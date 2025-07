Javier Mascherano se mantiene al margen sobre la llegada de Rodrigo De Paul

Antes del partido contra el Nashville, el entrenador del Inter Miami habló en conferencia de prensa previo a este partido sobre la posible llegada del argentino. Mascherano se mantuvo al margen y destacó que no le gusta hablar de jugadores que no sean de su plantel.

“Oficialmente no hay nada. he leído y escuchado lo que está en los medios. Es un jugador de otra institución, no me gusta hablar de jugadores que no pertenecen a nuestro club. Pero es un jugador con jerarquía, campeón del mundo, que lleva jugando muchísimo tiempo en Europa. Ese tipo de jugadores siempre nos gustan, pero no puedo decir más nada porque no sé absolutamente nada. En cuanto a los refuerzos, la dirección deportiva se está encargando de lo que se pueda traer, no puedo decir mucho más”, expuso.

A pesar de estos comentarios, dejó en claro que le hizo saber a la directiva de las posiciones que hay que reforzar para el segundo tramo de la temporada. Así como también afirmó desconocer de donde proviene el supuesto interés de fichar al uruguayo, Brian Rodríguez, actual jugador del América de México.