Eric Iglesias: 'El cine panameño debe pensarse para el mercado de exportación'

El escritor, productor y director de cine panameño se encuentra en el país promoviendo 'The Chosen Path', un largometraje de 95 minutos que explora el aborto en una comunidad cristiana de EEUU. Además, señala que el cine nacional está creciendo y no debe retroceder

Eric Iglesias fue productor del corto 'Tijuana', premiado en diferentes festivales. Cedida

Proveniente de una familia amante del arte, actividad que lo estimuló a especializarse en la producción del séptimo arte, el cineasta panameño Eric Iglesias se encuentra en Panamá promoviendo The Chosen Path (El Camino Elegido), un largometraje de 95 minutos que explora el tema del aborto en una comunidad evangélica de Estados Unidos, con locaciones de filmación en Salt Lake City en Utah; Las Vegas y Los Ángeles.

“Se trata de un drama que vengo armando desde hace varios años para presentarlo en los festivales de cine internacionales pero tuve que dejar de trabajarlo por la pandemia, así que ya es hora de empezar a promoverlo internacionalmente”, explica el escritor, productor y director de cine a La Estrella de Panamá.

Añadió que es una película que ya se encuentra inscrita en diez festivales (cinco en los Estados Unidos y cinco fuera de este país). “La más reciente inscripción fue en el Festival de Cine de Singapur y , me regocija porque el proyecto es uno de los finalistas para obtener un premio. Antes de eso estuvimos en un Festival en el Reino Unido y en Praga en la República Checa; también en Nueva York”, detalla.

Eric Iglesias durante la presentación de uno de sus proyectos en el Festival de Cine de Cannes. Cortesía

Iglesias, también egresado de la Universidad Católica Santa María la Antigua (Usma) como Ingeniero Electrónico con Especialidad en Comunicaciones, continuará con la promoción de The Chosen Path de cara a otros 20 festivales en los que aspira a participar.

Igualmente señaló que desea presentar el proyecto en el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF). Sin embargo, al tratarse de un proyecto rodado en California quizás no califique como una producción panameña y por consiguiente no pueda representar a Panamá, según lo establecido en la Ley Nº 16 del 27 de abril de 2012 de Cine.

“Seguiré moviendo la película en los festivales de cine para después buscar la ventana que me permita entrar en la carrera de los Premios Óscar”, relata el nieto del reconocido locutor y actor de teatro, Harry Iglesias y de Eneida Valdés, actriz de teatro.

Iglesias fue el productor ejecutivo del thriller 'The Bone Box' disponible en Amazon Prime. Cortesía

Iglesias quien se desempeña en el área de postproducción en Estados Unidos para distintas compañías, menciona que trabajó en el equipo de postproducción de la serie Jupiters Legacy (que ahora se presenta en Netflix); de hecho, fue el proyecto que “nos mantuvo vivos en la pandemia, ya que hubo que cambiar algunos detalles por exigencias de la plataforma”.

Destaca que trabajó el proyecto Watchmen para HBO, una serie de súper héroes, que hace dos años estuvo nominada al los Premios Emmy en Estados Unidos.

Según Iglesias, ha desarrollado durante su carrera unos 300 proyectos entre series de televisión y películas para todos los estudios; algunos incluyen la serie Star Trek Discovery, en la que ha participado como productor en todas las temporadas.

También trabajó como parte del equipo de postproducción de Sim International. Cortesía

El cine panameño

El productor considera que el cine nacional ha crecido. De hecho, en junio de este año tuvo la oportunidad estar en el Festival de Cine Latino en Los Ángeles, donde vio la película panameña Algo Azul, próxima a estrenarse próximamente en el país. “Esta comedia es muy entretenida y está muy bien realizada. Cubre todas las expectativas y con eso puedo decir que Panamá está avanzando a nivel cinematográfico”; sin embargo, añadió que hay temas como la producción, que están estancados.

“Hay que darle continuidad al cine panameño, no se pueden perder los esfuerzos porque si se siguen deteniendo las cosas siempre nos van a ver como ese mercado que está empezando, pero nunca termina de empezar. Si los esfuerzos continúan seguiremos creciendo y haciendo mejores proyectos”.

Eric Iglesias: 'El cine panameño debe pensarse para el mercado de exportación'

También reflexiona sobre la posibilidad de que producciones internacionales como La Casa de Papel sigan encontrando en Panamá una plaza atractiva para desarrollarse.

“El siguiente punto será cuando el cine panameño sea comercialmente viable por sí solo, de modo que los estímulos del gobierno estiren más”, plantea Iglesias.

El productor Iglesias durante la realización de uno de sus largometrajes.

Los proyectos

“No puedo decir cómo se llama porque aún no tengo los permisos del creador, pero estamos trabajando en una historia del año de 1950, relacionada a la extinta Zona del Canal y tiene como tema central el racismo. Es una historia de la que pretendo tener cierto nivel de control creativo”, expresa.

“Estoy buscando historias de autores panameños que se puedan llevar al mercado norteamericano y poder vender y comercializar allá, algo así como de interés común. Así mismo estoy viendo las locaciones para la producción porque Panamá ha cambiado mucho y es más difícil una locación parecida a esa época; tampoco sabemos si podremos hacerla en Panamá, de momento tenemos pensado producirla en Estados Unidos”, resalta el productor.

Otros proyectos trabajados incluyen 'Narcos', 'Star Trek Picard' y 'The Gifted' (Marvel). Cedidas

Admite que algo muy importante con este tipo de iniciativas es que presentas a Panamá como destino y eso tiene un efecto colateral para promover el turismo en el país.

Un producto panameño presentado en los festivales internacionales muestra los hermosos escenarios que tiene el Istmo. “Nosotros podemos exportar proyectos con contenido histórico, porque muchas personas se enfocan más en traer cosas de afuera y ya es hora de cambiar ese chip. En temas literarios tenemos mucho por explotar y llevar a otros países y crear una industria no solo de cine doméstico sino de cine que tenga un interés comercial en el extranjero”, apunta.

Reconoce que la realización de un largomentraje conlleva un camino. “Un largometraje es un libreto que tiene 100 páginas y un cortometraje solo tiene 15. Así que si no se puede realizar una historia de 15 mucho menos una de 100. No se puede escribir una novela sin antes hacer un cuento”, explica.

Según Iglesias, hace cuatro años realizó el cortometraje Lucy, el cual logró llevar al Festival de Cine de Cannes y al Festival Internacional de Cortometrajes Hayah, en Panamá.

Vida personal

Tras formarse a nivel académico en Panamá, Iglesias tuvo la oportunidad de hacer una maestría de Cine en The New York Film Academy. “Ahí fue que descubrí la oportunidad de seguir el camino narrativo y no el camino técnico. “Luego hice el cortometraje Lucy y fue el que me abrió las puertas para quedarme en Estados Unidos haciendo cine y seguir creciendo”.

“Mi trabajo es la postproducción y estoy tratando de abrirme espacio como director para hacer proyectos propios. En una producción de estudio como Watchmen de HBO uno no tiene ingerencia, sino que se hace lo que los ejecutivos te dicen y punto. Mientras que en una producción propia uno mismo toma las decisiones del proyecto como director y esa es la meta”, dice sonriente.