Actos de violencia y corrupción sin límites en pequeños círculos, como también en grandes organizaciones y hasta entre naciones. Frente a este desalentador panorama, ¿quién no quisiera tener poderes sobrenaturales para ayudar a la humanidad y acabar con la maldad? Aunque en la vida real esto es ilusorio, en el mundo de la ficción todo es posible. Greg Grumberg, actor de cine y televisión, nos abre la puerta a ese universo imaginario. Grumberg se consolidó como actor interpretando a Eric Weiss en la serie de televisión Alias. Es conocido por su papel como Sean Blumberg en Felicity. También realizó su aparición en la quinta temporada de la serie de Fox, House, en Lost y en El hombre sin sombra. Fue un personaje recurrente en Mentes criminales y tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños, formar parte del elenco de Star Wars, con 'Episodio VII - El despertar de la fuerza'. Grumberg es uno de los protagonistas de Héroes, el drama que narra la vida de la gente común: una profesora de genética, una enfermera de cuidados paliativos, una madre soltera, un policía callejero, una animadora de un pequeño pueblo, un artista atormentado y un experto en informática que se enfrentan a poderes extraordinarios recién descubiertos. Cada uno deberá hacerle frente a su singular poder y luchar para saber lo que les está pasando y el porqué, pero el destino finalmente los unirá a todos para salvar el mundo. Grunberg interpreta a Matt Parkman, un policía de Los Ángeles que puede leer el pensamiento.

Poderes sobrehumanos para salvar al mundo

Con todo lo que está pasando en el mundo, si pudiera tener un superpoder para ayudar a las personas, ¿cuál sería y por qué?

Siento que las personas no son honestas en el mundo. Creo que la mayoría es buena, y creo que muchas de ellas, especialmente políticos, dicen cosas que realmente no sienten en sus corazones, que saben que están mal y que hacen daño, pero lo dicen solo por un juego político. Si tuviera la habilidad de ver a través de los verdaderos pensamientos de las personas, creo que lo usaría para llegar a ellos. Creo que lo peor que tenemos ahora es esa falta de comunicación directa; podemos fácilmente hacer un comentario, podemos fácilmente ser crueles y malvados. Si tuviera la habilidad que tiene Matt Parkman, haría lo posible por usarla para cambiar la mente de las personas, para hacer que las personas se entiendan entre sí y se amen entre ellas cada vez más.

¿Crees que las personas puedan tener alguna clase de poderes sobrehumanos en la vida real?

Cuando voy a Comic Con muchas personas se me acercan y me dicen: “Sabes, yo leo la mente” o “yo he tenido visiones” y debo decir que no puedo negarlo. Si es real para las personas, entonces lo es. Muchos tenemos esos sentidos extraños de que por ejemplo un familiar que ha muerto te está cuidando o déjà vu o una premonición o un instinto. He hablado durante años con muchos oficiales de policía y me dicen “he tenido presentimientos de que algo va a ocurrir, y pasa”. ¿Es eso un superpoder o simplemente un presentimiento? No lo sé, pero algo hay de eso y también la habilidad de conectarse con un familiar o recibir un mensaje o ver un fantasma, yo creo en todo eso, creo que, si es real para alguien, hay alguna forma de conexión, una forma de abrirse a esas cosas.

“Creo que las personas tendrían más respeto si hubiera mucha gente con habilidades (superpoderes) y no supieras cuál es. Creo que serían más respetuosas; todos tendríamos pensamientos más puros, seríamos buenos con los otros, daríamos al otro el beneficio de la duda y seríamos más amables porque no sabrías la habilidad que tiene la otra persona y lo que puede hacer o no”.

¿Por qué crees que la ciencia ficción y las historias de superhéroes siguen siendo llamativas?

Sinceramente creo que es por esa conexión personal; porque pueden sentirse representados, incluso con un superhéroe. Lo que me llamó la atención la primera vez que leí el guion de Héroes, fue cómo personas que simplemente están viviendo sus vidas, despiertan una mañana y descubren que tienen poderes. Si te despiertas mañana y de la nada empiezas a escuchar voces, lo primero que pensarías es, ¿puedo leer mentes? No, ¿verdad?, estarías asustado y lo dejarías en secreto por mucho tiempo; así seas un oficial de policía, pensarías: “Las personas van a creer que estoy loco, no puedo dejar que sepan que escucho estos pensamientos y ¿son reales o los estoy creando?”. Creo que las personas todavía están conectadas a este programa porque estos personajes están basados en situaciones de la vida real y te puedes identificar; madre soltera, oficial de policía, porrista, todas las edades y etnias, todo tipo de personas.

¿Cómo imaginas un mundo en el que todos tuvieran superpoderes?

Aterrador e interesante. Creo que las personas tendrían más respeto, si hubiera mucha gente con habilidades y no sabes cuál es, creo que las personas serían más respetuosas, todos tendríamos pensamientos más puros, seríamos buenos con los otros; daríamos al otro el beneficio de la duda y seriamos más amables. Realmente lo creo, porque no sabrías la habilidad que tiene la otra persona y lo que pueden hacer o no; entonces, sería muy interesante, pero también aterrador.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

Estoy desarrollando cosas grandes. Estoy trabajando en un gran documental y muchas cosas de las que no puedo hablar a detalle. Pero terminé una película que se llama Max Reload y Blasters, trabajé con mi hijo en ello, lo produje y actué en él, y fue muy divertido; es una película sobre videojuegos viejos y es como una cinta también de superpoderes porque un personaje del videojuego sale y quiere controlar el mundo. Estoy a punto de empezar otra producción con Corey Taylor de Slipknot, la banda Slipknot. Ha sido un año muy interesante. También estoy haciendo un programa de juegos, he hecho 86 episodios de un programa llamado '25 palabras o menos'.

Cuando eras niño, eras fan de 'Star Wars'. ¿Cómo fue interpretar a Temmin Wexley ?

Como puedes imaginarlo, fue absolutamente un sueño, tanto para mí como para mi mejor amigo Jay Abraham; los dos crecimos juntos, nos conocimos cuando teníamos cinco años, fuimos al colegio juntos y cuando salió Star Wars, los dos fuimos a ver la original en el cine y fue transformador, era la primera vez que me perdía en una película. Cuando Jay Jay tuvo la oportunidad de escribir y dirigir, yo le suplicaba que me pusiera en la película, como todos en Hollywood y él es increíble, tuvimos un tiempo increíble, tener la oportunidad de interpretar a Wexley, poder interpretar a un piloto de la Resistencia fue un sueño porque yo también pretendía cuando niño que volaba como piloto de X-Wing, fue grandioso, nunca lo olvidaré. He tenido muchos momentos increíbles en mi carrera, Héroes y Star Wars, tuve una pequeña aparición también en Star Trek que también es increíble; esas son las cosas que han tocado los hogares y se han vuelto personales para la mayoría de la gente, incluso para mí. Cuando recibí el libreto de Héroes sabía que me iba a sumergir en ese mundo y si el show funcionaba, Héroes duraría e iba a ser algo de lo que las personas hablarían. ¿Sabes? los personajes son ricos, los personajes en Star Wars, las relaciones, los aspectos familiares, todo es muy similar a grandes historias; Héroes es igual, tienes los Petrellis, las familias, y mi familia, fue todo... el mismo sentimiento de tener mucha suerte, de ser parte de algo tan increíble.