Giancarlo Alfanno prepara su primer álbum musical

Su mirada está en escenarios internacionales. Giancarlo Alfanno, joven cantautor boricua/panameño, realizó su primera presentación como solista en Panamá, el pasado sábado 15 de febrero, durante la octava versión de Musicalion 2020.

El artista promueve la honestidad a través de su música. Cedida

Hijo del maestro Omar Alfanno y Carmen de Alfanno, incursionó como compositor a los 14 años de edad y actualmente está trabajando en su primer álbum en el género pop americano.

“Aunque empecé en la música desde joven, tomó tiempo decidirme a dar mis primeros pasos como solista, creo que me hacía falta vivir muchas experiencias. A pesar de que no paré de escribir, en estos dos últimos años siento que mi letra impactó más a la gente”, señala Giancarlo, quien se graduó de composición y producción musical en la Universidad de Berkley College of Music en Boston.

Ain't Gon' Stop, Religiously, Dear Stranger y Something I Need son las cuatro canciones que el músico presentó en Musicalion, las cuales forman parte del álbum previsto a lanzar en mayo de 2020.

“A través de mi música quiero mandar un mensaje de honestidad. Está bien ser honesto con sus emociones, no esconder nada, al final del día eso impacta más a la gente. Al público le encanta que un artista sea abierto. Al final lo que trato de hacer es buena música, como hizo mi papá en sus tiempos”, apunta Giancarlo.

El músico reside en Miami y trabaja en ese mismo lugar con la productora de música Sony ATV. “Durante las horas del día, cuando estoy trabajando, no estoy con la mentalidad de escribir, aunque siempre me sale una letrita o melodía. El mejor momento para componer es en las noches, siempre he sido un chico muy nocturno”, dice.

En cinco añ os, Giancarlo se visualiza en grandes escenarios haciendo giras al rededor del mundo. “Darle voz a la gente con mi música, darle alegría y hacerle sentir que no está sola, es uno de mis objetivos como músico”, puntualiza el artista, a quien le gustaría compartir escenario con Coldplay, una banda británica de pop rock y rock alternativo formada en Londres en 1996.