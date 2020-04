Una Mirada desde el Coaching para Navegar la Pandemia

Cada día son más las noticias de esta pandemia. La misma ha logrado colarse hasta en las fibras más íntimas de nuestro diario vivir. Nos hablan de distanciamiento social, de un nuevo normal. Escuchamos la necesidad de digitalizarnos, adelantarnos y salir hasta transformados de esta experiencia.

En algunas ocasiones he visto un cuadro motivacional que dice algo como: “si no sales de esta pandemia con una habilidad nueva, emprendimiento nuevo o hobbie nuevo, lo que te faltaba era disciplina”. Esta afirmación me preocupa, pues cada persona está viviendo la situación de manera diferente y no todo el mundo tiene espacio emocional para avanzar en sueños y metas. Sin embargo, si encaramos la crisis construyendo resiliencia, con mucha paciencia con nosotros mismos y respetando nuestras emociones, podremos sacar lo mejor de la misma.

En estos momentos de tanta incertidumbre y que tenemos una serie de emociones, sentimientos, preocupaciones y reacciones a flor de piel, te comparto algunas áreas en la que desde el coaching puedes abordar.

Darte un espacio para reconocer tus emociones: ¿Les ha pasado que van de un estado de esperanza y entusiasmo a uno que los entristece? ¿Cuál es su primera reacción? En muchos casos tendemos a decirnos que no tenemos razón para estar tristes y que tenemos que ser positivos y optimistas. Es tan rápido que pudiera ser el equivalente a tapar lo que se asoma. Y es que casi nos han enseñado que no podemos sentirnos tristes o desconcertados ante esta situación. Las emociones no necesariamente son buenas o malas, son emociones. Si las sentimos, podemos reconocer que las sentimos. Me siento triste; me siento entusiasmada, me siento molesta, me siento agobiada, me siento esperanzada. Observar si tienes sensaciones físicas que las acompañan, así como un niño mira con curiosidad y describirlas sin juicio, ayuda a aceptarlas y atravesarlas.

Establecer rutinas: Las dinámicas de cada hogar son diferentes. Todos somos diferentes. Clarificar cómo quieres que sean tus rutinas en este tiempo es algo que puedes establecer con un coach. Puedes definir tus niveles de energía y atención y estructurar tu tiempo de la mejor manera para ti y tu familia. Es importante mantener ciertas rutinas dado que eso es algo que nos hace sentirnos más seguros. Puedes identificar qué rutinas podrías iniciar o mantener en tu hogar; ¿cuáles te funcionan? A lo mejor es comer todos juntos una comida al día. Tal vez es hacer estiramientos, rezar, un juego de mesa, cocinar, leer. Hay efectos positivos entre bañarse y estar arreglado aunque nadie nos vaya a ver, porque nos vemos nosotros y somos lo más importante. Cada persona tiene una respuesta que le funciona.

Desarrollar resiliencia: La resiliencia como nuestra capacidad de sobreponernos o adaptarnos a situaciones adversas juega un importante rol en esta pandemia. El reconocer y aceptar nuestras emociones es un paso para desarrollarla. El aceptar las situaciones que no podemos controlar nos empodera y mueve en la dirección de lo que sí podemos controlar como por ejemplo establecer rutinas en el hogar, en mantener el relacionamiento con nuestra familia y amigos por llamadas o video llamadas. Pensar en el futuro y crear un espacio para pensar en nuestros próximos pasos para el retorno a un nuevo normal es parte de saber que aunque las cosas cambien hay un futuro que podemos construir.

La autora es Coach Ejecutivo, de Liderazgo y Equipos, Presidente y miembro de ICF Panamá. (en cursiva)

