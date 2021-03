Amante de la lectura y apasionada por la ficción, así se considera Marcela Citterio, la escritora y productora argentina con más de 25 años de trayectoria. Citterio, quien es reconocida por crear éxitos como “Amor en custodia”, “Patito feo”, “Yo soy Franky”, “Noobees”, "Heidi, bienvenida a casa", reflexiona sobre el desarrollo literario en tiempos de pandemia.

La escritora argentina Marcela Citterio. Cortesía

Asegura que la pandemia no la afectó porque en sus 29 años en este oficio siempre ha sido ‘home office’. Sin embargo, la pandemia sí cambió los viajes, los costes de producción de las telenovelas y las series debido a los protocolos de bioseguridad que hay que hacer ahora debido al virus.“Esto es algo nuevo y hay que ir poco a poco viendo como transcurre el año y como podemos ir sobrellevando la pandemia”, explica Citterio a La Estrella de Panamá.

“Soy una apasionada de mi profesión. Agradezco a la vida cada día por haber elegido la escritura. Siento una gran satisfacción cuando me acuesto y me levanto pensando en mis personajes, es un ejercicio que realizo siempre que escribo y eso me hace sentir viva... Creo que el talento que he desarrollado se debe a muchos años y horas de estar en este oficio”, explica Citterio quien también ha escrito novelas para TV Azteca, RCN y Nickelodeon, y ahora lo hace para Netflix.

Nos dijo en exclusiva que se encuentra escribiendo un thriller para Netflix pero que aún está por definir dónde y cuándo será la realización de esta serie, de la que no mencionó nombre.

Respecto a la competencia entre la televisión y las plataformas digitales, añade que estas últimas seguirán ganando, puesto que la gente ahora elige cómo, cuándo y dónde lo que quiere ver. “Pese a esa competencia considero que si los canales de televisión siguieran produciendo sus telenovelas diarias, las personas no dejarían de verlas. En Argentina, por ejemplo, no se están haciendo telenovelas lamentablemente”, comenta.

El 2022 es crucial para Citterio, ya que cumplirá 30 años como escritora. En ese sentido subraya que el haber podido hacer novelas de hasta 400 capítulos la ayudó a realizar series de 10 y 12 capítulos y espera poder llegar a alguna de 60.

El regreso de Corazón Valiente

Desde el pasado 28 de enero, después de 12 años, Telemundo volvió a emitir la telenovela “Corazón valiente”, una historia original de Citterio y protagonizada por la actriz Adriana Fonseca, José Luis Reséndez, Aylín Mujica, Manuel Landeta, Fabián Ríos, Ximena Duque y muchos talentos más.

La escritora argentina se encuentra realizando varios proyectos para los próximos días. Cortesía

Corazón Valiente fue nominada novela del año en 2012, igualmente fue nominada a mejor actriz y actor de reparto, la pareja perfecta, la mejor villana y villano, el mejor beso, mejor actuación en elenco de niños, mejor banda sonora, donde recibió premiación en algunas de las categorías.

“Siento que el regreso de esta telenovela surge en un momento muy importante para la mujer, ya que hoy estamos mucho más renovadas y empoderadas”, reconoce Citterio madre de la también actriz Chiara Emma Francia (17 años) y quien recientemente lanzó su primer libro.

Respecto a su hijo Tiziano Francia (13 años) comenta que es un adicto al anime japonés. De hecho tiene pensado escribir una novela de este género.

Citterio comparte trabajo con su esposo y socio Javier Francia, con quien creó Alianzas Producciones.