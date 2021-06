Víctor Jaén: 'No queremos que la movilidad sea una barrera para que la gente se vacune'

Jaén es el nuevo gerente general de Uber para Panamá y Centroamérica. Asume en medio de un escenario complejo, con nuevos retos en medio de la pandemia. Cedida

Esta semana, la compañía multinacional estadounidense de transporte Uber anunció el nombramiento del ingeniero panameño Víctor Jaén, como nuevo gerente general para Panamá y el Caribe. Jaén, basado en Panamá, liderará un equipo destinado a fortalecer el rol de la app a través de “innovaciones” continuas. La empresa explicó en un comunicado que “su objetivo será colaborar con las ciudades en su recuperación y brindar a los usuarios opciones de movilidad que les permitan adaptarse a esta nueva normalidad”. Por su parte, Jaén indicó en entrevista con Espacio Gente que buscan “continuar innovando y enlazar las funcionalidades y productos que permitan generar confianza, y que los usuarios y los socios conductores nos encuentren como una oportunidad de ingresos adicionales”. Al ser consultado sobre las pérdidas de la empresa durante la pandemia, manifestó no contar con datos de cuantificación, sin embargo, la compañía anunció en febrero de este año pérdidas mundiales por un valor de $6,768 millones entre enero y diciembre de 2020, un 20% menos que la cifra registrada en el año fiscal 2019, cuando perdió $8,506 millones, según reseñó la revista Forbes. Por otra parte, el impacto medioambiental de la compañía también ha sido un tema de discusión. Estudios internacionales hacen referencia al aumento exponencial del servicio y su relación con los agentes contaminantes. Ante esto, Jaén señaló que “nuestra meta es que Uber sea una plataforma totalmente libre de emisiones para 2040, con el 100% de los viajes realizados en vehículos de cero emisiones, en transporte público o con micromovilidad”. El ejecutivo se incorporó a la compañía en 2016, al equipo de centros de activación, y posteriormente fue gerente senior de Operaciones y Logística de la región. Cuenta con una licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá y una maestría en ingeniería de The University of British Columbia.

Uber anunció en abril que durante marzo sus servicios en EE.UU. registraron una demanda récord, con un aumento en la demanda del 9% con respecto al mes anterior, pero ¿cuál ha sido el comportamiento de consumo en Panamá?

Definitivamente la pandemia nos ha impactado a todos. Como es un problema tan complejo y hay muchos factores de por medio, es muy difícil decir que hay un cambio de comportamiento; además de las restricciones y las cuarentenas. Lo que sí te puedo decir es que en la medida en que la recuperación se da tanto dentro como fuera de Panamá, el mercado responde de la misma manera; entonces hay señales positivas en la medida en que las restricciones se van levantando. A partir de la pandemia más de 21 mil usuarios han usado Uber por primera vez, entonces esto habla un poco de la confianza que tiene la gente en la aplicación. Nuestro compromiso sigue siendo la seguridad y durante la pandemia lanzamos un producto para detectar el uso de la mascarilla a través de un selfie; continuamos en eso y aún hay camino por recorrer.

¿Han cuantificado en la compañía las pérdidas durante los últimos 12 meses?

No hemos cuantificado el número de pérdidas; nuestro enfoque ha sido cómo seguimos construyendo, innovando y haciendo funcionalidades para darle confianza tanto a los usuarios como a los socios.

¿Qué oportunidades se han abierto en este nuevo mercado dentro de la crisis?

La pandemia aceleró la innovación y voy a mencionarte algunos productos. Lanzamos 'Uber Flash' y 'Uber Shopping', ambos tenían el objetivo de generar ingresos adicionales a los socios en un momento donde no nos estábamos moviendo. Especialmente 'Uber Flash' fue utilizado por muchos emprendedores para hacer llegar sus creaciones sin generar costos adicionales de vehículo, etc. y hemos completado más de 23 mil viajes el año pasado; eso habla un poquito de la recepción que ha tenido el producto. 'Uber Shopping' está con empresas un poco más grandes y también busca la entrega de paquetes. El año pasado y por tiempo limitado lanzamos 'Uber Medics', orientado al personal de Salud para moverse desde y hacia los centros hospitalarios de manera confiable, rápida y eficaz; entonces ahí, por ejemplo, regalamos unos 7 mil viajes a personal de primera línea, y en abril y mayo donamos 5 mil viajes desde y hacia centros de vacunación, poniendo la tecnología al servicio de las personas; esta última forma parte de una iniciativa llamada 'Diez millones de viajes' donde estamos donando los mismos en los distintos países del mundo para que la gente vaya a los centros de vacunación; no queremos que la movilidad sea una barrera para que la gente se vacune.

Iniciaste en la empresa en 2016 y ahora asumes el cargo de gerente regional en un momento interesante y que amerita la toma de decisiones estratégicas, ¿cuáles serán los primeros pasos para reforzar la 'app' en el país?

Es un honor tomar este rol, tenemos un equipo muy talentoso y diverso. Lo que buscamos es continuar innovando y enlazar las funcionalidades y productos que permitan generar confianza, que los usuarios y los socios conductores nos encuentren como una oportunidad de ingresos adicionales. Un ejemplo de eso, recalco, es la mascarilla: a través de la tecnología pudimos lanzar un producto que detecta que tanto el usuario como el socio están usando la mascarilla, esa es una muestra de cómo innovamos y podemos seguir ejecutando este tipo de cosas.

Entiendo que entre los proyectos que manejan están la expansión de Uber a Jamaica y el programa de empoderamiento de la mujer, 'Juntas al volante' en República Dominicana, ¿de qué manera prevén impactar el sector de transporte en ambos países?

'Juntas al volante' es una plataforma de empoderamiento que pensamos en alianza con Adopem, una asociación dominicana, y lo que busca es generar más oportunidades para que las socias conduzcan en la plataforma. ¿Por qué lo hacemos?, solo el 2,9% de las socias conductoras registradas son activas, es decir que hay una brecha muy importante que cerrar; el programa consiste en, además de charlas y capacitaciones que Adopem dará a las socias conductoras, en materia de liderazgo y capacitación financiera, hay una funcionalidad llamada 'Ellas' que les da la oportunidad de elegir si quieren recibir viajes de usuarias mujeres en cualquier momento. Esto lo que busca es aumentar la flexibilidad. Con Jamaica estamos muy contentos, al final lo que buscamos es complementar alternativas de movilidad en los países donde operamos, y Jamaica es un ejemplo más de eso.

Tras ser nombrado en el cargo mencionabas que tu “visión para Uber en la región viene con un compromiso reforzado con la seguridad y confiabilidad de la app”, ¿cómo se logra este objetivo?, ¿han logrado elevar el estándar de seguridad en los últimos años?

Por supuesto que continuamos innovando y creo que hemos elevado el estándar de seguridad; en Panamá tenemos ya más de 24 funcionalidades orientadas plenamente a la seguridad. Lanzamos grabación de audio, la tecnología de detección de mascarillas, una funcionalidad llamada 'Ride Check' con la que es posible detectar si hay anomalías en el viaje y una última es la verificación a través de un pin, para que el usuario o socio conductor comiencen el viaje. Ahí te menciono cuatro ejemplos, pero respondiendo tu pregunta original, será continuar innovando y al final nuestro objetivo es hacerle la vida más conveniente al panameño y brindarle oportunidades al usuario, al socio y a las comunidades en las cuales operamos.

En 2019, durante nuestro primer encuentro con George Gordon, CEO de Uber en Latinoamérica, nos comentaba que esta es la región con mayor crecimiento para Uber globalmente, ¿esto ha cambiado?

Latinoamérica sigue siendo una parte muy importante de la compañía y no solo desde el punto de vista de nuevos espacios por abarcar, sino de innovación, y hay dos productos sobre los que quiero llamar la atención: uno es 'Uber Moto', que tenemos en República Dominicana y fue uno de los primeros productos globales que tuvimos en Latinoamérica y el otro es 'Uber Flash', que se creó en Latinoamérica, entonces sí, esta sigue siendo una parte muy importante en nuestra compañía y una apuesta tanto en recursos como en enfoque e innovación para hacer lo mejor en las comunidades en las cuales operamos.

En 2020 la organización Union of Concerned Scientists publicó un estudio en el que sustenta que Uber y Lyft generan un 70% más de contaminación que los trayectos que sustituyen. ¿Cuáles son los planteamientos de la compañía en esta materia?

Estamos conscientes de que ahora es el momento de tomar acción inmediata para ayudar al planeta. Es por esto que en 2020 presentamos nuestro compromiso en torno a temas de sostenibilidad. Por medio de distintas iniciativas globales, nuestra meta es que Uber sea una plataforma totalmente libre de emisiones para 2040, con el 100% de los viajes realizados en vehículos de cero emisiones, en transporte público o con micromovilidad. En la región de Latinoamérica ya hemos implementado un producto llamado 'Uber Planet'. Esta iniciativa compensa la huella de carbono producida durante los viajes, a través de la compra de bonos de carbono y su posterior inversión en energías renovables, reforestación de bosques, mantenimiento de ecosistemas y más. En Latinoamérica ya está presente en 75 ciudades y se han compensado más de 37 mil toneladas de CO2. Este producto nació en Centroamérica, fue probado con éxito en Costa Rica e implementado posteriormente en Colombia, México, Ecuador y Perú. En este momento analizamos futuras expansiones a otras ciudades de la región. Estamos comprometidos en continuar implementando iniciativas de sustentabilidad alrededor de la región con productos y proyectos en las ciudades donde Uber está presente.