El festival de este año ha sido dedicado a Enid Lowe y Gene Jefferson.

Uno de los conciertos estelares de este año será el del dúo de Danilo Pérez y Erika Ender. “Erika me invitó hace dos años a su programa Talenpro en el que me hicieron un homenaje, y quedé fascinado al conocerla, es una persona muy agradable”, comenta Danilo. Desde entonces había rondado en la mente del músico invitarla al festival y la ocasión se dio este año. “La invité y ella me dijo 'me encantaría hacer un dúo contigo'. ¿Te atreves? Le pregunté y me dijo 'absolutamente”, recuerda.

“Va a quedar muy bonito, siento que la gente va a estar muy sorprendida con lo que estamos haciendo. Obviamente va a haber una versión de Despacito en jazz”. (ríe). “Ha sido muy bonito trabajar con ella, es una gran profesional y de verdad que lo he disfrutado muchísimo”, asegura.

Danilo Pérez y Erika Ender, un dúo de lujo

“El espectáculo que vamos a hacer, está basado tiene relación con el Bicentenario, hay un tono de Panamá. Haremos algunos temas de ella y un par de standards como Panamá Viejo que vamos a interpretarlo a dúo. Será un encuentro más allá de esas separaciones que existen por los estilos de cada uno, en un año de tanta necesidad de trascender como seres humanos, creo que este es un bonito mensaje que tenemos: trabajar juntos en comunidad y esa es una de las inspiraciones que hemos tomado para esto. Y ojalá lo podamos hacer en vivo más adelante”. aseveró Danilo.