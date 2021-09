El secreto para ser exitoso está en ti

Seguramente alguna vez te ha inquietado la posibilidad de descubrir algún secreto en especial, o algún secreto para ser exitoso y feliz. Y el hecho. es que nos referimos a ese secreto como a un secreto que hace pensar que encontrarlo es una tarea difícil.

Pensamos que si todo el mundo supiese ese secreto, existiría felicidad y abundancia, y como pensamos que nadie lo tiene, tendemos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos.

Esto es como cuando leemos la biografía de alguien exitoso, o escuchamos la entrevista de un deportista o artista famoso...estamos a la expectativa de que revelen esos secretos de su éxito; y falsamente asumimos que el secreto no pudo ser el trabajo duro, la disciplina, o la perseverancia, creemos erróneamente que fue un don único que tienen.

Algo me pasó recientemente, cuando me dijeron: "Flavios siempre he deseado escribir un libro e iniciar una empresa; veo que tú lo haces tan fácil, ¿cuales son tus secretos?". Y por alguna razón, quien me hace la pregunta, asume que yo tengo secretos especiales; y no todo es un secreto..., todos tenemos ese don, sin embargo, hay que buscarlo dentro de nosotros.

Y aquí, es donde deseo citar el libro `'Acres de Diamantes de Russell H. Conwell', y como libro lo he recomendado en cientos de empresas y personas.

La historia de Ali Hafed, de querer a encontrar diamantes para ser inmensamente rico es semejante a lo que miles de personas desean: mejorar su situación de vida y no consiguen lograrlo. Al Hafed realiza un largo viaje sin demasiado éxito para acabar descubriendo, al final, que tiene a toneladas de diamantes debajo de su propia casa.

Todos disponemos de un potencial que puede hacernos ricos y demasiado a menudo nos empeñamos en buscar tesoros exteriores que no son más que espejismos que nos distraen de lo esencial.

No nos damos cuenta de que antes de buscar en otros, tenemos que buscar dentro de nosotros mismos, y a muchos les resulta difícil hacer ese trabajo de creer que tienen las mismas capacidades, talentos, habilidades que aquellos que sí triunfaron.

Hasta la próxima.