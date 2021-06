Aplicaciones para una vida 'fitness' masculina

Si se realiza un entrenamiento con disciplina los resultados serán excelentes. Pixabay

Durante el confinamiento por la pandemia, la práctica de ejercicio físico disminuyó, sin embargo, parte de la población masculina se volcó al uso de las apps para mantenerse en buena forma física y no perder lo logrado en los gimnasios. Con estas aplicaciones de descarga móvil los usuarios llegan a desarrollar tablas y programas adaptados a las necesidades de cada uno.

De acuerdo con los expertos, antes de realizar cualquier actividad física, la persona debe contar con una evaluación médica y consultar con un especialista para saber cuál es el entrenamiento más conveniente para su perfil.

Carlos Blum, médico deportivo, señaló al diario digital Primicias que aunque la aplicación es mejor que no hacer ejercicio, nada suplanta la guía de un profesional.

“El entrenamiento debe ser personalizado e individualizado. Estas son rutinas estándar diseñadas, por lo general, para europeos o estadounidenses, que tienen diferencias de contextura con los pobladores de regiones como América Latina”, explicó Blum.

A su vez, el experto aconsejó que todas las personas, no solo atletas o deportistas de élite, acudan a un médico antes de empezar a hacer ejercicio. “La idea es que se puedan plantear objetivos que no ocasionen problemas en el corazón, desmayos y lesiones”, reconoció el médico al diario.

Actualmente hay más de 2.5 millones de aplicaciones en Google Play y Apple Store de manera gratuita y solo piden datos como edad, sexo, talla y peso para personalizar el entrenamiento o recomendar un ejercicio a fin de brindar una solución perfecta para abandonar la vida sedentaria y entrenar sin necesidad de ir a un gimnasio. Algunas de ellas son:

Hay planes para principiantes y avanzados. Pixabay

Strong

Una aplicación para grabar los entrenamientos de forma fácil e intuitiva. Esta app viene con ejercicios y planes ya registrados, pero también puede agregar los suyos, crear las rutinas y seguir el progreso en el tiempo. Finalmente, la aplicación también le permite registrar sus medidas de peso y cuerpo.

Home Workout

Home Workout es una app con rutinas de entrenamiento donde no se necesita ningún material más allá del peso corporal de cada uno. Pensada para entrenar la fuerza con un alto rendimiento y conseguir quemar grasa. Incluye también rutinas de calentamiento y estiramiento.

Nike Training Club

Una aplicación de Nike con más de 185 entrenamientos en categorías como fuerza, resistencia, yoga y movilidad. La aplicación también crea planes de acuerdo con los objetivos del usuario, la cantidad de equipo que desea utilizar y los entrenamientos por semana. La aplicación también hace sugerencias de ejercicios de acuerdo con su historial de entrenamiento y videos sobre cómo realizar ejercicios.

Ejercicios en casa

El propio nombre de la aplicación determina su cometido. Nos enseñará a hacer ejercicios en casa si no disponemos del tiempo o las ganas necesarias para ir al gym. Muestra rutinas de calentamientos y estiramientos, registra el progreso, nos permite personalizar recordatorios de ejercicio para no desistir e incluso realiza un seguimiento con nuestras tendencias de peso. Además, al no tener monitor, ofrece buenas guías en vídeo con animaciones acerca de cómo realizar correctamente cada ejercicio, así lo reseña la revista de estilo de vida Lifestyle.

Jefit

Hablar de Jefit es hacerlo de una de las apps más completas para el gym en casa. Además, está disponible tanto para iOS como Android y tiene versiones para su respectivo smartwatch. Registra cada entrenamiento y valora nuestra evolución para que podamos comprobarlo de forma simple y sencilla. También podemos registrar nuestras medidas corporales y el peso, pudiendo incluso subir fotos para comprobar el progreso visualmente. Ofrece numerosos entrenamientos que podremos escoger casi a nuestro gusto.

De acuerdo con los expertos, el entrenamiento debe ser personalizado para cumplir con los objetivos. Pixabay

Virtuagym

Con más de 1,200 ejercicios distintos, Virtuagym es una opción ideal para comenzar a hacer deporte y mantener constancia a la hora de ir al gimnasio. Con la app elaboraremos una completa rutina acorde a nuestras necesidades, y además cuenta con un recordatorio diario tanto de los ejercicios como de los objetivos que necesitamos, para que no haya excusa a la hora de hacer deporte, según Lifestyle.

Runtastic

Ya no es sólo que Adidas Runners conecte con corredores afines en más de 50 ciudades de todo el mundo, sino que con su aplicación Runtastic la persona podrá realizar una rutina que ayude a mejorar sus marcas personales. Esta aplicación permite preparar de manera personalizada una carrera (maratón, medio maratón, 5K, 10K), edita y guarda todas las rutas favoritas y permite recibir en directo mensajes positivos de la comunidad fitness, según menciona la revista GQ.

Sworkit

Fuerza, cardio, yoga, estiramientos, pilates... Sworkit es la aplicación más completa y versátil de la lista. Permite seleccionar el tiempo con el que contamos (de 5 minutos a una hora), un objetivo (perder peso, mantener la forma) o la parte del cuerpo que nos gustaría entrenar (torso, abdominales, glúteos), a partir de ahí elabora una tabla de ejercicios que ejemplifica y cronometra.

Las aplicaciones permiten crear y seguir entrenamientos personalizados en videos. Pixabay

Puede probarla gratis durante una semana.

Así como éstas, existen muchas otras herramientas descargables en los smartphones que le ayudarán a ponerse en forma sin tener que salir de casa.