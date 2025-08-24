Juan Carlos Varela regresa a la escena política en visita a comarca Ngäbe Buglé

Esta visita se debe a la celebración del mes panameñista, de acuerdo al actual presidente del colectivo político, José Isabel Blandón .

El expresidente de la República, Juan Carlos Varela , reapareció este fin de semana en Soloy, Besikó, en la comarca Ngäbe-Buglé , junto al Partido Panameñista marcando su primera aparición política desde que dejó el poder en 2019 .

La aparición del expresidente sorprendió a la comunidad, ya que Varela se ha mantenido con un perfil bajo en los últimos años, alejado de los actos oficiales y de la vida pública tras culminar su mandato el 1 de julio de 2019.

Se conoció que el exmandatario compartió con residentes de la comarca en actividades comunitarias. Su llegada generó comentarios en redes sociales.

Varela, quien gobernó Panamá entre 2014 y 2019 bajo la bandera del Partido Panameñista, enfrenta además procesos legales pendientes en la justicia panameña.