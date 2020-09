Liderazgo: una hoja de ruta para la reinvención hacia el éxito

Reinventarnos demanda alejarnos de nuestra zona de comodidad un día a la vez, un paso a la vez, un hábito a la vez. Correr lejos con desespero de lo que un día conocimos puede causar el famoso “efecto rebote”, donde regresamos a lo que pensábamos habíamos dejado atrás con mayor fuerza.

Es como cuando intentamos renunciar al azúcar tras una vida desayunando cereal. Cortar relaciones con este alimento, por más vacío que sea, puede generar ansiedad en la mayoría provocando que regresen lentamente a su pecado. Cuando sabemos a ciencia cierta lo que un día nos controló, debemos entender con claridad las razones por las cuales nos vamos a distanciar, de lo contrario, en poco tiempo nos veremos tentados a regresar.

Es como una relación tóxica donde el hombre insulta de forma constante a la mujer.

Esta no termina de dejarlo por justificar las acciones que este hombre toma contra ella. “Su actitud es momentánea”, “no es su culpa”, “él es así”, o peor aún, “me lo merezco”. No importa con cuantos psicólogos hable, esta mujer regresará a este hombre una y otra vez.

No ha separado la realidad de la ficción. En su mente la película tiene un final feliz. Rebotar hacia lo que nos perjudica se ha vuelto costumbre en el ser humano; en muchos casos lo hacemos a diario sin pensar en las consecuencias. Nos hemos vuelto presos de una ilusión, esclavos de un deseo.

Crecer como líder demanda, por encima de cualquier otra cosa, entendimiento. ¿Qué debo dejar atrás y por qué? Debemos levantar las anclas de nuestro bote, 'reformatear' la manera en como nos percibimos y vernos cara a cara con la realidad que muy en el fondo conocemos, pero que hasta hoy nos hemos rehusado a aceptar.

Es hora de reinventarnos en una versión distinta, en este tipo de persona que con firmeza diga “No”, cuando su mente le inste a revisitar lo que atrás dejó. Debemos ser líderes de nuestra propia vida. Darnos una orden y cumplirla. Abandonar las excusas de las que nos hemos vuelto amigas. Nadie lidera su vida sin autoridad.

¿El problema? Lidiar con el síndrome del impostor. Pensar que no merecemos una vida mejor. Privarnos de experimentar algo distinto solo porque nuestros amigos no están de acuerdo con que abandonemos ciertos hábitos. Como ovejas, nos mantenemos estáticos.

Recuerdo cuando esto sucedió

Años atrás inicié mi carrera profesional trabajando como profesor de idiomas en una compañía transnacional donde no podía estar utilizando malas palabras. Este era uno de mis más acentuados hábitos. Lo hacía en automático, hasta que tuve que dejarlo atrás si quería tomarme en serio esto que estaba haciendo.

Pero mis amigos no estaban muy de acuerdo que digamos. “Estás fingiendo ser alguien que no eres”, “ese no eres tú”, “yo te conozco”, ¿Por qué no puedes ser tú mismo?”. En aquel entonces estas palabras me parecían razonables, hasta consideré renunciar a mi empleo para mantener mi supuesta autenticidad. Menos mal que ese lapso me duró unos cinco minutos. Tuve que tomar una posición firme con ellos: “No quiero decir más groserías”, les dije. “Tampoco quiero escucharlas cada 5 segundos”.

Estos se molestaron. Con algunos tuve que dejarme de hablar en seco. Cuando les propuse esta nueva idea de mí, querían bloquearla. A nadie le gusta el cambio, ya sea el personal, o el de alguien cercano a ti.

Aprendí que no podemos crear una nueva vida pidiendo opiniones. Estos son 5 pasos para crecer como un líder sin sentirte como un impostor:

1. Define tus razones:

Quien no sabe por qué abandona un hábito tóxico, regresará a este en un abrir y cerrar de ojos. Nadie te puede obligar a hacer o no hacer algo; si no entiendes tus razones, terminarás preso de tus emociones. En mi caso no quería seguir expuesto a este tipo de palabras porque perjudicaría el inicio de mi carrera profesional.

2. Sé firme con tu entorno:

Ningún amigo real te abandonará por querer mejorar un área de tu vida. Por esta razón debes ser firme con tu proceso de transformación. No renunciar a el porque alguien en tu actual círculo cercano no está de acuerdo o se burla de ti por intentarlo. ¿La solución? Crea un nuevo círculo.

3. Levántate cuando caigas sin castigarte:

Todo proceso de transformación tiene altibajos. Habrá días donde quizá regreses al hábito nocivo por un tiempo, asegúrate que sea solo una visita rápida, preferiblemente de despedida. No eres una caída, eres tu capacidad de seguir adelante con la frente en alto. Un líder mira hacia el futuro, aprende del pasado y vive el presente.

4. Visualízate renunciando al hábito nocivo:

A este ritmo, ¿dónde terminarías? Debes bloquearte a ti mismo de rebotar a lo que un día te consumió. Entender el destino de este camino es un buen punto de partida para no ser presa del pasado.

5. Mantén una actitud no negociable frente a tus decisiones:

Una de las diferencias entre un líder y un seguidor, es que el seguidor depende de la aprobación de otros sobre sus actos. El líder se aprueba a sí mismo. Liderarte demandará firmeza. Cuando tomes una decisión, debes hacerlo de la misma forma en que manejas un vehículo, sin mirar a los lados.

Es hora de reinventarnos en este tipo de persona que con firmeza diga “No”, cuando su mente le inste a revisitar lo que dejó atrás. Pexels

Reinventarte en un líder es un proceso de transformación que nadie puede tomar por ti. Nadie puede ocupar tu lugar en este camino. No importa cuánto dinero tengas, no puedes subcontratar tu crecimiento personal.

Desde el día de mi decisión, no he vuelto a decir una sola grosería sin intención. Las veces que las he utilizado han sido con algún tipo de propósito.

Pero ya no forman parte de mi vocabulario. Nunca me permití rebotar. ¿Qué debes dejar atrás? Hay decisiones de las cuales no podemos escapar.