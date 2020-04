El panorama de las ventas y compras 'online' en tiempos de pandemia

Hace apenas tres meses, para adquirir un producto el consumidor asistía a un centro comercial o a un supermercado, y el único obstáculo era conseguir un estacionamiento. Ahora, realizar este tipo de actividades puede conllevar un contagio inminente del Covid-19, y para preservar la salud es necesario quedarse en casa. Siguiendo esta regla obligatoria, los consumidores se han volcado masivamente a las compras online.

Plataformas como Amazon, eBay, Alibaba y otros comercios han resultado beneficiados, al igual que los servicios de delivery que han incrementado sus ganancias.

Este fenómeno global del coronavirus le ha favorecido a muchos sectores, y a otros les ha afectado en gran escala. Lo cierto es que ha obligado a las compañías a reinventarse para seguir ofreciendo sus servicios.

En 2019, el comercio electrónico supuso el 13,7% de las ventas totales en todo el mundo. Shutterstock

“Desde hace tres años tengo un negocio de venta de ropa deportiva (online). Lastimosamente con todo esto que está pasando he tenido una baja porque han pospuesto y clausurado las ligas de béisbol. En enero, las ventas iban al 100%, ahora, en promedio, vendo entre el 50% y 45% de la mercancía”, destaca Víctor Moscote propietario de Style&Sports.

“No creo que el mercado esté tan mal porque la gente no ha dejado de adquirir los productos y a medida que pase el tiempo creo que las cosas van a ir mejorando”, espera.

Por otro lado, Moscote menciona que para mantener satisfechos a sus clientes, la puntualidad en su negocio es primordial y ahora se ha visto perjudicado debido a la crisis que existe en China y en el mundo. “La compra de mis productos lo efectúo a través de grandes tiendas virtuales y actualmente una de las barreras que tengo es la demora en la entrega de la mercancía. Antes de la pandemia si solicitaba algún implemento deportivo, la entrega solo tomaba una semana. Ahora, los artículos demoran hasta 15 días o más en llegar”.

Una problemática

Con la pandemia del Covid-19 ha surgido la especulación comercial. Amazon ha sido uno de los primeros mercados virtuales en tomar acciones contra esto.

“Los beneficios consisten en una oferta amplia y acceso a

productos que quizá no se encuentren fácilmente en el entorno”

BBC Mundo señala en su artículo que el gigante comercial dio a conocer que ha suspendido cerca de un millón de productos que podrían estar abusando de la expansión del coronavirus, también emitió un comunicado en el que explicaba su estrategia en contra de esta modalidad comercial.

“Siempre se les exige a los vendedores que provean información exacta sobre el producto que están ofreciendo. Estamos eliminando aquellas páginas o productos que no cumplan con esta política”, destacaron.

El diario británico asegura que el comunicado se publicó después que el The New York Times y la revista Wired, denunciaron cómo algunos vendedores no estaban cumpliendo con las políticas de ventas de Amazon, ya que aumentaban de forma exorbitante el costo del envío.

“Estamos decepcionados de que personas sin escrúpulos estén intentando aumentar de forma artificial el precio de artículos fundamentales para atender la actual crisis de salud que tenemos en el planeta”, manifestó la compañía.

En cuanto a eBay, la empresa advirtió a los vendedores que “iba a bloquear de su portal la venta de productos nuevos y existentes como pañuelos desinfectantes, alcohol en gel y mascarillas”.

Amazon, Alibaba, eBay han incrementado sus ganancias. Shutterstock

De acuerdo con la cadena estadounidense NBC, el portal ha retirado cerca de 20,000 productos.

La decisión también fue tomada por la especulación de precios relacionadas con la pandemia.

“Estos productos serán retirados debido a que hemos notado un aumento injustificado en los precios que podrían estar violando las leyes comerciales de EEUU”, detallaron.

Lo que se debe tomar en cuenta

Las compras online se han posicionado como la opción más conveniente para adquirir insumos en esta cuarentena. En una publicación, El País señala cuáles son las ventajas y desventajas para los consumidores.

“Los beneficios consisten en una oferta amplia y acceso a productos que quizá no se encuentren fácilmente en el entorno, también permite la posibilidad de comparar precios con gran facilidad, seguido de la rapidez en la entrega y una sencilla política de devoluciones”, apunta el diario español.

En cuanto a las desventajas, indica que existe imposibilidad de probar o tocar el producto, otro de los aspectos desfavorables es que las compras son impersonales y lo más grave es que hay una mayor probabilidad de ser víctima de un fraude como el phising, un método de estafa que consiste en páginas web que imitan a páginas de comercio electrónico reales para engañar al consumidor.

En cuanto a los negocios que utilizan las plataformas, sostiene que las ventajas inician con la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales y nuevas formas de publicitar el producto. Con respecto a las desventajas, afirma que radican en la competencia entre marcas en el mismo proceso de compra y pérdida de márgenes.

Según diversos estudios, en el año 2019 el comercio electrónico supuso el 13,7% de las ventas totales en todo el mundo. Para 2021, las predicciones apuntan a que la cifra se eleve hasta un 17,5%.