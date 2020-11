El Panama Jazz Festival calienta motores para su primera edición virtual

Tras su inauguración en 2003, el Panama Jazz Festival se ha posicionado como el mayor símbolo de la cultura del jazz en la región, siendo plataforma de promoción, educación y capacitación en este género enraizado en la historia panameña. Tras 18 años y en medio de la pandemia, esta vez se aventurará a llevar contenido y presentaciones de primera categoría en un formato digital.

Durante una conferencia de prensa, Danilo Pérez, director del festival, indicó que la sesión virtual que se realizará del 11 al 23 de enero de 2021, se dedicará a las figuras del jazz panameño, la cantante Enith Lowe (Colón, 1935) y su esposo, el saxofonista Walter Gene Jefferson (Ciudad de Panamá, 1931), quienes se radicaron en Nueva York y contribuyeron a la expansión del jazz en el Istmo.

Pérez agradeció el apoyo del Ministerio de Cultura (MiCultura) y mencionó a algunos artistas que se presentarán en esta edición como Erika Ender, Rubén Blades, Kurt Elling (cantante de jazz estadounidense), Joe Lovano, Terri Lynne Carrington, Luz Acosta, John Paritucci, Carlos Campos, Chelín Núñez, Luis Carlos Pérez y Brenda Lao.

En cuanto a educación, Peréz expresó que Panamá se seguirá posicionando como “un hub universitario de admisión y becas” con el fin de que los jóvenes puedan aplicar para el ingreso a universidades destacadas como el Berklee College of Music y el New England Conservatory. Además, pese a las complicaciones económicas por la pandemia del SARS-CoV-2, el festival ha logrado asegurar el programa de crédito universitario de Berklee College of Music dictado por el Berklee Global Jazz Institute.

“Por la responsabilidad que sentimos en la fundación con la educación y el escenario artístico, y uniéndonos a la misión de MiCultura, se han logrado los ajustes económicos necesarios para utilizar el 30% de apoyo que indica la ley y celebrar la nueva versión del Panamá Jazz Festival en formato virtual durante estos momentos difíciles”, anotó Pérez.

Por su parte, el ministro de cultura, Carlos Aguilar, puntualizó el respaldo de la institución hacia el festival: “Los artistas panameños han demostrado su resiliencia dado que apenas nos golpeó la pandemia, empezaron a realizar planes y a salir a las calles para darnos de sus talentos de forma espontánea e incluso gratuita; es gracias al arte en todas sus manifestaciones que hemos podido sobrellevar el panorama gris de la pandemia”.

“Debemos apoyar el festival en su formato virtual, porque es la oportunidad de que llegue a cualquier rincón del planeta y se aprecien el talento y las bellezas que tiene nuestro país”, señaló. Así mismo, hizo hincapié en el apoyo de MiCultura con 75 mil dólares para el Panama Jazz Festival: “Ojalá en un futuro, y con el Diálogo del Bicentenario jugando un papel importante, no necesitemos una ley para apoyar a cada festival, sino que tengamos un fondo nacional a donde cada organización cultural pueda acudir para recibir apoyo cuando se necesite”.

Con más de 50 actividades culturales, musicales y educativas, el festival será gratuito, aunque el equipo organizador, invitó a los asistentes a donar —dentro de sus posibilidades— para el sostén de los programas educativos de la Fundación Danilo Pérez.

“Los artistas somos exploradores, curanderos, activistas y visionarios”, comentó el director y fundador, “hacer arte es fundamental para hablar con sinceridad al poder, soñar con nuevas realidades y cambiar el mundo, por lo que con 17 años de experiencia hemos dado todo para crear una experiencia inolvidable en enero de 2021”.

Las plataformas donde se podrá disfrutar del festival serán publicadas en el sitio web oficial de panamajazzfestival.com.