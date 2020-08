La ortografía periodística en tiempos de pandemia

Uno de los retos más importantes para los periodistas del mundo ha sido informar y redactar noticias con los términos adecuados en base a la enfermedad de la covid-19. En ese sentido, los Comunicadores Panameños de Turismo (Coptur), organización sin fines de lucro, dedicada a la cobertura y promoción del turismo interno y de Panamá a nivel internacional, ―así como el manejo noticioso e informativo de este sector― realizó el webinar: “Escritura y Ortografía Periodística en Tiempos de Covid”, liderado por el periodista, profesor y catedrático, Rafael Candanedo.

Alejandro Carbonell, presidente de la junta directiva de Coptur, explicó que esta es la primera actividad que efectúa la organización como parte de su primer aniversario, puesto que “hace un año recibimos nuestra personería jurídica”. “Decidimos celebrar en grande pese a que estamos en pandemia y en confinamiento; además de que todo el mundo se está reinventando y no podíamos quedarnos atrás”.

“Uno de nuestros objetivos; además de plasmar nuestra experiencias en nuestros trabajos, es la capacitación. Por eso comenzamos este mes con la realización de este webinar, muy necesario para que todos los periodistas estemos claros con los términos referentes a la pandemia de la covid-19 y quién mejor que Rafael Candanedo, un experto en las letras para explicarlo”, expresó.

En ese sentido, Candanedo compartió que la gente cree que a partir de la página diez de un diario es que se comienza a comunicar y no es así, porque el periodista informa desde la primera oración. Considero que “periodismo” es el que pone el punto aparte más rápido”, detalló el también miembro titular de la Academia Panameña de la Lengua y profesor de lingüística.

Durante su ponencia el catedrático recordó una encíclica sobre turismo escrita por uno de los pontífices anteriores a Francisco, la cual indicaba que este sector está muy conectado con varias etapas de la vida. “El turismo es casi una disciplina humanística dentro de la cual está el periodismo y otras facetas de la comunicación (mercadeo, publicidad, relaciones públicas)”, acotó.

Candanedo citó al escritor, periodista y pintor norteamericano, Ernest Hemingway. “Una de las consignas de Hemingway es que aprendió a pintar para escribir mejor. El decía que con cada palabra uno trata de colorear un escrito”. “De alguna forma Hemingway trataba de decir que nosotros los periodistas tenemos que pintar con palabras cada vez que escribimos. Cada palabra por más similar que sea con otra es diferente, porque depende en cada momento en que se vaya a utilizar”, puntualizó.

Reglas de ortografía para una redacción más precisa

Candanedo hizo énfasis en los sonidos, y detalló que hasta hace un siglo los expertos pensaban que primero eran las letras y luego los sonidos, lo que considera muy absurdo porque lo primero que utilizó el ser humano para comunicarse fue el sonido y a medida que evolucionó se fueron formando las palabras.

En ese sentido, recomendó que cada texto por muy breve que sea debe llevar una arquitectura. “Hay que preparar la arquitectura de cada texto para que el mensaje sea más directo, utilizando las palabras más importantes de primero. Tomando en cuenta que muchas veces utilizamos más palabras de las que necesitamos en nuestros escritos”.

Añadió que un periodista debe utilizar el punto y coma de manera lógica, a lo que él llama la autopista del pensar. Igualmente sugirió practicar el formato: sujeto, verbo y complemento, es decir poner más atención a la lógica. “Por más personal que sea el escrito debemos reflejar el estilo. En el caso del sector turístico, las propias personas son las vivencias que marcan los lugares visitados”.

Rememoró a Gabriel García Márquez como ejemplo en la utilización de resaltar frases muy largas para describir y alternar con frases cortas y complementar las ideas. “Tenemos que escribir con el sentir contemporáneo cumpliendo en todo momento con las leyes de la gramática, tanto en medios tradicionales como en medios digitales. Debemos establecer el género periodístico que vamos a escribir: noticia, relato, reporte e investigar qué nuevas palabras hay para comunicar mejor los significados”.

También aseguró que el lenguaje evoluciona y no es el mismo Español de Cervantes que el que hablamos o escribimos actualmente.

El profesor también solicitó información sobre la utilización de las tildes en las publicaciones en los medios digitales. “Pese a las circunstancias actuales, los periodistas por prestigio profesional tenemos que hacer todo el esfuerzo por escribir bien y no ser uno del montón porque todo el mundo se cree periodista y no lo son. Sin embargo, los periodistas podremos seguir haciendo lo que no hace el resto de la gente, que es escribir e informar bien”.

Concepto covid y su discusión si es masculino o femenino

¿El covid o la covid? Este ha sido uno de los debates entre la población y los medios de comunicación recientemente. Pero, ¿cómo se dice correctamente?

Desde el comienzo de la pandemia, su uso masivo ha sido en masculino, pero la Real Academia de la Lengua Española (RAE) afirma que “si se sobreentiende el sustantivo tácito ‘enfermedad’, lo más adecuado sería el uso en femenino: la covid-19. Pero, también considera válido su utilización en masculino, “más frecuente su uso por influencia del género de coronavirus y del de otras enfermedades víricas”.

En ese sentido, Candanedo coincidió en que el léxico del concepto es el que determina su uso: Por ejemplo: virus, sería en masculino, mientras que si hablamos de la enfermedad como tal sería femenino. “La sintaxis evoluciona con el léxico utilizando adecuadamente las palabras”, dijo y añadió que al momento de transmitir un mensaje este debe ir con la menor cantidad de palabras posibles.