Corte Suprema de Justicia

Jubilaciones de magistrados | Pleno de la Corte Suprema realiza reunión extraordinaria

Palacio Gil Ponce, sede la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Órgano Judicial
Por
Carlos H. González
  • 12/08/2025 17:07
La decisión de la Corte ha generado el rechazo de ministros de Estado, diputados, empresarios y de la ciudadanía en general.

La tarde de este martes 12 de agosto se conoció que el pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió de forma extraordinaria para discutir los polémicos fondos especiales de retiro para magistrados y jueces, conocidos también como jubilaciones especiales.

El pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un fondo de retiro especial para jueces y magistrados. El Acuerdo No. 407 fue acordado por el pleno de la CSJ en el mes de julio de 2024.

No obstante, entró en vigor el 1 de enero de 2025. Sin embargo, fue publicado en Gaceta Oficial apenas este viernes 8 de agosto.

La citada norma establece la creación de un fondo para el retiro de los magistrados argumentando, entre otras cosas, que para mantener la independencia judicial se “los jueces deben recibir una remuneración suficiente”.

Magistrada María Eugenia López reacciona

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, negó que el fondo especial de retiro para los jueces y magistrados del Órgano Judicial “se trata de un aumento” a las jubilaciones.

López Arias insistió a los periodistas que “es un régimen de compensación para el retiro de los jueces y magistrados”.

Además, reconoció que la decisión del pleno de la CSJ provocó “interrogantes”, pero serán absueltas cuando el pleno convoque a una conferencia de prensa.

María Eugenia López Arias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Asamblea Nacional

López Arias se negó a contestarle a los periodistas sobre las declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, dijo que no había dineros para el fondo de compensación de retiro.

Por su lado, el magistrado de la CSJ, Olmedo Arrocha, indicó que ellos reconocen las críticas que ha provocado el fondo de compensación.

¿Qué dice el acuerdo de jubilaciones especiales para jueces y magistrados?

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Tendrán derecho a una compensación económica del 100% de su último salario devengado. La Caja de Seguro Social (CSS) asumirá las pensiones correspondientes y el resto será cubierto por el Órgano Judicial.

Magistrados de Tribunales Superiores: Recibirán una compensación del 60% de la diferencia entre su último salario y la jubilación obtenida de la CSS.

Jueces de Circuito: Se les otorgará el 50% de la diferencia entre su último salario y el monto de jubilación de la CSS.

Jueces Municipales: Beneficiarán con el 40% de la diferencia entre su último salario y la jubilación obtenida de la CSS.

El acuerdo también aclara que este beneficio aplica a partir de la fecha en que un juez o magistrado cumpla con los requisitos para la jubilación, y que la institución proveerá los fondos necesarios en su presupuesto para cubrir esta prestación.

