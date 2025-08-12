Jubilaciones de magistrados | Pleno de la Corte Suprema realiza reunión extraordinaria

La tarde de este martes 12 de agosto se conoció que el pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió de forma extraordinaria para discutir los polémicos fondos especiales de retiro para magistrados y jueces, conocidos también como jubilaciones especiales.

El pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un fondo de retiro especial para jueces y magistrados. El Acuerdo No. 407 fue acordado por el pleno de la CSJ en el mes de julio de 2024.

No obstante, entró en vigor el 1 de enero de 2025. Sin embargo, fue publicado en Gaceta Oficial apenas este viernes 8 de agosto.

La citada norma establece la creación de un fondo para el retiro de los magistrados argumentando, entre otras cosas, que para mantener la independencia judicial se “los jueces deben recibir una remuneración suficiente”.

Magistrada María Eugenia López reacciona

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, negó que el fondo especial de retiro para los jueces y magistrados del Órgano Judicial “se trata de un aumento” a las jubilaciones.

López Arias insistió a los periodistas que “es un régimen de compensación para el retiro de los jueces y magistrados”.

Además, reconoció que la decisión del pleno de la CSJ provocó “interrogantes”, pero serán absueltas cuando el pleno convoque a una conferencia de prensa.