Minsa realiza operativo sorpresa contra venta ilegal de vapes en comercios de la capital

La Región Metropolitana de Salud desarrolló este fin de semana un operativo de orientación y sensibilización sobre la Resolución 146 del 31 de enero de 2025, que <b>establece las prohibiciones relacionadas con el uso, comercialización y propaganda de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares</b>.El operativo de Salud Pública y Saneamiento Ambiental se llevó a cabo en los corregimientos de Ancón y San Francisco en más de 60 locales de interés sanitario, entre <b>restaurantes, barberías, salas de belleza, clínicas, supermercados y casinos. </b><b>Todos los locales </b>recibieron información y recomendaciones por parte del equipo de Salud Pública sobre las disposiciones de la normativa, vigente desde el pasado 13 de agosto.El director metropolitano de Salud, <b>Ricardo Torres Castillo</b>, explicó que durante todo el mes de agosto <b>se intensificarán estas jornadas de orientación a comerciantes</b>, con el fin de garantizar el cumplimiento de la resolución.Por su parte, <b>Jonathan Guerra</b>, jefe regional de Salud Pública, detalló que <b>la normativa prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de cigarrillos electrónicos en todas sus formas</b>, además de impedir que los comercios los exhiban al público. También <b>se restringe su uso en oficinas públicas y privadas, bares, discotecas, centros deportivos, educativos y otros lugares</b> de concentración de personas.En los locales visitados, las autoridades solicitaron el retiro inmediato de los dispositivos electrónicos de anaqueles, vitrinas y mostradores, medida que fue acatada por los comerciantes tras recibir las recomendaciones.Las autoridades advirtieron que, una vez concluido el periodo de sensibilización, <b>se aplicarán las sanciones contempladas en la Resolución 146 y en la Ley de Tabaco a quienes incumplan con lo dispuesto</b>.