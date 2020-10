Diego Torres: 'Al mundo le hace falta tomar conciencia a través de los que gobiernan nuestros países'

El cantautor argentino Diego Torres (Buenos Aires, 9 de marzo de 1971), suma con orgullo tres Grammy Latinos y un MTV Unplugged. También se ha desempeñado como activista y vocero en Latinoamérica de la campaña 'HeForShe' que promueve la igualdad, impulsada por ONU Mujeres. Hoy el intérprete de 'Color Esperanza' presenta su nuevo sencillo 'Amanece', que interpreta junto a Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. Esta apuesta musical envía un mensaje de motivación en medio de la pandemia e invita a la unión, en tiempos de crisis. Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, el cantautor conversa sobre la urgencia de robustecer las leyes que respaldan a la mujer en el continente americano. Además, expone los detalles de su nueva entrega y recuerda la importancia de adaptarse sin perder la esencia.

Torres ha sido nominado en reiteradas ocasiones a los premios Grammy. Cedida

'Amanece' es un sencillo cargado de optimismo y también de nuestro lado vulnerable. ¿Cómo llegas a combinar la realidad con el mensaje a través de tus canciones?

La realidad siempre anda dando vueltas alrededor de uno y es fuente de inspiración para escribir canciones. Siempre he dicho que las composiciones nacen de los pensamientos. También, surgen a raíz de las cosas que enfrentamos y de los sentimientos. En este caso, 'Amanece' es una canción que me senté a escribir junto a Jorge Villamizar, del grupo Bacilos. Él me dio la libertad y la confianza a la hora de redactar, por lo cual estoy profundamente agradecido. Sentí que esta era una canción para pensar y razonar más allá de esta maldita pandemia que estamos viviendo y nos ha complicado la vida a todos. También, creo que esto nos ha dado un pequeño espacio para ver cómo veníamos viviendo, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Ahora a lo mejor podemos reinventar nuestras vidas. En esa línea es que se encamina este nuevo sencillo.

¿Crees que al mundo le hacen falta más letras con contenido social?

No sé si al mundo le hagan falta, más bien creo que la música habla por sí sola. Hay líricas de todo tipo con muchos mensajes diversos. Al mundo no le hace falta tomar conciencia a través de las canciones, sino a través de los que gobiernan nuestros países. A los mandatarios les hace falta ser más honestos, más transparentes, y hacer que las naciones funcionen con mejores sistemas. No creo que las canciones puedan solucionar los problemas que estamos teniendo en el mundo hoy.

Ahora que hablamos de lo social... A lo largo de tu carrera has sido promotor de los derechos humanos. En ese sentido, ¿cómo ves la situación actual con respecto a la igualdad de género?

La mujer viene luchando por la igualdad desde hace muchísimo tiempo, y me parece que es algo importante que como hombres debemos acompañar. Desgraciadamente, en la región hay mucha violencia de género. Tenemos que estar más atentos a esta problemática para que la mujer esté protegida, respetada y que haya leyes contundentes para resguardarlas. Me parece que eso es lo primordial, aunque también este tema depende mucho de la atención que le den los gobiernos.

Argentina es uno de los países que más se caracteriza por impulsar los movimientos feministas, ¿consideras que hay avances en este tema?

Hay avances por un lado y por otro hay cosas que continúan detenidas. La violencia de género es una realidad en nuestra región y es lo más complicado. Reitero que se le debe dar un respaldo a la mujer que indudablemente no se le está otorgando y que sigue sufriendo a causa de estos hechos.

Retomando la música, ¿cuál ha sido tu fórmula para mantenerte vigente en el mercado?

En mi caso ha sido seguir escribiendo la música que siento y comunicar lo que le quiero expresar a la gente. Para mí lo más importante es sentirme a gusto, porque uno tiene que estar convencido de transmitir lo que uno quiere cantar. Considero que siempre hay que tener la puerta abierta para innovar y reinventarse. Todas mis canciones suenan diferentes con el paso del tiempo, porque uno va buscando cosas nuevas. Este es un buen desafío.

“La ausencia del Rey y la despedida de Iglesias marcan el fin de una etapa”

REBECA GRYNSPAN,

CANDIDATA A SECRETARIA GENERAL

¿Qué tan importante es adaptarse a los nuevos tiempos en la industria?

En algún momento todos hemos tenido que acoplarnos a los diferentes tiempos. Hay que adaptarse sin perder la esencia y utilizar los elementos que la tecnología nos brinda, pero no creo que eso altere la música que uno quiera hacer y el camino que uno quiere escoger; eso va ligado ya a otros aspectos.

Con casi tres décadas de trayectoria, ¿hay algo que te gustaría hacer que aún no hayas hecho?

En realidad, no. Busco seguir haciendo música y compartiendo canciones con diferentes artistas. Me siento muy a gusto con lo que estoy haciendo y ojalá vengan próximos retos.

¿A qué le agradeces hoy?

Le doy gracias a la vida por tener salud, porque sin ella nada podríamos hacer. Me siento feliz de tener a mis seres amados a mi lado y que ellos estén sanos.

Escuché que te gusta ser más observador que ser observado... ¿por qué?

Me gusta observar la conducta humana porque me parece que uno aprende más de esa forma, que siendo observado. A lo mejor también ese sea el contrapunto de este oficio, donde se está muy expuesto, entonces se busca equilibrar eso de manera inversa.

Siempre hemos tenido curiosidad acerca de cómo aprendiste a componer.

No existe una manera para aprender a componer. Creo que cada uno tiene su fórmula, ya sea jugar con la guitarra, con el piano, con una progresión armónica, con melodías, empezar a componer palabras, pensar lo que uno quiere hablar en esa canción, y por qué se desea escribir esa letra; es justo como se va armando y creando la melodía. La creatividad es maravillosa y siempre llega cuando uno está constantemente trabajando. Soy de las personas que sigue ultimando detalles de las composiciones hasta el final, donde puedo cambiar una frase que sienta que suena mejor.

¿Qué tanto hay de ti en tus canciones?

Todo. Cada canción es una prolongación mía.

Durante este confinamiento, ¿qué has aprendido de ti y de aquellos que te rodean?

En este tiempo todos tuvimos que adaptarnos. Tuvimos que estar más tiempo en nuestras casas, ser más complementarios, ayudar en todas las tareas. La pandemia nos ha permitido arreglar las cosas que estaban mal en nuestros hogares. Además, nos ha ayudado a laborar juntos en familia como un buen equipo, y sobre todo, aprender a afianzar más la paciencia y la tolerancia para poder enfrentar estas situaciones difíciles.

¿En medio de la pandemia qué mensaje consideras que debe transmitir la música?

No sé si hay un mensaje específico. Las canciones seguirán siendo canciones y hablan por sí solas. Creo que explicarlas no tiene sentido, más bien las melodías acompañan a la gente y eso es lo que intento con 'Amanece'. Recuerdo que un colega me dijo que esta composición te hace pensar, pero cuando llega al coro, te abraza. Si este sencillo logra este objetivo, para mí es una gran satisfacción.

Para finalizar, cuéntanos qué harás después del lanzamiento de 'Amanece'.

Continuaré haciendo música, preparando canciones nuevas que serán parte de este nuevo disco. Un disco sinfónico que grabe con la filarmónica de Colombia. Cuando se reanude la grabación de las producciones, retomaré mi trabajo como actor. Estoy esperando que el mundo se vuelva a conectar para volver a formar parte de muchas actividades.