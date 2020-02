Pedro Capó:'Los artistas somos las voces de los oprimidos ' Sony Music

Pedro Capó lleva los ritmos y el son boricua en la sangre. Con 39 años y nacido en San Juan, Puerto Rico, el cantautor que se define como un “apasionado” de su carrera, ha invadido la escena musical como la herencia moderna del legendario Bobby Capó, autor del universal 'Piel Canela'. “Aunque mi abuelo murió cuando yo solo tenía nueve años, comparto la disciplina, el respeto y el amor que le tenía al arte”, confiesa. Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, el ganador del Grammy Latino (2019), en la categoría de Canción del Año, presenta 'Buena Suerte', un single recién salido del horno, como una apuesta pegajosa y sensual donde le coquetea al amor a través del pop y la esencia del Caribe. Hoy, se desviste de formalidades y comparte su fe en que es posible “impactar de manera sanadora y positiva, utilizando la música, como un vehículo de posibilidades para nuestra audiencia”.

Te has colado en la interpretación de diferentes géneros como la balada pop y el reguetón. ¿Qué tan complejo es destacarse en el género urbano, cada vez más explotado por artistas emergentes?

Creo que siempre hay espacio para buenas canciones, independientemente de quién las traiga. Al final del día, da igual el el género, se trata de la conexión y de los buenos temas. Siempre el reto está en tener el oído en el piso y ser astuto al momento de componer e interpretar. Las canciones siempre lo sacan a uno a flote; hay artistas que a lo mejor no son los más talentosos, pero tienen unas grandes canciones que funcionan.

El urbano es precisamente uno de los más señalados hoy día, por el machismo y la deformación de la figura femenina. ¿Es importante mantenerte distante de esta línea?

Sí. Creo que lamentablemente en todas las expresiones ha habido desigualdad con respecto a la mujer. En nuestro mundo eso no es un secreto. Lo hemos visto en el cine y en esta entrega de los premios Óscar, donde no hubo ni una mujer nominada a dirección. Yo agradezco la belleza de la mujer, soy hijo, hermano de mujeres y me gusta tratarlas de manera sublime, con respeto y rendirles tributo.

Eres puertorriqueño. Llevas el sabor latino en las venas y lo demuestras con tu trabajo. ¿Cómo evalúas el impacto de los músicos boricuas en el mercado de habla hispana?

Ha sido un fenómeno; somos un país de 3.5 millones de habitantes y el peso que tenemos en la industria musical es increíble. Especialmente en lo urbano contamos con muchos exponentes en todo el mundo. Este año estando en Francia, Suecia, Alemania, todo lo que escuchábamos eran exponentes urbanos, la mayoría puertorriqueños, así que ya no es solo un impacto latino sino global. Es un orgullo ver a tantos representantes del patio tener presencia mundial.

¿Cuánto hay en Pedro Capó del afamado Bobby?

¡Bueno, mucho! (ríe), ¡empezando por el ADN! Siempre digo que soy un músico por genética y por crianza. Mis padres también son músicos y crecí con las melodías del abuelo, siempre emulando ese trabajo. Aunque murió cuando yo solo tenía nueve años, comparto la disciplina, el respeto y el amor que le tenía al arte. Eso siempre lo llevo conmigo.

¿Apostarías por los boleros, como tu abuelo?

¡Claro que sí! Lo he hecho en ocasiones y me encanta. Me crié cantando bohemia al lado de mi padre, así que eso en algún momento sería un proyecto que me encantaría desarrollar.

'Buena Suerte', tu nuevo sencillo. Sexy, pegajoso y tropical, ¿cómo fue el proceso creativo?

Divirtiéndonos en el estudio y disfrutando. La manera en la que me funciona componer, y si hay alguna forma de ser exitoso es disfrutándolo y siendo honesto sin forzar el asunto, sin ser pretencioso. Así nació 'Buena Suerte', la canción nos fue llevando de la mano. Me pareció bonito hablar un poco de la mística de la vida que nos lleva por el lugar correcto, con la persona correcta, a la hora correcta... podemos llamarle destino o buena suerte, y de eso se trata. Musicalmente le llamo caribe pop: un poquito de pop, colores urbanos, regué, un poco de andino con algo de charango, todo para crear un mood algo sexy y fresco.

¿Cómo se llevó a cabo la producción del videoclip?

El video se hizo en Los Ángeles con Mike Ho, un excelente director y fotógrafo. Queríamos que fuera muy vivo en calidad visual, pero que no robara la canción. Es un material muy simple, tipo editorial y magazine de moda, con un tono muy sexy que va con la canción, una interacción muy conceptual entre la modelo y yo, nada de actuación. La protagonista es la canción y así lo queríamos.

Ahora que hablamos de la buena suerte, ¿cuál ha sido el amuleto en la vida y carrera de Pedro Capó?

La vida y su magia, tal cual. Creo en todo lo que me lleve a cosas bonitas, en todo lo que sale. Pero diría que el amor por lo que hago es mi amuleto más fuerte; la pasión que siento por mi arte, por mi carrera y por conectar con la gente.

El último de tus lanzamientos 'Perdiendo la Cabeza', un tema de Carlos Rivera en el que participó Becky G ha sido un éxito que superó los 21 millones de visualizaciones en YouTube, ¿qué tal esta experiencia?

¡Increíble! A Carlos lo conozco desde hace muchos años, siempre hemos tenido la ilusión de trabajar de la mano y finalmente se nos dio en este temazo tan bonito, alegre y cálido. Trabajar con Becky, también increíble. Así de divertido como luce en el video la pasamos, fue un momento muy lindo, y qué bonito que canciones que representan bienestar y que puede cantar todo el mundo, tengan esa conexión.

¿Cuál consideras que debería ser hoy día el mayor compromiso de un artista con su audiencia?

Contribuir al bienestar, al crecimiento, a la evolución. Somos inspiración social, anímica y psicológica; tenemos la capacidad y la oportunidad de impactar de manera sanadora y positiva, utilizando la música como un vehículo de posibilidades para nuestra audiencia.

Luego de haber ganado el Grammy Latino por 'Calma', como canción del año en 2019 (la composición fue junto a Gabriel Edgar González Pérez y George Noriega), ¿cómo vislumbras el camino a transitar desde ahora?

Siempre trabajo con el más grande de los respetos. Amo mi vocación, amo a mi público y siento que cada canción, presentación y entrega es una oportunidad donde hay que darle esa importancia. Los premios surgen cuando uno trabaja fuerte por lo que ama y se apasiona.

Elegiste el lenguaje de la música como una de tus banderas, ¿crees en esta como un mecanismo para reafirmar la igualdad y quebrar barreras sociales?

Totalmente. La música es un elemento de unión, siempre lo ha sido. Como artistas tenemos la capacidad de encontrar los denominadores comunes de nuestras emociones y llevarlos hacia lugares bonitos; servir de inspiración y ser voces de los oprimidos, porque la gente conecta con lo nuestro. La responsabilidad del artista es mover siempre la sociedad hacia adelante.

¿A qué cosas jamás renunciarías por la música?

Soy poco apegado, yo puedo soltarlo casi todo. Pero no soltaría jamás a mi familia. Fuera de eso, no vivo atado a mucho (risas), el teléfono no lo suelto por nada del mundo; me gusta sacrificarme y trabajar.

Conservas una audiencia digital cautiva. ¿Cómo lo has logrado?

Siendo honesto. Cuando uno lo es, se siente, se nota, se transmite, y la gente conecta con eso. Especialmente en estos tiempos, en los que todo es tan pretencioso; la simple honestidad genera conexión y eso es lo que me funciona, no puedo ser otra cosa.

¿Tu próxima visita a Panamá?

Ojalá pronto, me encanta Panamá, así que espero que me lleven próximamente, no voy desde hace un año.