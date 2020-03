Joyería de hoy y de siempre

Ochenta piezas de orfebrería, con diseños tradicionales y modernos, de la marca Ly Designs de la orfebre Lymeylyn Wong serán exhibidas en la Casa Museo del Banco Nacional, como homenaje a la mujer panameña.

“Estaré presentando la técnica de joyas en filigrana tanto para polleras como para ropa estilizada y para diario. También una mesa con joyería más contemporánea, con piedras semipreciosas, como turquesas, amatistas y demás”, dice Wong, quien se ha dedicado por cinco años al diseño y elaboración de joyas de oro, plata y bronce, con diseños en filigrana, engaste, vaciado y cera perdida.

Sobre la filigrana, dice la diseñadora que no debe limitarse a la joyería típica, o para usar con pollera. “También hago filigrana moderna, que la puede usar todo tipo de mujeres y en diferentes ocasiones”, explica.

Lymeyleen Wong, licenciada en mercadeo y publicidad, con énfasis en imagen corporativa, se aficionó a la bisutería, diseñando pulseras con cuentas. Su interés creció y decidió tomar el siguiente paso que es la orfebrería.

“Yo diseño un boceto, y partiendo de ese dibujo voy desarrollando la joya. Compro el material en bruto y tengo que fundirlo y elaborarlo hasta lograr la pieza que quiero”, detalla. Se trata de un proceso completamente manual y artesanal.

La diseñadora se ha formado en Medellín Colombia, en la Escuela de Joyería Daniel Salazar. Completó el programa técnico y actualmente se especializa en filigrana avanzada.

Sobre el oficio, cuenta que no es sencillo. Por lo elaborado, conlleva mucho trabajo. “Un mínimo error funde una pieza y tienes que empezar nuevamente desde cero”, afirma. “Las filigranas son tan delgadas como una hebra de cabello, que donde le pongas el soplete y el calor muy directo, se quema totalmente. Es un trabajo muy delicado”, agrega.

Como aprendiz, recuerda, no tuvo un dedo sin una cortada o quemada, pero son etapas que se deben cubrir pues “todo lo bueno empieza con sacrificios”.

Cinco años más tarde, ha consolidado su trabajo. “Hago un boceto, el cliente me dice si le gusta o se le hacen algunos ajustes. Aprobado el diseño, se fabrica la pieza. Es diseño libre; si tú tienes una idea o si quieres que yo haga un diseño basado en tu idea, ahí vamos y se saca la pieza”,

La elaboración de una pieza, por ejemplo, unos maxi aretes, puede tomar dos semanas y media, trabajando en jornada completa. Claro está, para fijar una fecha de entrega, es necesario sumar algún tiempo, en caso de algún un imprevisto. “Si cometes un error, tienes que volver a empezar. Ahora, si no pasa nada, pues entregas antes de la fecha. No pasa nada”, comenta.

Lymeyleen asegura que ha aprendido a ser paciente, a tomar las cosas con calma. “Al principio se me dañaba una pieza, y yo hasta gritaba, ya uno va aprendiendo a tener paciencia”, dice.

Las piezas más solicitadas por la clientela de Ly Design son los aretes y los anillos.

“Con unos aretes grandes no necesitas estar poniéndote tantas cosas, no necesitas otros accesorios; con un anillo grande no necesitas estar 'enchecherándote' las manos, Un anillo y unos aretes son las joyas que para mí visten más a la mujer. Son un statement, asegura.

La orfebre cuenta que en un diseño, la clientela busca piezas innovadoras. Por eso ella ofrece un producto muy diferente, original, creativo. No repite diseños, no trabaja series, se decanta por pocas piezas, no más de tres, en un diseño. “Puedo estar satisfecha de que hice esto con mis manos y el cliente quedó encantado, y es lo que quiero seguir haciendo”, sostiene.

La exhibición que se presenta hasta fin de mes en la Casa Museo del Banco Nacional es una muestra de la evolución del trabajo de Lymeyleen Wong a lo largo de estos últimos cinco años: desde pequeños detalles y piezas sencillas, para la mujer conservadora, hasta las piezas maxi y extravagantes para las más extrovertidas.

La expo estará abierta al público en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Todas las piezas estarán en venta.