una gran vida. Es una locura. Como artista siempre tendré mi música y arte al servicio de las causas sociales”.

Schajris contrajo matrimonio en 2012. Redes sociales

Para Schajris la empatía hacia los demás es primordial. Se considera un hombre con lo pies puestos sobre la tierra. Es consciente de su origen y realidad. “No nací en cuna de oro, a mí no me regalaron nada. Todo lo que he logrado es a base de trabajo, estudios y esfuerzo”.

Su gratitud hacia la vida es notable. “No me quejo porque amo mi trabajo. Es un honor poder cantarles. Gracias a mi voz, manos y piano he podido hacer una bella vida para mi familia y no quiero que mis hijos olviden el privilegio que tenemos porque no siempre fue así”.

Relata que cuando era chico trabajaba en una estación de gasolina y por las noches cantaba en los bares. “Ayudaba en casa como podía. Es importante saber de dónde vienes y qué está pasando. Esa sensibilidad social me la enseñaron mis padres”.

Noel quien alcanzó el reconocimiento internacional junto a Leonel García con el dúo Sin Bandera, supo envolver los corazones con temas como 'Entra en mi vida', 'Suelta mi mano', 'Mientes tan bien' y 'Kilómetros'. La dupla artística que se disolvió en 2008, volvió a los escenarios en 2016 y continúa con sus proyectos.

Sobre el motivo de su ruptura aseguró que solo quisieron tomarse un descanso. “Esto nos sirvió mucho para crecer como seres humanos y artistas. Cuando regresamos en 2016, sentimos que el tiempo no había pasando y la magia seguía intacta. Decidimos después de eso no anunciar retiros, sino simplemente seguir simultáneamente nuestros trabajos”, expresa.

En medio del encuentro Schajris hizo una pausa para acoger entre sus brazos a su hijo Dylan. “Disculpen tenía tiempo que no lo veía. Es difícil estar separados” y a la vez le sonríe a su esposa Gwendolyn Stephenson con quien contrajo matrimonio en 2012. La expresentadora panameña nos contó que se conocieron en 2004 en el vestíbulo de un hotel en España.

“Para nosotros como familia lo más difícil es la distancia, pero hacemos todo lo posible por estar juntos. Cuando Noel viaja como en esta ocasión, él se queda con Emma y yo con Dylan. Amo que él siempre me apoye y esté preocupado por todos”.

El pianista manifestó su apoyo y admiración hacia su esposa por su nuevo proyecto. “Mi esposa está lanzando la receta de su salsa llamada 'Mamita' que lleva ese nombre en honor a mi suegra. Su pasión es comer bien y enseñarle al mundo a alimentarse mejor y tiene toda la razón”, dice entre risas.

“Esta receta ha estado en la familia toda la vida. Proviene de Colón y es súper caribeña ¡queda bien con todo! Hace un año Wendy me dijo: hay que venderlo. Cada vez que la como, digo ¡Ay mamita!”, confiesa entre carcajadas.

Antes de culminar, Schajris comenta que en febrero estrenará una canción que “es corta venas para que nos pongamos bien románticos y sentimentales”, sonríe.

“Tenemos muchos planes para el 2020” y revela que realizará colaboraciones con Jennifer Nettles, una artista estadounidense de música country. “Se viene un nuevo disco de Sin Bandera. Con Camila Cabello, sin duda, vamos hacer algo cuando sea el momento correcto”.

Además hace un llamado a cuidar el planeta y los recursos naturales. “Me encanta Panamá, sus paisajes son maravillosos. Bocas del Toro es una belleza. Tienen un país increíble que deben cuidar. Me dio tristeza cuando viajé a San Blas porque hay muchas botellas de plástico en el mar. Necesitamos más conciencia. Hay que cuidar el planeta en todas partes”.

TRABAJO Y TRAYECTORIA

Inició en el ámbito musical en 1991. Como solista lanzó los álbumes 'Cita en las nubes', en 2004. En 2009: 'Uno no es uno'. En 2011: 'Grandes canciones' y en 2014: 'Verte nacer'.

| Sus sencillos son: Ilumíname en 2004, Te seguiré en ese mismo año. En 2009: No veo la hora y Momentos. En 2010: La única en mi vida. En 2011: Quien como tú, Mi historia entre tus dedos, A medio vivir.

| Y no fue suficiente la lanzó en el 2013. En el 2014: Cuando amas a alguien y Otra vez. En 2015: No te pertenece y en el 2018: Más que suerte, Dime y Bandera.

| Con el dúo Sin Banderas presentó los álbumes Con Sin Bandera De viaje en 2003, Mañana en 2005, Pasado en 2006 y en 2016 Una última vez.