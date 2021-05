El éxito es el resultado de eliminar estos hábitos nocivos

La constancia y la disciplina marcarán la diferencia. Es preciso vencer las excusas. Pexels

Stephen King popularizó la siguiente frase en el mundo de los escritores: “Debes matar lo que más amas”.

Lo que significa es que en el proceso de edición por más que te guste un párrafo, frase o concepto, si no provoca que la historia se mueva hacia adelante, debes eliminarla.

En un mundo que se pregunta “¿qué más hago para ser exitoso?”, quienes dan la media vuelta y caminan en sentido opuesto triunfan.

Lo que separará a la persona promedio de aquel que con paciencia y determinación alcance sus metas es responder: “¿Qué debo apartar de mi vida?”, con claridad, firmeza y determinación.

¿Quieres avanzar? Este es el P.E.O que debes erradicar

1. Procrastinación:

Es muy común dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, pero hay un siguiente nivel en esta idea: dejar para más tarde lo que podemos hacer ahora. Descansar es diferente a procrastinar. No justifiques una haciendo la otra.

Si te encuentras en este círculo vicioso donde día tras día pospones actividades importantes sin razón aparente, debes detenerte, revisar qué tanto quieres lo que dices querer y ajustar el plan.

Quizá la razón de tu procrastinación es la sobrecarga de trabajo al punto en que ahora sientes desgaste; en este punto es normal posponer, nuestras baterías necesitan ser recargadas. De ser este el caso, tómate el tiempo necesario para retomar tu rutina de productividad.

Pero si no, considera regalar tu televisor al vecino, suspender Netflix y decir no por primera vez a tus amigos cuando te inviten al bar.

Elimina las actividades que te lleven a posponer, sustitúyelas por aquellas que te incentiven a actuar, como por ejemplo:

a. Organizar tu oficina: El orden trae claridad.

b. Tomar una ducha: La higiene corporal nos hace más eficientes.

c. Apaga el teléfono: La medida de tu éxito se esconde en el tiempo que te separas del mundo.

2. Excusas:

Una excusa se define como un comportamiento que pudiste controlar y decidiste no hacerlo. Una razón, como algo que escapó de tus manos.

Es divertido para mí escuchar a alguien decir: “Tuve un inconveniente personal, por eso llegué tarde”, cuando usan la palabra “personal”, lo que me están diciendo en código Morse es: “¡No me preguntes!”, cuando la verdad absoluta es que se quedaron dormidos, salieron tarde o no les importó dejarme esperando ya que para ellos es normal no estar a tiempo en un lugar.

—¿Tu teléfono funciona? Les pregunto.

—Sí.

—¿Entendiste?

Estas personas como seres humanos valen mucho, tienen un propósito en la vida y son un regalo de Dios para el mundo, pero en el mundo profesional son desechables e indignos de algún tipo de confianza.

Algo así como Thor antes de ser desterrado, hay quienes necesitan un chequeo de realidad para alcanzar dicho propósito. Quien con facilidad usa excusas para con otro, con ellos mismos debe ser algo así como respirar. Haz esto antes que los dioses de Asgard se reúnan para despojarte del martillo.

a. Coloca $1 en un envase cada vez que uses una excusa: cuando nos tocan el bolsillo reaccionamos con mayor rapidez.

b. Retira $1 cada vez que seas sincero: la meta es tener el envase vacío al finalizar la semana.

c. Adelanta los relojes: 15–20 minutos te darán toda la ventaja que necesitas para no llegar tarde a ningún lado.

3. Objeciones:

La vida es perspectiva. Hay quienes, en una pared blanca con un pequeño punto negro, solo ven el punto, mientras otros se concentran en la pared. Una persona que busca “peros” jamás pintaría su pared blanca por miedo al punto. Pero al pintarla de negro, ahora corren el riesgo de un punto rojo.

Las objeciones son inspiradas por el temor de “lo que pudiera pasar”. No viajan por que se pudieran enfermar, no salen porque les pudieran robar, no viven porque pudieran morir.

Somos esclavos de nuestra percepción hacia lo que nos rodea; para escapar debemos aplicar el siguiente proceso.

a. Agradece al despertar: Al abrir los ojos enumera cinco cosas positivas en tu vida.

b. No veas noticias: Para muchos hacer esto llenará su tanque de felicidad de forma instantánea.

c. Agradece al acostarte: Antes de cerrar los ojos enumera cinco cosas positivas que hayan ocurrido ese día.

Todos tenemos un P.E.O que eliminar, aun quienes han alcanzado algún tipo de éxito luchan contra la procrastinación, las excusas y las objeciones. Es un trabajo del día a día rechazar hábitos nocivos que nos otorgaban el permiso de vivir una vida sin responsabilidades.

Nadie logra algo significativo sin pelear; gran parte del camino será una batalla contra nosotros mismos.