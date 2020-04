Marixa Lasso es galardonada con el premio literario William M. LeoGrande

La panameña fue premiada por su libro Erased: The untold story of The Panama Canal, sobre las relaciones entre EEUU y América Latina

La historiadora y escritora panameña, Marixa Lasso ganó el premio anual William M. LeoGrande , que se estableció en el 2012 para honrar el mandato profesor LeoGrande, en Estados Unidos.

“Mi libro Erased: The untold story of The Panama Canal , fue reconocido como la mejor publicación sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante el periodo 2018-2019. Este trabajo de investigación me tomó muchos años. Inicié con mis pesquisas en 2011. Para mí es una gran satisfacción y alegría recibir este galardón en medio de un momento tan difícil como el que estamos atravesando actualmente”, compartió Lasso vía telefónica a La Estrella de Panamá tras dar a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter.

“Quiero decirle a los investigadores que los esfuerzos son reconocidos de muchas maneras y no es exactamente con un premio, pero ese trabajo que hacemos a veces demora mucho, pero al final el producto nos puede dar mucha satisfacción. Significa mucho para mí que el comité quedará fascinado con el tipo y la profundidad del análisis, el detalle del estudio y la manera que estaba escrito. Para Panamá y las ciencias sociales es una manera que se conozca nuestra historia fuera del país”, expuso.

Lasso es doctora en Historia acreditada por la Universidad de Florida, autora de varios artículos sobre temas relativos al Canal de Panamá, el sistema de la sociedad panameña y la mentalidad de la sociedad colonial.