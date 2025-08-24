  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Juan Carlos Varela regresa a la escena política en visita a comarca Ngäbe Buglé

El exmandatario acompañó al Partido Panameñista en Soloy, en medio de celebraciones internas.
El exmandatario acompañó al Partido Panameñista en Soloy, en medio de celebraciones internas. Redes sociales
Por
Adriana Berna
  • 24/08/2025 17:35
El expresidente participó en actos del mes panameñista en la comarca Ngäbe-Buglé.

El expresidente de la República, Juan Carlos Varela, reapareció este fin de semana en Soloy, Besikó, en la comarca Ngäbe-Buglé, junto al Partido Panameñista marcando su primera aparición política desde que dejó el poder en 2019.

Esta visita se debe a la celebración del mes panameñista, de acuerdo al actual presidente del colectivo político, José Isabel Blandón.

La aparición del expresidente sorprendió a la comunidad, ya que Varela se ha mantenido con un perfil bajo en los últimos años, alejado de los actos oficiales y de la vida pública tras culminar su mandato el 1 de julio de 2019.

Se conoció que el exmandatario compartió con residentes de la comarca en actividades comunitarias. Su llegada generó comentarios en redes sociales.

Varela, quien gobernó Panamá entre 2014 y 2019 bajo la bandera del Partido Panameñista, enfrenta además procesos legales pendientes en la justicia panameña.

Lo Nuevo