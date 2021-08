Los nuevos cargos que las empresas buscan

Hasta hace poco el cargo de community manager no existía y hoy veo muchos avisos buscando contratar a uno. De la misma forma vienen muchos otros cargos que seguro aún no existen, pero que con el advenimiento de la “economía de la creatividad” tendrán que ser creados.

Expertos en el manejo de grandes volúmenes de datos también se comienzan a necesitar. Las empresas tienen cada vez más información y se les está volviendo engorroso manejarla de forma útil; serán una mezcla de persona técnica y gerente... aún no veo muy claro su perfil, pero seguro que ya los están buscando por ahí.

Desde ahora mismo se comienza a necesitar gente que sepa administrar equipos de trabajo “multiculturales”; con tantas personas trabajando en diferentes países, se debe poder manejar cada cultura de forma correcta y sacando el mejor partido de cada uno.

Analistas de información nos están haciendo falta ya, también deben tener habilidades técnicas, pero se parecen más a un detective mezclado con matemático que a un ingeniero.

“Expertos en creación de contenido multimedia ya están comenzando a aparecer, son casi siempre artistas o diseñadores que se han tomado el trabajo de aprender de herramientas técnicas. Creo que en el futuro aprenderán aún más de cosas IT y terminarán creando códigos ellos mismos”.

Estas personas tienen que comenzar a darle sentido a la información. Ellos deben ver los patrones que se esconden en las montañas de información que ya tenemos y las que vamos a tener.

Comunicadores sociales, periodistas expertos en redes sociales y medios digitales ya se necesitan con urgencia. Entre más medios migren del todo al mundo digital, serán cada vez más necesarios los que puedan crear contenidos de calidad y con la cabeza puesta en el mundo de los bits and bytes.

Expertos en creación de contenido multimedia ya están comenzando a aparecer, son casi siempre artistas o diseñadores que se han tomado el trabajo de aprender de herramientas técnicas. Creo que en el futuro aprenderán aún más de cosas IT y terminarán creando códigos ellos mismos.

Se va a necesitar gente que pueda capacitar a los que no son nativos digitales, profesores que sepan crear la inquietud en sus alumnos que no serán niños ni adolescentes, sino personas de más de 45 años para las cuales todo este mundo no fue algo natural.

¿Qué otros empleos se necesitarán? Hay que estar pendientes de cómo evoluciona la economía creativa, la economía del conocimiento que es al fin y al cabo dónde está pasando todo lo importante hoy.