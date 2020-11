Enrique Jaramillo Barnes, un artista que desnuda los cimientos del 'pop art'

En cada trabajo de este joven exponente de las artes existe una marcada preocupación por no quedar atrapado en los pantanos de lo tradicional. Cortesía

Regresamos a tomar en consideración a otro artista de la ultima generación; estos artistas que he querido agrupar bajo el apelativo de 'Los Coconut's PTY'. Por marcar (ellos) un territorio de intenciones compartidas, sin tener una expresión artística que los una, con la singularidad de haber propuesto al mundo mercantil de las artes panameñas una nueva vitalidad, contando con una extraordinaria acogida, factor importante que está escribiendo parte de la historia de las expresiones artísticas panameñas en estos últimos años. De ellos podemos mencionar a Tello, G. Wong Chen, G. Rodríguez, J.R Díaz Fábrega, M. Riande y a Enrique Jaramillo Barnes, siendo este último el personaje por donde, quizá, debí comenzar mi lista, y que hoy me complazco en presentar. Con Enrique he tenido una cercanía, ya que he podido notar (con curiosidad) a un joven dotado de agudas intuiciones, con la capacidad de trasmitir –en todas sus obras– dichas energías. En cada trabajo de este joven exponente de las artes existe una marcada preocupación por no quedar atrapado en los pantanos de lo tradicional, brindándonos un trabajo meticuloso que merece conocer las profundas motivaciones que son la base de sus interesantes trabajos. Aquí, para nuestros amigos de Café Estrella, esta breve tertulia con E. Jaramillo Barnes.

¿Cuándo te diste cuenta de tu habilidad artística?

En sexto grado del colegio; fue luego de no quedar siquiera entre los finalistas de un concurso escolar en el que participé. Mi generación estaba llena de pequeños grandes artistas a quienes aún admiro. Luego de ese año no paré de dibujar ni un instante. Aprendí de cada uno de ellos. En sexto año del colegio volví a participar del concurso y quedé en primer lugar.

Hiciste tus estudios en Panamá, ¿dónde exactamente?

Me gradué de arquitecto en la Universidad de Panamá y luego hice una maestría en arquitectura bioclimática en Isthmus. A nivel artístico he tomado talleres y aprendido de maestros como Brooke Alfaro, Jonathan Harker, Donna Conlon, Sol Halabi, Kansuet, y Pablo Griss.

¿Cómo te iniciaste en el arte?

Me encontraron dibujando. En 1999 uno de mis dibujos fue seleccionado para la portada del libro Pájaro sin alas de Aida J. Castrellón, desde ese entonces mis ilustraciones han aparecido en múltiples libros de literatura. Pero no fue hasta la colectiva 'El papel lo aguanta todo' de Diablo Rosso, que incursioné en el mundo de las galerías.

¿La arquitectura y la disciplina pictórica viajan por caminos diferentes dentro de ti?

La arquitectura es una disciplina que conlleva responsabilidad humana y el arte es el testimonio de que somos humanos. Son mundos distintos, en hemisferios distintos de mi cerebro, pero que juntos me han formado como soy.

¿Tu pintor preferido? (A nivel internacional y local), ¿y por qué te gusta?

De panamá, Brook Alfaro, su expresión artística es impactante, sus colores son vibrantes y sus personajes están fuera de este mundo. Internacional, Rembrandt, ver su obra en vivo es algo alucinante.

¿Cómo podemos definir tu manera pictórica?

No me gusta definir ni encasillar mi obra. Yo siempre he dicho que “el arte solo es”.

¿Qué lugar ocupan tu esposa e hija en tu mundo?

Son parte de mí. Yo me veo plenamente reflejado en mi hija Abby; mi esposa Yari es una persona increíblemente talentosa; ha ganado múltiples concursos de fotografía, como el primer lugar del 'Roberto Lewis' y el tercero en el “Foto Ciencia” de la Senacyt, ambos de este año. Siempre busco apoyo y consejo en ella.

Háblame de cómo nació 'Episodio', tu reciente exposición en la galería Habitante

Debido a las restricciones de movilidad, los primeros meses de cuarentena no pude regresar a mi estudio. Durante ese periodo de confinamiento, mi esposa y yo compartimos con Abby nuestras cómicas favoritas, jugamos Nintendo clásico, escuchamos y cantamos música de los 80. Hicimos eso casi todos los días, avivando los momentos que nos formaron en una etapa primaria. Sin tener acceso a mis materiales, me dediqué a hacer bocetos en plumilla, inspirados en estos recuerdos revividos. Cuando finalmente abrieron la cuarentena, literalmente desbordé toda esa energía sobre los lienzos. 'Episodio' alude a la etapa o incidente que estamos viviendo, casi como una película, o más bien una cómica. Cada obra muestra un sujeto neutro que destaca sus vívidos, fragmentados, compactos e inescapables pensamientos; una metáfora mental del encierro. En paralelo a esto, escribí un libro de minicuentos ilustrados: Anatomía, un retrato del ser que ya no soy, una nueva faceta que estoy comenzando a explorar.

El artista ha ganado premios y menciones como el primer lugar del 'Concurso nacional de Artes Visuales Panameñas' organizado por el INAC en 2017. Cortesía

Enrique, ¿qué piensas de la educación artística en Panamá?

Es preocupante. Los jóvenes salen poco preparados y con baja aspiración a la excelencia. Pocas veces veo a estudiantes yendo a exposiciones y visitando talleres de artistas. Los esquemas que dictan son obsoletos y no logran estar al nivel internacional. Deberían invitar a dictar talleres particulares y conferencias a profesionales que ejerzan activa y exitosamente la profesión, incluso invitados internacionales. Sumado a eso, se debe incentivar la experiencia de viajes y pasantías mediante colaboraciones con otras universidades, permitiendo al estudiante la apropiación de una visión internacional, ampliando así sus referencias al entrar en contacto con nuevas manifestaciones culturales que contribuyen a enriquecerlos para su futuro desempeño. En Panamá, algunas veces los mentores inculcan el demérito hacia el trabajo que realizan los artistas contemporáneos locales. Si lo analizamos en detalle, hay un grupo amplio de artistas sobresalientes que no estudió arte en una academia, pero que ha logrado sobresalir, no “por rosca”, como dicen por ahí, sino por innovar, y esto lo atribuyo a que no obedecen a reglas impuestas, ellos solo van explorando conocimientos mixtos de diversas disciplinas, generando propuestas novedosas. Sería bueno tomar en cuenta estos nuevos ejemplos en la academia.

¿El sistema de la promoción de las bellas artes en Panamá, es funcional?

Promoción hay, lo que falta es respaldo y capital. Si un artista no vende su arte, se frustra. Vender tu obra implica recibir soporte y motivación para seguir explorando y haciendo más arte.

¿Hacia dónde te diriges y cuáles son tus metas?

Quiero seguir descifrando y explorando para eliminar las fronteras y universalizar mi obra.

Enrique, quiero que cierres los ojos y que imaginemos un lugar donde quisieras que tu obra más significativa sea colgada... ¿cuál sería ese lugar?

Estoy muy lejos de haber creado mi obra más significativa, pero sueño con estar en el MOMA; recorrer ese museo se siente como caminar entre la providencia.

Dame un mensaje para los jóvenes talentos panameños.

Todos tenemos un talento, pero el talento nunca es suficiente, este es solo la base inicial. Hay una serie de premisas que no requieren de talento, pero que son fundamentales para el crecimiento: estudia, ten disposición de aprender y prepararte más allá de lo que te enseñan en la academia; aprende a desaprender, si no funciona no te aferres, comienza de cero y un paso a la vez; cree con pasión en lo que haces, ten iniciativa, sé paciente, enfócate y sé perseverante; practica, sacrifica y trabaja duro; ten valor y carácter; conéctate con el entorno artístico sin discriminación; colabora y ayuda; sé responsable y nunca te rindas. Diseña tu vida en tu mente y luego haz todo lo que sea necesario para lograrlo.

Muchas gracias, Enrique, por tu interesante obra y por brindarnos tu precioso tiempo. Nota para mis lectores: si quiere saber más sobre los 'Coconut's PTY', busque el articulo de Café Estrella del 03/02/2020 “Tello - La nueva generación de pintores es ya una realidad”.