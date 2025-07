La revista académica ‘La Antigua’ llega al número 88

La edición 88 de la revista académica La Antigua es un ejercicio de memoria abocada a la educación, y a dos de los principales protagonistas del ejercicio formativo: los estudiantes y sus docentes.

Este número de La Antigua, que consta de 248 páginas, la integran 16 colaboraciones, entre conferencias, ensayos, artículos y testimoniales.

La Antigua 88 tiene como colaboradores a José Dimas Cedeño Delgado (arzobispo emérito de Panamá), Aristides Royo Sánchez (abogado y académico), Rodrigo Noriega (abogado y analista político), a monseñor Óscar Mario Brown; a la escritora Thatiana Pretelt; Jorge Bloise (abogado y diputado); Osvaldo Aparicio (profesor y psicólogo); Jorge Kam Ríos (historiador y docente); Fabiola De León de Morán (periodista y relacionista pública); Daniel Domínguez Z. (docente y periodista); Doris Sánchez de Polanco (profesora y poeta), así como las cuentistas Karen Ibarra, Milagros Montenegro y Raphaela Valentina Puga.

“Estas colaboraciones fueron hechas por hombres y mujeres que están vinculados con la USMA de diferentes maneras. Unos son o fueron profesores. Otros autores son o fueron estudiantes. Y otros colaboradores han sido amigos incondicionales de este centro de estudios superiores”, explica Daniel Domínguez Z., director de La Antigua, una publicación que sale dos veces al año bajo los auspicios de la USMA.

La edición 88 está compuesta por los recuerdos de sus autores en torno a distintas áreas relacionadas con la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), institución académica que este año cumple 60 años de su fundación.

La celebración comienza desde la portada de La Antigua 88, ya que se engalana la revista con una hermosa pintura de Olga Sinclair, egresada de la USMA, y una de las más importantes artistas plásticas de América Latina.

“La USMA me vio entrar a sus aulas en short y zapatillas y me vio salir vestida de traje, porque comencé a trabajar en mis últimos años. Me vio como una estudiante de escuela secundaria, y después como una licenciada en administración de empresas, con especialidad en mercadeo”, rememora Thatiana Pretelt, autoras de novelas de ficción histórica “La piedra de la Isla 1 y 2” y “Las mujeres que bordaron su libertad”.

Para el profesor Francisco Blanco, rector de la USMA, “cuando uno lee La Antigua, que se publica desde el año 1967, uno pasa revista a los sentimientos y a las ideas de los que vivieron en su correspondiente momento histórico. Leer La Antigua es como sentarse en una tertulia después de comer para conversar sobre lo que estamos viviendo y es como sentarnos a conversar en familia sobre cualquier aspecto”.