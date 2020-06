Joshue Ashby, un joven violinista y miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional denunció este martes un acto de discriminación en su contra, cuando ingresaba a un supermercado del sector de Calidonia.

En su cuenta de Instagram, explicó como fue discriminado para la seguridad del local luego de que se le intentara impedir la entrada con su mochila, a pesar que explicó y mostr´´o que en ella llevaba documentación médica de sus padres, pacientes de enfermedades crónicas.

"Dentro de mi maletín yo tengo los documentos de oncología de mi mamá, de cardiología de mi papá. Porque cuando a ellos les toca su cita o hacer algún mandado que tenga que ver con cualquiera de sus casos soy yo el que lo tengo que hacer (....)", dijo el músico. Este explicó que no fue sino hasta que señaló que era músico, graduado en Berklee College of Music y miembro de la Sinfónica Nacional, que se le puso atención luego de reclamar ante la gerencia del supermercado.

“Ojalá que esto acabe algún día! Desde el primer acercamiento para quejarme, ya podía sentir el prejuicio. No fue hasta que les tuve que decir que trabajaba en el Ministerio de Cultura, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, músico profesional graduado en el exterior (...) porque tengo que enseñar mi expendiente para que me trates con dignidad y respeto?”, dijo Ashby, que confirmó no es la primera vez que le ocurre esta situación.

“Nunca he tenido problema para entrar con mi mochila en El Machetazo. Siempre explico lo que llevo dentro, me revisan al entrar y al salir, y listo”, indicó el músico, que insistió en la necesidad de tomar acciones concretar para luchar contra cualquier tipo de discriminación.

Muestras de solidaridad

A raíz de su publicación, las muestras de solidaridad no se hicieron esperar. El joven músico compartió en la misma red social una nota de su amiga Dafne Guevara, donde ella expuso. “Te comparto Ashby. Recuerdo aún aquella ocasión que íbamos a un ensayo y te bajaron a tí y a Danelle solo por la cédula (C-3). Los policías no nos querían decir a dónde los llevaban…. Tuvo que ir un mayor de los bomberos colega nuestro porque no los querían soltar… lo peor fue que los sacaron de mi carro y ya… sin hacer nada…”

Por lo que Ashby explicó: “Me dirigía hacia un ensayo y solamente me sacaron a mi y a mi compañero @danelle.a.hall del carro, y nos llevaron al cuartel con nuestros instrumentos. Me sacó un bombero”.

“Un seguridad no me dejaba entrar a tocar en el concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, porque no creía que yo pertenecía a la orquesta. Me defendió el maestro Jorge Ledezma Bradley, director de la Sinfónica. Esperando mi bus para dirigirse a un concierto, unos policías en la 5 de mayo me retuvieron y cuestionaron, porque dudaban de la procedencia del instrumento. El Sr Ford (qepd) tuvo que hablar por teléfono para que me dejaran libre”, manifestó Ashby en Instagram.

“Mi amiga @dafnezenice me lo recuerda en un comentario. He olvidado y callado tantas cosas! Gracias Dafne y a todos por su apoyo!”, así agradeció el joven a su amiga en la misma cuenta.

La denuncia de Ashby, se da en momentos tiene lugar varias protestas en el mundo contra la violencia racistas y la discriminación, tras conocerse la muerte de George Floyd, un afroestadounidense asesinado por un policía blanco en Mineápolis (Minnesota, EEUU).