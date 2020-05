Entre Nos: 'El desafío es contar con el factor monetario para producir y grabar un disco'

Con buena vibra y entre sonrisas los integrantes de 'Entre Nos' narran que desde temprana edad sintieron el llamado de la música. “Nos conocimos cuando estábamos en la escuela, somos muy buenos amigos”, detalla el conjunto musical que próximamente estará presentando a su nuevo bajista tras la salida de uno de sus miembros.

El grupo apunta que luego de terminar su etapa escolar decidieron formar una banda, que posteriormente cesaron tras su ingreso a la universidad. Sin embargo, las ganas de hacer música fueron más fuertes; y una vez finalizaron sus compromisos, se reencontraron en 2016 para crear el grupo al que hoy llaman 'Entre Nos'.

Tras consolidar su formación, el colectivo quiso optar por un estilo más fresco. “Teníamos ganas de hacer música con nuevos sonidos”, comentan los afiliados de la banda que hasta la fecha han presentado un disco de ocho canciones y cuatro sencillos bajo la mezcla de ritmos tropicales, reggae y rock.

“Más allá de encasillarnos en un solo género musical, nos gusta fusionar, sin embargo, procuramos agregar a cada trabajo la esencia que nos caracteriza”, expone Ricardo Duque, baterista .

Por otro lado, Luis Felipe Gómez, guitarrista del conjunto, expresa que en la industria nada es igual y que en la actualidad todo ha llevado a una constante evolución. “Hay un nicho para todo y existe más accesibilidad, lo que hace que todo esté fusionado, por ejemplo, cantantes como Bad Bunny lo han hecho. Creo que las separaciones entre géneros irán cambiando y al final hacer música será música”.

Entre Nos: 'El desafío es contar con el factor monetario para producir y grabar un disco'

El equipo comenta que aún se mantiene trabajando en sus piezas, en los ritmos antes mencionados. No descartan que en un futuro puedan cambiar sus gustos musicales. “No queremos limitarnos, deseamos tener libertad musical”.

Composición

El vocalista Robert Stragtt y el guitarrista son los encargados de crear las letras de sus canciones.

Su mecanismo de inspiración nace de sus emociones y de situaciones que viven en el momento.

“Me gusta que las letras de la banda estén abiertas a la interpretación y que la gente se pueda sentir identificada con los aspectos personales de cada uno. Entre más instantes personales plasmas en la música, el público se relaciona más porque el contenido es más humano”, destaca Gómez

Al momento de componer sus líricas, el grupo valora su cualidad autocrítica. “Estamos buscando constantemente mejorar. Buscamos que mientras componemos se entienda el mensaje. Por ejemplo, tenemos 'Escúchame' con una letra bastante jocosa y por otro lado tenemos nuestro sencillo más reciente '50 o 100' que tiene un contenido muy real”, dice Stragtt.

En tanto, la banda expresa que su enfoque está en respetar otros géneros musicales, incluso si crean canciones explícitas. “Nos tomamos muy en serio el producto que le presentamos al público, no obstante, nos gusta que nuestro show sea dinámico. Considero que ese es nuestro balance”.

Retos

'Entre Nos' menciona que los caminos de la música no son tan fáciles como parecen, sobre todo al inicio. “Honestamente el desafío es contar con el factor monetario para producir y grabar un disco, pero para llegar a ese punto lo que se necesita es darse a conocer, ya sea en una esquina donde te permitan tocar, aunque no sea un magno evento. Lo importante es disfrutar de la música y no enfocarse en el resultado, sino disfrutar del camino”, sostienen.

Otro de los puntos que señalan los integrantes es que para estar vigente se necesita tener presencia en redes sociales. “Cuando se inicia, lo importante es sacar el nivel de autenticidad y lo otro es saber vender tu producto para que siga siendo relevante”.

En cuanto a la rentabilidad, los músicos destacan que dedicarse únicamente a la música es difícil. “Si quieres hacer música, hay que tener un balance entre esa pasión y otra actividad que te ayude a subsistir día a día, porque de verdad es complicado sobrevivir haciendo solo música. Tener otro empleo te ayuda a no vivir un estrés por no saber de dónde viene el siguiente cheque”, afirma Stragtt.

Duque apoya la idea de su compañero y expresa que la música no es un mercado rentable en Panamá. “Al final, esto es igual a cuando uno emprende, porque le inviertes ganas y tiempo, pero hay que estar claros cuáles son las circunstancias que te rodean. Todos en la banda, aparte de hacer música, tenemos nuestro trabajo y aspiramos a vivir de la música, ese nuestro sueño. Esperamos que este nicho sea más factible en un futuro”.

Con respecto al apoyo de los artistas nacionales, exponen que sí existe. “Las bandas solo deben ser responsables, trabajar duro, y de esa manera obtienen buenos resultados”, indica el guitarrista.

“Un músico no puede creer que merece apoyo por sacar solo una canción en Spotify y con eso pretender que los 4 millones de panameños le escuchen, o presumir que merece que el gobierno le dé dinero. En lo personal, me gustaría que este tipo de pensamiento se vaya sacando cada vez más de la ecuación y que nosotros mismos empecemos a sacar nuestra carrera adelante, porque llega un momento que el sector privado puede trabajar más rápido que el sector público por temas de burocracia”, reflexiona.

Proyectos

En tiempos de pandemia, la banda afirma que se encuentra en un momento de pausa creativa.

“Hemos decidido tomarnos un tiempo para darle paso a la creatividad y posteriormente recaudar todas nuestras ideas y grabar. Nuestros planes están en pausa debido al coronavirus, hasta ahora se nos ha hecho difícil hacer música a larga distancia, sin la presencia física de los compañeros”, manifiesta el vocalista.

Para finalizar, el colectivo dijo que espera reunirse nuevamente, ya que uno de ellos se encuentra fuera del país por estudios. Estiman, más adelante, grabar lo que les hace falta para lanzar su próximo disco.