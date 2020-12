¿Cómo trascender en 2021?

Warren Buffett dijo que: “Es mejor ganar el 1% de 100 negocios, que el 100% de uno solo”. Esto es verdad si se considera que la franquicia amplía el negocio en forma exponencial.

Las circunstancias que me llevaron a convertir nuestro negocio en franquicia se generaron a raíz de las dinámicas de “poder” dentro de la empresa.

Mi padre, mi hermano y yo representábamos cada uno un poder, al que se sumó otro que no esperábamos como consecuencia del crecimiento: el sindicato.

Las exigencias del sindicato iban más allá de lo profesional, y las negociaciones demandaban tiempo.

Para entonces habíamos crecido tanto, que llegamos a tener unos 200 colaboradores, y la huelga que siguió al no poder resolver sus peticiones, significó dilapidar muchos esfuerzos y la paralización de la compañía. A raíz de esto surgió el planteamiento de expandirse de otra manera; tomamos la decisión de abrir otro negocio, creando un concepto diferente de empresa.

Cuando estudiaba en la universidad, solía asistir a ferias de franquicias. Un buen amigo que siempre me acompañaba a ellas, César Rubio, comentaba en esas ocasiones que todo es franquiciable.

Más adelante, mi amigo y mentor Alfonso Riera me hizo ver que la franquicia es el concepto más social que existe, ya que el dueño comparte su secreto a cambio de un pellizco de utilidad.

De ambos aprendí que los negocios deben transformarse, ser disruptivos; si los dinosaurios se extinguieron por una fuerza externa –un meteorito–, hoy los negocios pueden extinguirse por otras fuerzas externas: la tecnología y la falta de adaptabilidad de las empresas a los nuevos tiempos. Me dispuse a iniciar una franquicia con la ayuda de una consultora especializada, liderada por Alfonso, ya que las variables a las que debe prestarse atención son complejas.

Así nació mi franquicia actual, EcoPlagas. En este momento estoy en un proceso de reconversión de franquicias a microfranquicias, pues he llegado a entender que el éxito no es un lugar, sino un camino de transformaciones que se vive día a día. Thomas Alva Edison tuvo que hacer 1,200 intentos antes de lograr encender un bombillo, y no fueron 1,200 fracasos, como muchos dijeron, sino esa misma cantidad de formas de realizarlo. Te aseguro que cada intento o fracaso te acerca a la meta de profesionalizar y hacer competitiva tu empresa.

La franquicia es una técnica de comercialización mediante la cual se mejora y expande la distribución de un producto o servicio.

El franquiciador suministra el producto o le enseña a prestar el servicio al franquiciado que, a su vez, lo vende al público. En compensación, paga una cuota y una regalía continua, generalmente basada en el volumen de transacciones hechas. También se le puede pedir que adquiera algunos materiales o ingredientes especiales al franquiciador, lo que le proporciona a este una fuente adicional de ingresos. Se trata de una manera relativamente segura y rápida de expandir la empresa familiar, logrando presencia en lugares alejados de su ámbito normal.

Las franquicias replican conceptos probados y rentables, lo que aumenta sus posibilidades de éxito. Pero eso no significa que sean garantía, que estén blindadas o exentas de las cifras de mortandad de los negocios. Aunque es difícil enumerar todas las causas que originan el cierre de cortinas de estos negocios, he aquí algunos de los principales motivos.

a. Mala ubicación. Sucede sobre todo en aquellas franquicias que no realizan un estudio de mercado para la selección y autorización de su punto de venta. Sin duda el principal responsable es el franquiciante. Recuerda que tu buen nombre y la transformación de tu negocio dependen de tu profesionalismo.

b. No se transmite bien el know how, es decir, la capacitación y entrenamientos son superficiales, sin asegurar la implementación adecuada de los conocimientos operativos y administrativos del negocio. Esto incluye la entrega de manuales incompletos y desactualizados que no sirven como herramientas de consulta. Si no capacitas bien a quienes han adquirido tu franquicia, no podrán hacerlo con igual calidad y estarás afectando negativamente tu marca.

c. Falta de supervisión y asistencia técnica.

El llamado 'síndrome de la franquicia abandonada' se da cuando el franquiciante no atiende, ni brinda soporte o asistencia técnica periódica al franquiciatario.

También ocurre cuando este deja la operación en manos de su personal.

Debes supervisar permanentemente a tus franquiciatarios para asegurarte de que sean ellos mismos quienes atiendan el negocio.

d. Proyecciones financieras erróneas. Si otorgas franquicias basadas en “cifras alegres”, con ingresos muy optimistas, inversiones y gastos subestimados, proyecciones y retornos de inversión mal calculados, acabarás incumpliendo las expectativas, además de la viabilidad real del negocio.

e. Mala gestión administrativa. El franquiciatario puede caer en malas prácticas administrativas y afectar gravemente la salud financiera de la franquicia. Por ejemplo: administrar mal los ingresos, sacar dinero del negocio para fines personales, no asignarse un sueldo a pesar de trabajar en el establecimiento, no controlar los costos y gastos, no pagar sus regalías a tiempo, endeudarse con los proveedores, o realizar inversiones sin medir su retorno, entre otras.

f. No evolucionar. Resulta vital adecuar el concepto de negocio que hemos franquiciado (servicios, productos, imagen, publicidad, precios) a los cambios en el mercado; asimismo, actualizar las herramientas operativas, jurídicas, financieras y comerciales. También asegurarnos de que estas adecuaciones sean implementadas por el franquiciatario.

g. Entorno económico y social. Si bien son las últimas en esta lista, no por ello son menos importantes. Las reformas fiscales, el escaso crecimiento económico, la inestabilidad cambiaria (cuando se trata de franquicias internacionales), el incremento en el costo de los insumos, la incertidumbre económica, corrupción e inseguridad, entre otros, también afectan su operación y rentabilidad.

Manteniendo el control de todos estos aspectos, podrás sin duda transformar tu empresa, y estarás dando los primeros pasos para llegar ser una empresa que perdure a través de generaciones.

¡Feliz 2021!