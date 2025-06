Además de sus logros profesionales y filantrópicos, Lauren Sánchez es madre de tres hijos de relaciones anteriores y recientemente debutó como autora con el libro infantil The Fly Who Flew to Space, que se convirtió en un éxito de ventas.

En su perfil de Instagram, donde ahora se presenta como Lauren Sánchez Bezos, ha eliminado todas sus publicaciones anteriores y ha dejado solo una imagen de su boda, marcando el inicio de una nueva etapa.