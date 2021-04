El amor nuestro de cada día

Es importante que usted sepa valorarse para no tasarse por menos, pero siempre con mesura y sentido común

Que hay diversos tipos de amores, todos lo sabemos: el amor ideal, el amor platónico, el amor soñado, amor verdadero, amor sublime, el amor ciego, amor sin barreras...

¿Pero sabe usted lo que es el amor propio?

Contrario a lo que pudiera parecer a veces, no es vanidad, soberbia ni nada parecido.

El amor propio es la aceptación, el respeto, las apreciaciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que nos tenemos nosotros mismos y que puede ser estimado por quienes nos rodean.

El amor propio depende de nuestro carácter para querernos, no de quienes están a nuestro alrededor ni de las circunstancias o experiencias en las cuales nos desenvolvemos, y está muy relacionado a la autoestima, tanto que no puede haber el uno sin la otra.

Dicho de manera más sencilla, el amor propio es el coste que nos damos a nosotros mismos en función de diversos elementos que sabemos que poseemos, o de los que carecemos, como la educación, la experiencia, nuestros valores morales y sociales, el físico, carácter, y algunas otras consideraciones.

Es importante que usted sepa valorarse para no tasarse por menos, pero siempre con mesura y sentido común, para no caer en esa conocida trampa tan común de aquellos que creen tenerlo y saberlo todo, o por lo contrario, sentir que no vale nada, que todo le sale mal y que su vida es un fracaso total.

Para encontrar una valorización óptima y acorde con la realidad, lo primero que debe hacer es ponerse límites, dejando de lado los temores y ese casi pánico de algunos a la desaprobación ajena y a las críticas hirientes de los otros.

Consejos para alimentar su amor propio:

1- Sea selectivo con su círculo de amistades: aléjese de aquellas que solo critican y ven mal todo lo que hace, no sea masoquista.

2- Reconozca y acepte sus logros aunque sean pequeños: no se disminuya ante los ojos ajenos.

3- No se compare con otros: usted es lo mejor que tiene en sus manos.

4- No se guíe ni le dé importancia al qué dirán: no escuche cantos de sirenas.

5- Crea en usted: acepte que no es perfecto, pero busque la superación para ser mejor cada día.

6- Cuide y ame su cuerpo: ese es el que tiene y es lo suyo.

7- Perdónese: no sea tan exigente con usted mismo, acepte sus errores y dese segundas oportunidades. Ante todas las cosas, ponga en primer lugar su paz.

Y así, sintiendo, administrando y disfrutando su valía, que no la hace superior, pero tampoco menos, salga feliz a conquistar el mundo.

Periodista, asesora en etiqueta e imagen