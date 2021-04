Pedro Solorzano: 'Una organización ágil y pionera debe ser abierta'

Solorzano indicó la necesidad de un progreso mayor en el sector de ciberseguridad. Cedida

Actualmente las empresas se han visto impulsadas a construir sistemas de ciberseguridad, código abierto y manejo de softwares innovadores como parte de la revolución digital cada vez más palpable. Para apoyar esta ola, el sector empresarial desde las organizaciones busca constantemente apoyar a los clientes, mejorar los procesos internos e introducir diversos protocolos de seguridad, desde la mirada de profesionales que aman el oficio vinculado al sector. Uno de los hombres dedicados y con una amplia expertise en este ámbito es el gerente regional de cuentas para Centroamérica y el Caribe de Red Hat, Pedro Solorzano, quien nos brindó una entrevista en la que abordó la importancia de crear espacios en las empresas –en el ámbito oficial y privado– para la integración eficaz de sistemas de inteligencia artificial, código abierto y la unión entre entidades del gobierno y compañías tecnológicas para mejorar la inversión en proyectos de liderazgo tecnológico, automatización e innovación regional, como parte de la evolución en manejo de datos e investigaciones para el futuro.

¿Cómo nace su interés por la ingeniería y la informática?

Mi padre fue uno de los primeros ingenieros en sistemas graduado en Colombia. Siempre me enseñaba cosas de computación y de informática. Cuando iba a su oficina conocía los grandes mainframes y me maravillaba con la tecnología. Gracias a eso, cuando tenía ocho años tuvimos el primer computador en casa, un 286 en ese entonces y empecé a través de los juegos a conocer la computación. Desde entonces siempre me ha apasionado el tema de la tecnología y la ingeniería en sistemas.

¿Qué motiva a Pedro Solorzano en el desempeño de su profesión?

Vivimos en un mundo que ha sido drásticamente cambiado por la tecnología. El hecho de poder trabajar en este medio, en este mercado y saber que cada cosa que haces puede tener un efecto enorme en la vida de muchas personas, en la sociedad, es gratificante y es lo que me motiva; que cada vez que diseñamos una solución, una iniciativa, sabemos que el resultado va a ser una mejora de eficiencia, productividad y, en definitiva, una diferencia positiva en la vida de muchas personas. Creo que la mejor forma de hacer la diferencia y aportar en esta era de la revolución digital, es precisamente trabajar en tecnología.

Con más de 20 años de experiencia, ¿cuáles son algunas lecciones que aprendió durante sus inicios y que han ayudado a su éxito?

Dos lecciones bien importantes a destacar: la primera, en este mundo de la tecnología todo cambia y hay que mantenerse en constante aprendizaje. No podemos dar nada por sentado. Pasamos de una era de computación centralizada (mainframes), a arquitecturas cliente servidor, a arquitecturas de tres capas, arquitecturas web, a arquitecturas web services, a SOA, para estar hoy en arquitecturas nativas de nube y economía de API. La segunda es que, el poder de lo abierto ha permitido que toda la tecnología evolucione hasta donde estamos hoy. Compañías como Red Hat empezaron hace 25 años con el código abierto, con Linux, cuando una entrada en un foro de desarrollo creó lo que hoy es el sistema operativo más usado del planeta, y hoy manejan un portafolio de más de 40 plataformas empresariales, todas basadas en open source.

¿Cuál es la importancia de incluir la inteligencia artificial en las empresas financieras centroamericanas en 2021?

La inteligencia artificial juega un papel muy importante en la banca hoy, sobre todo en nuestra región latinoamericana y Centroamérica puesto que el cliente del banco ha cambiado, hoy es digital, ya no es la persona que iba a la sucursal o a un cajero electrónico y retiraba dinero. Finalmente, toda la evolución de la tecnología hoy, la nube, big data, la inteligencia artificial están basadas en proyectos open source y toda la innovación viene de allí; entonces el poder de lo abierto es clave y debe estar en la agenda de cualquier persona en el mundo de la tecnología. Para poder atender a este cliente digital, el banco debe acercarse mucho más a sus gustos, a sus intereses, y lo interesante es que ya tiene toda la información para hacerlo porque sabe qué consume el cliente, cuándo lo consume, en qué cantidades y esa información le permite presentar experiencias realmente cercanas al usuario. Ahora, esto sería imposible sin la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy poderosa, puede correlacionar todos los datos que sería imposible para el ser humano hacerlo para todos los clientes. Ese tipo de relación cercana, ese tipo de acción del banco anticipándose a tus necesidades y hablándote de lo que quieres es perfectamente posible con la inteligencia artificial y es algo que los bancos en Centroamérica ya han empezado a implementar, van a implementar en el futuro y será la norma que exigirá el cliente digital.

¿De qué forma los líderes empresariales pueden unirse con líderes en tecnología para mejorar el rendimiento de ambos sectores y brindar un mejor servicio a la sociedad?

La sociedad hoy avanza a pasos agigantados, gracias a la innovación que viene de la mano de la tecnología. Los fabricantes y principales actores del mundo tecnológico tienen esa responsabilidad de trabajar en conjunto con el sector empresarial para que esas innovaciones lleven a mejorar la vida de las personas. Nuestra misión es ser el catalizador de comunidades, socios y clientes para que en conjunto tomemos toda la innovación que viene del código abierto y la pongamos al servicio de los clientes en las empresas, esto siempre pensando en el bienestar de la comunidad. También existen proyectos open source para cuidar el medio ambiente, proyectos de código abierto para crear prótesis para niños con necesidad y muchísimas cosas que podemos hacer desde las comunidades del código abierto a través de Red Hat y con las empresas en Centroamérica.

¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta Panamá en materia de tecnología y cómo Red Hat puede apoyar con soluciones eficientes?

Tuvimos una experiencia muy interesante con el Gobierno de Panamá y el Ministerio de Salud. Creamos la aplicación Protégete Panamá, para hacer el rastreo de los migrantes que llegaban y de las personas que podían estar en contacto o contagiadas con covid-19. Ese proyecto evidenció que el panameño se caracteriza por su inteligencia, por su experiencia y curiosidad por la capacidad que tiene para afrontar los retos más grandes que hay. Y esto hace que en tecnología, la cultura panameña esté muy arraigada a hacer las cosas por sí misma. Eso implica que la mayoría de las cosas se hagan desde el interior de las empresas con personal propio –incluso las implementaciones tecnológicas más complejas– y es una ventaja en cuanto a que se tiene el control y el conocimiento de lo que se está haciendo. Pero también hace que las empresas dediquen más tiempo en ocasiones a implementaciones o iniciativas tecnológicas que a su propio core de negocios. Red Hat puede ayudar a dar ese gran paso digital y empezando a equilibrar la balanza en presupuesto para mantenimiento, estabilización de TI, reducir costos a través de las eficiencias y los beneficios económicos que trae el open source, e invertir ese nuevo presupuesto en una trasformación digital real dentro de las empresas.

¿Cómo pueden capacitarse las empresas para convertirse en líderes en el uso de la nube y tecnologías de alto rendimiento?

Deben enfocarse en nube híbrida, en herramientas abiertas que permiten traer los beneficios de la nube híbrida. Red Hat tiene, por ejemplo, un catálogo de capacitación formal que incluye certificaciones, las cuales son de las más buscadas en el mercado porque son complejas, difíciles de pasar, son certificaciones que practicas en laboratorio, con monitoreo constante. Si no conozco la tecnología, si no la entiendo, no sé cómo usarla y no puedo apalancarme en ella para innovar. Es muy importante la capacitación a nivel de open source y a nivel de herramientas para la nube híbrida.

¿Qué tipo de obstáculos se presentan en la región al hablar de digitalización, automatización y liderazgo tecnológico?

El mayor obstáculo se presenta en el estilo de liderazgo. Nuestras organizaciones suelen ser cerradas, acostumbradas a un esquema jerárquico. Pero para que una organización sea realmente ágil, pionera e innovadora, tiene que ser una organización abierta. La organización abierta es esa misma pirámide, pero invertida, porque la junta y los altos ejecutivos y los mandos medios tienen una sola misión y es proveer a la fuerza de trabajo de todo lo que necesite para dar lo mejor de sí, brindarle las herramientas y las capacidades. Así mismo en las organizaciones es la fuerza de trabajo la que está en constante comunicación, en directa interacción con el cliente y es allí donde surgen las mejores ideas. Es la fuerza de trabajo la que te indica el mejor camino. Esto es lo que se conoce como organización abierta.

¿Cómo podemos impulsar a las nuevas generaciones a desarrollarse en tecnología y 'fintechs'?

Para los jóvenes que ven en la tecnología una carrera emocionante, primero decirles que están en lo correcto. Descarguen un proyecto open source, pongan sus ideas a funcionar, con todas las herramientas de manera gratuita, incluso un espacio en nube, todo lo que se necesite para poner en ejecución una idea. Siempre apoyarse en lo que ya está hecho, no hay que inventar la rueda, no hay que hacer otra vez las cosas. En el open source van a encontrar todas las capacidades que necesiten ya construidas y probadas, y uniendo esas capacidades se puede generar el avance que estás buscando; eso lo va a llevar a ser un gran líder en este enorme mercado tecnológico. Mucho open source, mucho aprendizaje, mucha experimentación, fallar para aprender de esos errores, y seguir construyendo.