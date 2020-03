Tras el telón de Exma

Se define como un visionario a quien le encanta romper los moldes. Fernando Anzures es la mente creativa de Exma, la plataforma especializada en actualización para la industria del mercadeo en Latinoamérica. Con más de 15 eventos anuales en nueve países, este año se celebrará en Panamá el 10 y 11 de junio en el Centro de Convenciones Atlapa.

Fernando Anzures es considerado uno de los pioneros del mercadeo en América Latina. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Se presentarán 15 exposiciones en un salón principal y 30 en el secundario. El evento, que reúne a más de 1,500 personas en busca de herramientas para iniciar, afianzar o despuntar sus empresas o emprendimientos, tiene tras bastidores un trabajo meticuloso.

“Lo más difícil es generar una historia. Exma es un evento que cuenta una historia para llegar hasta los sentimientos y conocimientos de los oyentes. El año pasado hablamos del mercadeo ahora abordaremos el futuro alcanzable”, señala Anzures, CEO y fundador de Exma.

“Cuando ya tenemos esa historia definida, empezamos a establecer qué pilares la acompañarán”.

“Este año dijimos: 'debajo del futuro está la educación, el mercadeo digital, los embajadores de marca y las redes sociales. A partir de allí establecemos las conferencias. Cada pilar tendrá conferencistas nacionales, latinos y globales”, detalla Anzures.

En promedio, 100 personas forman el equipo detrás del evento de la industria del mercadeo en Panamá, más el personal de Exma global que está en Miami quienes soportan toda la estrategia de comunicación. “Están involucradas cerca de 150 personas”, dice el fundador de la plataforma.

Sobre Fernando Anzures

Esposo y padre. Se considera un soñador, disruptor y ejecutor. “Es decir, me encanta soñar más allá de lo que se puede hacer. Soy un visionario que rompe moldes. Busca ver lo que no se ha hecho, para tratar de hacerlo. Soy un ejecutor, me pongo las metas y las fechas para hacer que las cosas sucedan”, afirma.

Estudió mercadeo y desde allí vio que eso era su pasión. “Todos los días me paro pensando que ese sueño puede ser más grande y le dedico unas horas a que ese plan suceda”. “Creo que la gente debe saber que todos los emprendedores somos de carne y hueso, tenemos nuestras debilidades; yo, por ejemplo, soy muy desordenado pero afortunadamente tengo un equipo que me conoce y trabaja sobre mis debilidades”, sostiene Anzures, estratega y especialista en mercadeo.

El fundador de Exma señala como otra de sus debilidades la impaciencia. Sin embargo, se siente orgulloso de tener una familia, “de tener todavía a mis padres, que me han inculcado la rectitud y que me pusieron como disciplina de vida que nunca me conforme. Me siento muy orgulloso de no ser conformista y de no tenerle envidia a las personas”.

Y es que para Anzures la envidia es un cáncer en Latinoamérica que le hace daño a miles de personas. “Para sobresalir hay que quitar o alejarse de esas personas que generan ese dolor o ese malestar. Lo que yo hago es bloquearlos en las redes y no porque esté enojado, sino para quitarlos de mi camino porque sé que si los dejo allí voy a voltear a verlos y eso me puede entretener”.

Innovación en mercadeo

evento

EXMA, anteriormente conocido como Expomarketing, es la plataforma especializada en actualización de alto nivel para la industria del mercadeo más importante de Latinoamérica. Los asistentes encontrarán procesos de formación con más de 40 expertos en industrias de crecimiento exponencial y expositores con perfiles únicos, y tendrán acceso a contenido global. Actualmente, la convocatoria tiene presencia en ocho países (Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá. Perú, Costa Rica y México).