La andropausia es una realidad y sus efectos se pueden controlar

¿Ha escuchado hablar de la andropausia, también conocida como “menopausia masculina”? Este cambio hormonal en los varones suele pasar mucho más desapercibido en la población, aunque un 82% de los hombres puede presentar andropausia a partir de los 40-50 años, un porcentaje que ha aumentado en los últimos años, según especialistas.

Se trata de un proceso natural cuyo tránsito requiere del buen acompañamiento médico. Shutterstock

Ignacio Morales, urólogo de Clínica Universidad de los Andes, explicó que la andropausia es el proceso por el cual algunas capacidades del hombre disminuyen con la edad, como la capacidad sexual y otras funciones orgánicas, resultado de los bajos niveles de testosterona en el organismo. Desde el sitio web de esta institución, el especialista agregó que el 82% de la población masculina puede presentar este síndrome a partir de los 50 años. “Debiéramos denominarlo como déficit de testosterona asociado al envejecimiento”, dijo.

Carlos Balmori, urólogo de la clínica de fertilidad IVI en Madrid, explicó durante una visita a Panamá que se trata de un proceso progresivo, de forma que, a los 70 años, los hombres tienen aproximadamente un 30% menos de testosterona, la hormona encargada de mantener el tono muscular, la masa ósea y la función sexual.

Otros de los síntomas son la debilidad muscular, fatiga, aumento de peso y pérdida de cabello, si bien pueden ir acompañados de pérdida de masa muscular y de dolencias como la osteoporosis y la osteopenia. “El resultado de este cuadro sintomático es una pérdida progresiva de la calidad de vida del hombre”, aseguró Balmori.

El galeno añadió que muchos hombres presentan el llamado síndrome metabólico, una enfermedad relacionada con el hipogonadismo (una afección en la cual el cuerpo no produce suficiente cantidad de testosterona), el cual suele ir acompañado de enfermedades como obesidad, hiperglucemia, altos niveles de ácido úrico, hipertensión e hipercolesterolemia.

Eliécer Pérez Rivera, psicólogo y psicoterapeuta de familia, explicó que la andropausia no es un proceso tan drástico como en la mujer, sino que es más lento y progresivo y provoca cambios importantes al punto de que pueden afectar su capacidad reproductiva.

“A nivel psicológico, la actividad sexual del hombre no está marcada por períodos regulares como en el caso de la mujer, pudiendo tener hijos en cualquier momento por la producción de espermatozoides. Tampoco presenta un punto límite preciso. Un hombre puede tener la capacidad de procrear hasta muy avanzada edad”, remarcó el psicólogo.

Algunos factores pueden contribuir a acelerar el desarrollo de la andropausia, tales como la actitud ante la vida, el estrés, el consumo de alcohol, las lesiones o cirugías, algunos medicamentos, el sobrepeso o la obesidad, la falta de actividad física, la diabetes o el consumo de drogas. “A fin de no afectar la autoestima es importante aprender a aceptarse y quererse en esta etapa de la vida”, recomendó Pérez.

Cómo reconocer los niveles de testosterona bajos

Los niveles de testosterona de un hombre disminuyen, en promedio, alrededor de un 1% al año después de los 40 años. Sin embargo, la mayoría de los hombres mayores todavía tiene niveles de testosterona dentro del rango normal y solo aproximadamente entre el 10% y el 25% tienen niveles que se consideran bajos, detalla un comunicado de Mayo Clinic.

“Los niveles de testosterona bajos en los hombres mayores suelen pasar desapercibidos y pueden evaluarse con un análisis de sangre, pero las pruebas no se hacen rutinariamente. Y muchos hombres que tienen niveles de testosterona bajos no experimentan ningún síntoma.

Además, mencionó que también pueden ser causados por la edad de una persona, el uso de medicamentos u otras afecciones, como tener un índice de masa corporal de 30 o más. Aun así, los signos y síntomas que sugieren niveles de testosterona bajos incluyen: reducción del deseo y la actividad sexual; disminución de las erecciones espontáneas o de la disfunción eréctil; molestias o hinchazón en las mamas; infertilidad, pérdida de altura, fractura por traumatismo o baja densidad mineral ósea y bochornos o sudores.

Otros posibles síntomas son la disminución de la energía, la motivación y la confianza, la depresión y la falta de concentración. También es posible experimentar un aumento de la somnolencia, alteraciones del sueño, anemia leve inexplicable, reducción de la masa y fuerza muscular, y aumento de la grasa corporal.

Los expertos recomiendan que solo se realicen pruebas a los hombres mayores para detectar niveles de testosterona bajos si tienen signos o síntomas. “Si una prueba inicial muestra niveles de testosterona bajos, se debe repetir la prueba para confirmar los resultados. Si se confirman niveles de testosterona bajos, se recomienda realizar más pruebas de la glándula pituitaria para determinar la causa y descartar otras deficiencias hormonales. La glándula pituitaria es una glándula del tamaño de un frijol (o poroto) que está ubicada en la base del cerebro. Forma parte del sistema endocrino del cuerpo, que comprende todas las glándulas que producen y regulan las hormonas”, detalló el comunicado.

Recomendaciones de tratamiento

En 2020, el American College of Physicians (Colegio Estadounidense de Médicos) recomendó que los médicos consideren la posibilidad de iniciar un tratamiento con testosterona en los hombres con disfunción sexual que quisieran mejorar su función sexual, después de explicar los riesgos y beneficios.

Balmori destacó que para aquellos pacientes que no puedan reponer esta hormona de forma natural, existen tratamientos a base de testosterona, tanto inyectables como en gel. Insistió en que “esta terapia de reemplazo hormonal no es dañina, siempre que se lleve a cabo bajo supervisión médica y no se superen los niveles establecidos”.

“Los controles preventivos son muy importantes para revisar los niveles hormonales, de glucosa, colesterol y ácido úrico. Mediante un examen detallado de los pacientes aumentamos la efectividad de cualquier tratamiento médico”, puntualizó, además, las molestias de la andropausia también se pueden manejar con cambios en el estilo de vida, como el ejercicio.