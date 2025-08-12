Jubilaciones de magistrados | Pleno de la Corte Suprema realiza reunión extraordinaria

López Arias se negó a contestarle a los periodistas sobre las declaraciones del <b><a href="/tag/-/meta/juan-carlos-orillac">ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac</a></b>, dijo que no había dineros para el fondo de compensación de retiro.Por su lado, el <b><a href="/tag/-/meta/olmedo-arrocha">magistrado de la CSJ, Olmedo Arrocha</a></b>, indicó que ellos reconocen las críticas que ha provocado el fondo de compensación.<b>¿Qué dice el acuerdo de jubilaciones especiales para jueces y magistrados? </b>