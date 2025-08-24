Juan Carlos Varela regresa a la escena política en visita a comarca Ngäbe Buglé

La aparición del expresidente sorprendió a la comunidad, ya que <b>Varela se ha mantenido con un perfil bajo en los últimos años</b>, alejado de los actos oficiales y de la vida pública tras culminar su mandato el 1 de julio de 2019.Se conoció que <b>el exmandatario compartió con residentes de la comarca en actividades comunitarias</b>. Su llegada generó comentarios en redes sociales.Varela, quien gobernó Panamá entre 2014 y 2019 bajo la bandera del <b>Partido Panameñista</b>, enfrenta además procesos legales pendientes en la justicia panameña.