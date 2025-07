Tenistas portugueses rinden tributo a Diogo Jota en Wimbledon con excepción al código de vestimenta

Los tenistas lusos Francisco Cabral y Nuno Borges recibieron un permiso excepcional para portar un símbolo de luto durante sus partidos en Wimbledon, en honor al futbolista Diogo Jota, fallecido trágicamente el jueves en España a los 28 años, según reportó CNN.

Jota, estrella del Liverpool y de la selección portuguesa, perdió la vida en un accidente automovilístico junto a su hermano André Silva, también futbolista, quien tenía 25 años.

Cabral explicó a CNN que su intención original era llevar un brazalete negro, pero tras consultar con los organizadores, fue autorizado a utilizar una discreta cinta negra. “Ayer se me ocurrió la idea de llevar una cinta negra, pero no estaba permitido”, comentó. “Los familiares de los jugadores tenían una cinta negra y pedí permiso. Me dejaron jugar con ella y lo hice esta mañana”.

El All England Lawn Tennis Club (AELTC) confirmó a CNN que, “dadas las trágicas circunstancias, la Oficina del Árbitro ha aprobado que los jugadores lleven una cinta negra como muestra de respeto y condolencia”.

Cabral, número 40 del mundo en dobles, ganó su primer partido el jueves, pero fue eliminado en segunda ronda este viernes, acompañado del austríaco Lucas Miedler.

“Fue un honor. No fue por la mejor razón. Pero sí, no solo fue una inspiración para mí, sino para el país en general; significó mucho en el deporte. Conquistó mucho en su vida. Así que fue un honor para mí intentar ayudar, aunque solo fuera un 1%, a la familia y a todos”, expresó Cabral tras el partido.

Ese mismo día, Borges, quien también solicitó portar un símbolo de duelo, salió a la cancha con una cinta negra adherida a su gorra blanca, luego de que su deseo de vestir una camiseta roja de Portugal fuera negado.

“Creo que fue un buen gesto para él (Jota). Era un gran futbolista, es una tragedia”, declaró Borges luego de caer en cinco sets ante el ruso Karen Khachanov.