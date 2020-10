El Fashion Week Panamá también se reinventa

El FWP cuenta este año con la participación de 30 diseñadores; en 2019 se presentaron 24 diseñadores, y en 2018 fueron 27. Cedida

Ha comenzado una de las citas de la moda más importantes: el Fashion Week Panamá (FWP). En esta ocasión la cita es virtual y se extenderá hasta el próximo 31 de octubre, reuniendo alrededor de 30 diseñadores que estarán presentándose durante la semana.

Una jornada en la que, además, se dictarán 30 conferencias y cursos de formación, así como el lanzamiento de 'The shop', una tienda en línea donde se exhibirá el diseño local y regional.

El contenido de la actividad se transmitirá a través de las plataformas digitales TVN pass, el canal de YouTube e Instagram TV del FWP y la página web oficial www.fashionweekpanama.com

Alessandra Bueno Fontaine, parte del equipo organizador del evento, precisa que la cita se desarrollará bajo el lema de inclusión y democratización de la moda. “En Panamá, la moda ha sido un nicho dentro de las dimensiones de los últimos 20 años. En estos eventos siempre ha habido una capacidad limitada de gente que podía asistir, porque eran presenciales, aparte de que el formato no permitía que llegara a todas las personas, pero ahora con el formato digital y la democratización, es posible. Es importante aclarar que no van a efectuarse pasarelas, sino cortometrajes de moda y esto va a estar abierto a todo el público. De esta manera queremos llegar a un grupo macro”.

Bueno subraya que como parte del evento se realizará el foro regional de diseño y artesanado. “Estamos haciendo una alianza con el Ministerio de Cultura (MiCultura) para que artesanos y diseñadores puedan participar. Por eso se abrió un espacio. Va a ser la primera vez que participen en el FWP”.

Comparte que “en este 2020, teníamos pensado hacerlo en el Casco Antiguo e inclusive en varias locaciones. Cuando empezó la pandemia nos mantuvimos con la idea de que para octubre se podría realizar de modo presencial, pero no fue así. Entonces pasamos al formato digital”. De hecho, habrá dos perfomance, sin público y se transmitirán en vivo.

“Quedarán grabados en la página web. Las entradas serán gratuitas. Decidimos que el formato fuera accesible para cualquier persona. Los talleres también serán gratuitos. La buena noticia es que logramos conseguir unos cursos con el Gobierno británico que van dirigidos a los diseñadores participantes y los que forman parte de Adimap, estudiantes universitarios y empresarias”, señala Bueno, “son cuatro cursos intensivos completos que otorgó la embajada, seis conferencias y dos paneles. También contamos con 16 conferencias del foro artesanal que lo estamos haciendo a través de MiCultura”.

Los retos para llevar a cabo la semana de la moda no solo han sido la adaptación a lo digital, sino los recursos. “Este año nos ha costado vender patrocinios. Era un poco complicado ofrecer con tiempo lo que iba a ser el resultado final. Ha sido retador conseguir los fondos, pero sí hemos recibido bastante apoyo de MiCultura, de la Autoridad de Turismo de Panamá y de la Embajada Británica. Fue un proceso difícil, pero lo importante es que supimos sacar todo adelante y buscar la plataforma para que los diseñadores estuvieran presentes”.

Con relación al marketplace expone que al momento cuentan con 40 marcas participantes.

Para Bueno, la moda necesitaba cambios urgentes desde hace mucho tiempo. “La transformación digital se aceleró con la pandemia, y aunque ahora todo se esté efectuando en lo digital, creo que después se retomarán las presentaciones presenciales. No creo que se vaya a perder. Más bien creo que habrá una mezcla entre la parte digital y lo presencial”.

“Este año han surgido muchos emprendimientos. En estos últimos meses ha habido una expansión de la industria creativa. El próximo año va a ser emocionante porque tenemos nuevas marcas, y ojalá la economía pueda acelerarse para darle empuje a todos los creativos”, expresa.

Una nueva apuesta

Por su parte, el diseñador Jurandir De Oliveira comparte que su presentación se efectuará el próximo 26 de octubre a las 6:30 p.m. en el FWP.

“El nombre de mi Fashion Film es 'Encuentro Bohemio' y cuenta la historia de dos buenas amigas que no se ven desde hace mucho tiempo y coinciden en la ciudad de Panamá, donde deciden marcar un encuentro en el Casco Antiguo”.

Precisa que en el Fashion Film se alternan escenas a color, blanco y negro, representando los cambios de humor de los personajes. “El relato es casi una metáfora de lo que vivimos este año, de encontrarnos en un estado triste hasta pasar a un estado optimista. El filme está dirigido por el reconocido fotógrafo Fernando Bocanegra que captó unas tomas hermosas de las modelos Litzy del Cid y Massiel Mendi vestidas por mí”.

El Fashion Week Panamá también se reinventa

De Oliveira señala que para hacer su colección se inspiró en Portugal y España con los cuales ha tenido un acercamiento muy estrecho en estos últimos dos años. “Como diseñador siempre estoy buscando nuevas ideas, inspiradas en las calles rodeadas de gente, tiendas de artesanías, porcelanas, bordados y estampados. He tomado las personalidades de las mujeres españolas y portuguesas fusionándose en mi imaginación, reuniendo sentimientos y caracteres como el romance, la timidez, la pasión y la fuerza”.

“La carta de color es bastante esencial, en este caso son blanco, marfil, negro, rojo, rosa, azul rey, verde y dorado. Las telas que utilicé son el tule bordado, la organza, el crepé de seda, el chifón y telas ricamente bordadas con lentejuelas”, remarca.

Con respecto a su preparación para la edición virtual confiesa que fue todo un reto. “Parte de mi personalidad es vivir y sufrir el proceso. Es decir, que me gusta salir de mi área de confort y enfrentar nuevos retos. Cuando dije que sí quería participar, tenía una remota idea de lo que pretendía hacer, pero la idea del Fashion Film me conquistó de inmediato. No me podía permitir dejar de ser parte de este momento crucial que estamos viviendo en el FWP y sabía que tenía un gran compromiso por delante”.

De Oliveira concluye que los cambios siempre traen su lado positivo. “El mundo está tomando conciencia de muchas cosas. Por ejemplo, el tema ecológico, la inclusión social está tomando mucha más prioridad y se están reflejando en el ámbito de la moda junto con la aceleración de lo digital. Estoy seguro de que los desfiles en pasarela van a seguir, pero definitivamente este 2020 fue el año en que la tecnología ha sido la protagonista. Ya no veremos las cosas de la misma manera en los años venideros”.