Necesitamos ingenieros culturales

Recuerdo mi primera clase de álgebra con el gran Javier “el loco” Escobar en 1989. El loco tenía una forma extraña de enseñar, recitaba poemas, citaba al Quijote... sus clases eran un performance. El primer día me explicó algo que aún hoy me orienta cuando pienso en mis proyectos. “Los matemáticos crean estructuras sin pensar en una aplicación en particular, lo hacen por su belleza, como quien crea poesía, luego los físicos descubren al medir el universo, que algunas de esas relaciones y estructuras creadas por los matemáticos, pueden usarse para describir los fenómenos del universo, y luego llegan los ingenieros y usan las estructuras de los primeros y los fenómenos de los segundos para crear soluciones útiles para el mundo”.

Por mi trabajo con el Kernel Open iLab y el proceso de investigación que hacemos en conjunto con Open Arts, he tenido la oportunidad de estudiar los procesos que se realizan en los ecosistemas creativos y culturales en el país, la región y el mundo.

Estos meses de pandemia me han hecho ver algo que ya veníamos analizando antes de toda esta locura de la covid.

En el mundo cultural hay muchas personas que son equivalentes a los matemáticos a los que aludía mi profesor. Ellos crean las estructuras culturales y creativas, bebiendo de las fuentes de la filosofía, las legislaciones, el ejercicio del pensamiento puro. También existen personas como los físicos, ellos leen la realidad y usan el material de sus antecesores para crear legislaciones, documentos, planes. Pero creo que el espacio que está faltando, y en el cual hemos decidido trabajar desde el principio nosotros, es el de aquellos que crean soluciones a problemas con todo ese conocimiento generado.

La pandemia ha traído una gran cantidad de eventos y foros culturales, en los cuales he podido escuchar muchos “matemáticos” y “físicos” culturales. En estos eventos se han hecho preguntas y se han planteado diagnósticos, que ya han comenzado a repetirse.

A mí me parece que están haciendo falta más “ingenieros culturales”, personas que creen soluciones a los problemas, que permitan a las teorías y estructuras existir y, sobre todo, que logren traer el conocimiento desde los usuarios de las soluciones, hacia los “matemáticos y físicos culturales”.

Los “ingenieros culturales” no solucionamos solo problemas culturales, solucionamos todo tipo de problemas, usamos todo el conocimiento disponible, no solo el conocimiento cultural. La clave para nosotros es ser pertinentes, ser útiles, ser ingeniosos, ser hackers, ser gestores... mejor dicho, ser creativos. Si logramos solucionar muchos problemas, lograremos generar también mucho conocimiento, pues todo lo medimos, lo documentamos, lo integramos en matrices de conocimiento.

Espero que aparezcan más colegas, pues problemas no faltan.