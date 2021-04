Cómo escribir y terminar un libro

Es importante que las ideas que vengan fluyan a ti, ir escribiendo los temas de los que hablar. Pexels

Cuando empiezo mis conferencias o alguna conversación y pregunto: “¿Cuál es el lugar más rico del mundo; la tierra con más valor?”, la audiencia y muchos me responden Dubai y las playas. En fin, muchas respuestas que no corresponden. Yo guardo una pausa, y respondo: “Los cementerios; ¡cuántos libros sin escribir, cuántas canciones sin cantar, cuántas ideas sin haber sido plasmadas en un libro, cuántas historias sin contar!”.

Cito la importancia de que escribas tu libro para vencer el síndrome del impostor y el bloqueo de la página en blanco; esto se logra con disciplina.

Conozco a muchos profesionales a los que les gustaría transmitir sus conocimientos y a muchas personas que han pensado alguna vez escribir su propio libro. Lo más importante es tener el tema claro, qué deseas contar y qué público te leerá.

En mi caso, con mi primer libro 19 lecciones para empresarios épicos, decidí escribir mi proceso de transformación como empresario, para explicar los detalles y errores que cometí.

Como sabemos que el peor enemigo somos nosotros mismos, y para no sabotearnos, es importante definir fechas. Por ejemplo, marcar un plazo de unos 6 o 12 meses para todo el proceso podría ser realista; esto implicaría tenerlo acabado en el próximo año 2022.

No tienes que dedicarte mucho tiempo, ni muy poco. En mi caso, para mi primer libro duré solo tres meses, ya que me había puesto como fecha límite la Feria Internacional del Libro.

Es importante que las ideas que vengan fluyan a ti, ir escribiendo los temas de los que hablar, y que tus ideas prosperen después de una ducha, o mientras manejas o viajas.

Define momentos para escribir; lo que me dice la experiencia es que en dos horas se hace mucho; solo debes enfocarte en escribir y plasmar ideas, el trabajo de corrección luego podrás delegarlo a un corrector de redacción y estilo.

Yo escribo por las noches, de esta forma no tengo interrupciones y contemplo mis temas descubriendo ideas nuevas.

Una vez que se tiene el borrador, es importante enviarlo a personas expertas en corrección y estilo. Un par de semanas pueden ser suficientes para mejorar el producto.

Finalmente, recomiendo la autopublicación del libro, y que seas el gerente de tu propia obra en mercadeo, distribución y representación.

Si crees que puedes, o si crees que no puedes, en ambas tienes la razón, lo dijo Henry Ford. Ahora yo te digo que hay que intentarlo; si no lo intentas, no lo consigues.

Éxito, y nos vemos en las librerías. Hasta la próxima.

El autor es empresario y escritor.